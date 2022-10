Primeiro lote de caixas misteriosas do Bless Global esgotou em minutos e seu VIP PASS tornou-se um grande sucesso. O que deu a esse GameFi MMORPG AAA potencial ilimitado?

Whispering Barren, a primeira série de caixas misteriosas de edição limitada do Bless Global, esgotou logo após a abertura das vendas, chamando grande atenção no mercado. Quando as coisas estão em baixa, uma conquista dessas não teria sido possível se não fosse pela ecologia vibrante do jogo, pelo reconhecimento sólido no mercado e pelos vários usuários potenciais que são leais e altamente engajados. Juntos, esses fatores garantem aos jogadores a oportunidade de monetizar seus ativos do jogo no Bless Global.

SEUL, Coreia do Sul, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 18 de outubro, a Tigon Mobile, subsidiária da Longtu Korea, começou a vender o primeiro lote de Whispering Barren a USDT 19,9 cada uma, com um estoque limitado de duas mil unidades na plataforma de NFTs PocketBuff. A série contém caixas misteriosas com o tema de deserto do Bless Global, um novo GameFi baseado no jogo de PC Bless on-line.

Embora o setor de GameFi, assim como todo o mercado, esteja em baixa, Whispering Barren mostra o contrário. Todas as caixas misteriosas foram vendidas logo após a abertura das vendas. Essa série especial atraiu bastante atenção no mercado de criptomoedas assim que esgotou.

Embora muitos jogadores não tenham tido a chance de garantir as caixas misteriosas, a equipe do Bless Global disse no Twitter que haverá uma segunda rodada de vendas, cujos detalhes serão anunciados oficialmente em breve em diferentes plataformas.

É surpreendente como a caixa misteriosa Whispering Barren tornou-se um grande sucesso no cenário de um mercado em crise. Naturalmente, os ativos rentáveis do jogo que se encontram dentro da caixa são uma razão para sua popularidade. Mas o que é mais importante é o reconhecimento e a aceitação que o jogo recebeu do setor como um todo.

1. O que os jogadores podem ganhar com a Whispering Barren?

Supostamente, os usuários que comprarem as caixas Whispering Barren obterão aleatoriamente um desses dois NFTs: Postcards e VIP PASS.

Obtenção de Postcards

Cada caixa misteriosa vendida no primeiro lote tem seis itens em seu pool, incluindo cinco Desert Postcards diferentes (que podem aparecer várias vezes) e um Sculpture Postcard oculto (que aparece aleatoriamente).

Um conjunto de cinco Desert Postcards diferentes pode ser resgatado em um momento específico para o Mount NFT Iron Lion limitado, um ativo raro e vital no jogo, que pode ser negociado no mercado e aumentar muito as estatísticas dos personagens quando implementado, incluindo ATK (ataque), HP (ponto de saúde) e SPD (velocidade).

Os jogadores de sorte podem obter o exclusivo Sculpture Postcard de sua série, uma SSR oculta de edição limitada, que aparece aleatoriamente nas caixas misteriosas Whispering Barren.

Um conjunto completo de Sculpture Postcards estampados com diferentes paisagens pode ser resgatado por um Diamond VIP PASS com os bônus mais altos, acesso beta e muito mais.

Obtenção do VIP PASS

Naturalmente, os jogadores também podem obter o VIP PASS diretamente da caixa. Há VIP PASS Platinum (o PASS mais comum), Golden e Diamond (o mais raro). Apenas cinco dos 200 Diamond VIP PASS disponíveis foram vendidos no primeiro lote, o que os torna muito raros.

O VIP PASS permite aumentar sua eficiência de mineração, como a mineração de Corestal. Você pode consumir Corestals no jogo para obter BLEC, um ativo da Wallet que pode ser utilizado para comprar NFTs na PocketBuff. VIP PASS diferentes oferecerão aos jogadores benefícios e bônus diferentes.

Para concluir, a expectativa de ganho dos jogadores desses ativos do jogo e o efeito de riqueza por trás dele adicionaram o combustível indispensável para a explosão das vendas. Mas, novamente, o reconhecimento pelo setor do próprio jogo como um tesouro com presença estabelecida no mercado atual é o que contribui de forma mais fundamental.

2. O Bless Global tem o potencial de se tornar um GameFi AAA fenomenal

O Bless Global é um GameFi MMORPG de nível AAA com base na visão mundial e no conteúdo do jogo de PC para Web 2.0 Bless lançado pela Tigon Mobile, uma subsidiária da Longtu Korea, uma empresa listada na KOSDAQ.

Como fabricante de referência, a Longtu Korea tem uma alta presença de mercado nessa área, sendo proprietária de uma extensa coleção de jogos AAA. Sword And Magic e Yulgang Mobile conquistaram o favor e o apoio de mais de dez milhões de usuários em todo o mundo. Na última década, a empresa prestou serviços de jogo a mais de 200 milhões de usuários.

