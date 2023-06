Primeiro clube de polo feminino do mundo será inaugurado na Chongqing Fairy Mountain

CHONGQING, China, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 5 de junho, o governo do distrito de Wulong em Chongqing e a 1003 POLO, uma das marcas de polo proeminentes do país, anunciaram conjuntamente em uma coletiva de imprensa global a criação do 1003 POLO CLUB, o primeiro clube de polo feminino do mundo. O local será localizado no pitoresco Wulong Fairy Mountain National Tourist Resort. O clube está programado para abrir suas portas em 2023 e sediar o tão esperado evento World Ladies' Polo, conhecido como 1003 Rose Polo Cup.

Durante a coletiva de imprensa, He Qing, o secretário do Comitê do CPC Wulong Distrito, agradeceu sinceramente aos ilustres convidados de diferentes partes do país. Vários funcionários do governo de Chongqing disseram estar ansiosos pelo aumento previsto no status de Wulong como um destino turístico mundial por meio da promoção de esportes de polo.

Polo, conhecido como o Jogo dos Reis, possui um valor histórico e cultural significativo na China. Em 2008, o esporte foi incluído no segundo lote de itens da National Intangible Cultural Heritage. Desde sua criação, a 1003 POLO, sob a liderança da fundadora, Paris Luo, assumiu a missão de revitalizar a cultura polo chinesa. A senhorita Luo, a primeira jogadora feminina de polo da China, mantém uma perspectiva otimista para o clube. Ela vê o local como uma plataforma para mostrar uma nova perspectiva sobre a cultura do polo chinês e promover maiores interações na comunidade internacional de polo. O Fairy Mountain, um destino conhecido entre viajantes nacionais, que muitas vezes se referem à área como o "melhor pasto do sul da China" e a "Suíça do Oriente", foi escolhido como o local do clube. Para iniciar as operações, o clube estará equipado com 100 cavalos de polo. Os cavalos farão parte da missão de promover Wulong e a vizinha Fairy Mountain, com suas paisagens únicas e requintadas, como um destino preferencial para sediar eventos internacionais de polo feminino. A expectativa é que o local se torne uma parada integral no circuito internacional de polo. A senhorita Luo disse: "Com o apoio dos recursos naturais da região e em conjunto com o ambiente pitoresco, esperamos ser bem-sucedidos no desenvolvimento do clube em um local reconhecido internacionalmente para o polo feminino e em tornar Wulong sinônimo do esporte de classe mundial".

Liu Bo, Gerente Geral do Chongqing Wulong Tourism Industry Group, e representantes do POLO 1003 assinaram o acordo em nome de suas respectivas organizações. O momento significativo foi testemunhado por funcionários do governo local e por muitos convidados, marcando o anúncio formal do lançamento do Fairy Mountain 1003 POLO CLUB. Atualmente, a construção do clube está em suas etapas finais. O clube também revelou que a 1003 Rose Polo Cup começará oficialmente quando o clube estiver pronto. Com o evento, a Fairy Mountain abrirá seus braços para o mundo, oferecendo uma exibição completa da confiança nacional da China e da essência internacional da cultura do polo chinês.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095958/image_5028414_18756131.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095959/image_5028414_18756209.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095960/image_5028414_18756318.jpg

FONTE Chongqing Wulong Tourism Industry Group

