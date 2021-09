Primeiro golo oficial da carreira de Cristiano Ronaldo é o ponto alto do segundo drop de NFTs da RealFevr

LISBOA, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A RealFevr, parceira oficial de fantasy da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lança esta quinta-feira, dia 30 às 15h00, o segundo drop de NFTs exclusivos no seu marketplace, após o sucesso de vendas no drop inaugural, onde a RealFevr obteve uma receita de cerca de 1,5 milhões de dólares em menos de 27 horas. O grande destaque do drop #2 da Season Premiere de NFTs da RealFevr será Cristiano Ronaldo. O primeiro golo do 5x "Bola de Ouro" com a camisola do Sporting Clube de Portugal, frente ao Moreirense FC, em 2002 será o Unique deste lançamento, ou seja apenas existirá 1 NFT no mundo.

Bruno Fernandes, embaixador do lançamento dos NFTs da RealFevr, comentou este golo icónico do agora colega de equipa e afirmou: "Ter a possibilidade de voltar atrás no tempo e ver o Cristiano no Sporting CP é de facto uma experiência fantástica, quer para os adeptos do Cristiano, quer para os adeptos do Sporting CP. Para mim, como jogador de futebol, é também muito bom ter a oportunidade de reviver estes momentos. Podemos sempre aprender algo com o passado". Bruno não poupou elogios à evolução de Ronaldo como profissional, afirmando: "Isto é também uma oportunidade para as crianças verem o que é preciso trabalhar para singrar ao mais alto nível. Sem dúvida que o Cristiano é a razão para que, nos últimos 15 anos, as crianças em Portugal entendam o que é trabalhar no duro e lutar pelos seus sonhos".

Este segundo drop, irá estrear vários craques na coleção de NFTs da RealFevr, sendo que Hulk, Éder Militão, Alex Telles, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Deco ou José Luís Chilavert são apenas alguns dos nomes presentes.

Quem quiser colecionar os vídeos de futebol oficiais, deverá dirigir-se a www.realfevr.com e comprar um dos três packs disponíveis: Basic, Rare e Super Rare. Dentro dos packs há colecionáveis de cinco categorias diferentes, variando consoante a sua raridade: Common, Special, Epic, Legendary e Unique. Os packs têm que ser comprados com $FEVR, a criptomoeda oficial criada pela startup portuguesa.

Ao comprar packs, os utilizadores não só estão a colecionarem NFTs, como ainda têm a oportunidade de lucrar com os mesmos, pois o Marketplace RealFevr permite-lhes vender os seus momentos a outros utilizadores.

FONTE RealFevr