A Longtu Korea já explorou o GameFi antes. O Yulgang Global, lançado pela Tigon Mobile, ganhou popularidade logo após o lançamento. Cinquenta servidores foram montados na Ásia e 20 na América do Norte. Mais de cinco milhões de jogadores o elogiaram assim que o jogo foi lançado, e mais de um milhão o baixaram no Google Play. Os pré-registros do Bless Global já chegaram a um milhão, o que mostra a experiência e a capacidade da Tigon Mobile no projeto, promoção e marketing do GameFi. Além disso, isso estabelece as bases para o lançamento do Bless Global em breve.

A PocketBuff, a plataforma que apoia as transações de NFTs do Bless Global, permite que contas sociais convencionais acessem e se integrem a sistemas de pagamento terceirizados, oferecendo uma experiência de pagamento perfeita da Web 3.0 aos usuários da Web 2.0. A PocketBuff permite que a Longtu Korea dê plena importância a seus vários usuários de jogos acumulados no setor tradicional de jogos para conquistar a fidelidade dos usuários.

Embora o GameFi tenha tido um curto período de explosão no ano passado, foi difícil manter o ritmo após o congelamento do mercado. Portanto, o GameFi ainda está em estágio inicial. Uma razão é que os jogadores do GameFi são, em sua maioria, investidores especulativos de criptomoedas, diferentes dos gamers tradicionais da Web 2.0. Sem fidelidade ou aderência, os investidores prestam atenção aos lucros, enquanto o foco dos gamers é a experiência.

Além disso, os produtos GameFi existentes são feitos de forma menos refinada, portanto, não atrativos para os usuários da Web 2.0, e também dificilmente dão alegria aos investidores de criptomoedas e a outros potenciais jogadores da Web 3.0.

O Bless Global aplica um modelo de economia GameFi 3.0 centrado em NFTs, que evita os efeitos negativos do declínio dos tokens no mercado em crise e permite que os usuários se concentrem na jogabilidade, não só em jogar para lucrar (P2E). Os valores dos ativos dependem da raridade e da preferência dos jogadores, o que desenvolve um ambiente de transações confiável.

Consequentemente, o Bless Global tem o potencial de apresentar um grande número de usuários da Web 2.0 e outros recursos para o setor, de modo a alcançar uma inovação notável.

Como um MMORPG AAA, o Bless Global segue os recursos bem elaborados do Bless. Com base em um mecanismo de desenvolvimento avançado, o Bless Global desenvolveu diversos projetos, como cenários de jogo multidimensionais, ambientes, sistemas biológicos, rostos de modelos e desempenho de materiais nítidos. Nasce um jogo com uma história grandiosa e uma apresentação visual incrível.

Além disso, o Bless Global desenvolveu diversas abordagens de jogabilidade.

O Bless Global tem classes diferentes com características variadas. Os jogadores podem escolher entre Ranger (Guardião), Priest (Padre), Berserker (Guerreiro Nórdico), Crusader (Cruzado) e Mage (Mago). Obtenha montes de NFTs com estatísticas de bônus para aumentar a força e se divertir ainda mais.

Além disso, o Bless Global tem vários modos no jogo, como PVP, PVE, sistemas em desenvolvimento etc. Os jogadores podem nivelar seus personagens e criar itens para se tornarem mais fortes e explorarem esse mundo épico por meio de várias abordagens de jogabilidade. Também podem lutar contra outros jogadores com estratégias e até mesmo formar equipes de batalha para vivenciar uma sensação imersiva de conquista e motivação.

À sua maneira, o Bless Global está proporcionando o máximo prazer sensorial aos jogadores, combinando conforto perfeito e impacto maravilhoso. Com isso em mente, ele intensifica ainda mais a diversão extrema e a jogabilidade de longo prazo, além de oferecer aos jogadores uma profunda experiência emocional.

Em comparação com os jogos AAA tradicionais, o P2E ajuda a produzir uma experiência sensorial. A introdução do NFT dá energia ao jogo, amplia a história e aumenta a liberdade do jogador.

Atualmente, faltam aplicações fenomenais na área de GameFi, e espera-se que o jogo AAA assuma o papel de liderança (quase não existem jogos desse tipo no setor atualmente). O jogo é bem feito por uma fabricante de jogos experiente e tradicional, com histórias épicas e propriedade intelectual conhecida. Portanto, o Bless Global deve ter perspectivas consideráveis de mercado.

Em geral, a popularidade da caixa misteriosa "Whispering Barren" mostra o reconhecimento do mercado com relação à Longtu Korea e ao ecossistema de jogos do Bless Global. Um forte ecossistema e um potencial enorme de fidelidade e aderência por parte dos jogadores são as garantias do valor dos ativos do jogo. Espera-se que o Bless Global preencha a lacuna existente no setor de GameFi AAA. Ele também tem o potencial de ser um fenômeno e impulsionará o crescimento de todo esse setor.

FONTE Longtukorea

