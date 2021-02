Primeiro reator Hualong One do mundo colocado em operação comercial

A Hualong One é a tecnologia de energia nuclear de terceira geração da CNNC com direitos de propriedade intelectual totalmente independentes, desenvolvida e projetada pela empresa com base em mais de 30 anos de experiências em pesquisa, projeto, fabricação, construção e operação de energia nuclear.

Yu Jianfeng, presidente da CNNC, declarou que a corporação acelerará o progresso da construção em massa dos reatores Hualong One e desenvolverá novas tecnologias de série para promover a exportação e o atingimento de meta de neutralidade de carbono do Hulong One.

Desde o início da construção do primeiro Reator Hualong One do mundo, o projeto progride conforme o planejado e a segurança e a qualidade têm se mantido sob controle.

Com uma vida útil projetada de 60 anos, o reator Hualong One adota um núcleo de reator de 177 barras que reabastece o combustível a cada 18 meses. Ele utiliza de forma inovadora uma combinação de sistemas de segurança "ativos e passivos" e uma contenção dupla, que atende aos mais recentes requisitos internacionais de segurança nuclear.

A capacidade instalada de cada unidade Hualong One atinge quase 1200 MWe, e cada unidade é capaz de gerar quase 10 bilhões de kWh de eletricidade anualmente, atendendo à demanda de um milhão de habitantes em um país moderadamente desenvolvido.

A eletricidade gerada por uma unidade Hulongan One é equivalente à redução do consumo de 3,12 milhões de toneladas de carvão padrão e da emissão de 8,16 milhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente, bem como o equivalente ao plantio de mais de 70 milhões de árvores por ano.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1429883/reactor_in_commercial.mp4

FONTE CNNC

