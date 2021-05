Primeiro produto da Cellpraxis tem patente concedida no Brasil

– O ReAct® é uma formulação ceular específica que deve ser infundida no miocárdio isquêmico, promovendo a neoangiogênese e a consequente reperfusão miocárdica. Nos pacientes tratados com o produto, pudemos constatar uma melhora clínica e funcional significativa, impactando positivamente a qualidade de vida e reduzindo os custos médicos – explica Eduardo Cruz.

O ReAct®, que já tem patentes em países da Europa, como a Rússia, nos Estados Unidos e no Japão, foi testado clinicamente no Brasil com critérios de inclusão padronizados, credenciamento e educação médica continuada, além de estar em concordância com as Boas Práticas Clínicas (BPC). O produto é resultado da conclusão do estudo clínico fase II com células-tronco de medula óssea autóloga, feito em conjunto pela Cellpraxis, Cryopraxis, Unifesp e USF, e já foi apresentado no V International Symposium of New Abilities in Cardiac Surgery e também no Congresso Internacional de Insuficiência Coronariana como exemplo do dinamismo do Brasil em pesquisas que envolvem Biotecnologia.

- A Cellpraxis foi criada, em 2008, como uma empresa de Bioengenharia para desenvolver produtos inovadores nas áreas de Medicina Regenerativa e Terapia Celular, especialmente para doenças para as quais as alternativas de tratamentos eram inexistentes ou não se apresentavam viáveis ou eficazes. Investimos então nas pesquisas com o ReAct indo ao encontro com o DNA de todos os nossos negócios – destaca Simone Cruz, sócia do Grupo Axis Biotec.

