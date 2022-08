Primeiro SUV cupês global da GWM, o HAVAL H6 GT, recebe avaliações positivas da Motoring Media

BAODING, China, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, o HAVAL H6 GT da GWM, que havia sido lançado na Austrália, realizou seu primeiro test drive para a mídia local, com um número maior de consumidores tendo acesso à sua excelente experiência de direção.

Durante o test drive, o HAVAL H6 GT foi muito elogiado por vários meios de comunicação por seu design atrativo e pelos recursos de tecnologia inteligentes. Vários meios de comunicação confiáveis foram convidados a desfrutar de uma experiência aprofundada do cupê, incluindo o CarExpert e Carsales.

Primeiro SUV cupê global da GWM, o HAVAL H6 GT, recebe avaliações positivas da Motoring Media (PRNewsfoto/GWM)

Este modelo adota o design estético biônico do tubarão para demonstrar sua aparência esportiva única para os motoristas que fizerem o test drive. A parte dianteira foi projetada com elementos de barbatanas peitorais e dentes de tubarão, e a lateral adota o corpo simplificado e um estilo fastback na traseira. Esses detalhes fazem com que o HAVAL H6 GT expresse um forte senso esportivo.

"O carro combina a utilidade do SUV padrão com a exclusividade do SUV cupê, e esta combinação receberá a atenção de compradores locais", disse o CarExpert, um site local profissional sobre automóveis.

Se o test drive for feito na cidade, o cupê também apresentará seu excelente desempenho inteligente para os motoristas. Os modelos usados no test drive são a variante de alta especificação, equipada com muitos recursos de tecnologia inteligente, como o monitor de alerta (HUD) e o sistema de reconhecimento de sinais de trânsito (TSR). O TSR pode capturar rapidamente as informações de limite de velocidade e exibi-las claramente no HUD para evitar que o motorista aumente a velocidade.

O Carsales, o famoso site de automóveis da Austrália, comentou que "o HAVAL está ditando o ritmo na Austrália conforme os modelos de nova geração entram no mercado com altos níveis de equipamentos, tecnologia e segurança. Agora, foi lançado um modelo esportivo no estilo cupê para aprimorá-lo."

O HAVAL H6 GT é o primeiro SUV cupê baseado na plataforma L.E.M.O.N. da GWM. Este test drive permitiu que a mídia vivenciasse diretamente a excelente experiência de desempenho de direção deste cupê.

"O HAVAL da GWM tem o compromisso de oferecer aos usuários locais experiências de produtos que se adaptem melhor aos seus estilos de vida australianos", disse Tom, gerente de marca HAVAL na Austrália.

Com base na percepção sobre o mercado australiano e na profunda compreensão das necessidades dos usuários, o HAVAL se esforça para promover a iteração e atualização do produto. Vários produtos foram lançados na Austrália sucessivamente, como a 3ª geração do HAVAL H6 e o HAVAL JOLION. Esses veículos são populares entre os consumidores locais devido à experiência de direção moderna e inteligente.

O HAVAL atingiu um rápido crescimento de vendas com o lançamento de novos produtos que atendem às diferentes preferências dos compradores locais. De acordo com os dados divulgados pelo CarExpert, houve um enorme crescimento nas vendas da marca na Austrália, com as vendas do HAVAL JOLION e do HAVAL H6 aumentando mais de 150%.

Agora, o HAVAL estabeleceu uma linha de produtos diversificados nos mercados globais, como o HAVAL JOLION, a 3ª geração da linha HAVAL H6 com variantes híbridas e GT, o HAVAL DARGO e o HAVAL H9.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1880005/GWM_s_First_Global_Coupe_SUV__HAVAL_H6_GT_Receives_Favorable_Reviews_from_Motoring_Media.jpg

FONTE GWM

