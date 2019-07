Primeur vence licitação de MFT do Banca d'Italia

A solução da Primeur inclui a instalação da Plataforma de Integração Híbrida Primeur Ghibli Next ™ - MFT Solution no sistema do Banca d'Italia, para permitir a permuta de arquivos e dados entre aplicações internas e com entidades externas, de acordo com as exigências de segurança máxima, escalabilidade e eficiência.

O que distingue a Primeur Ghibli Next™ é a capacidade de adaptação aos complexos sistemas existentes, que desenvolveram níveis adicionais com o tempo, tais como o do Banca d'Italia, sem mudar as aplicações, e também a possibilidade de reutilizar fluxos de integração pré-concebidos e o fato de essa plataforma ser aberta, permitindo a integração de softwares de terceiros.

A razão de o projeto ser altamente estratégico é a de que o MFT do Banca d'Italia é o elemento essencial para a permuta de dados coletados, ao mesmo tempo que realiza as funções de controle e supervisão de créditos e riscos dentro do sistema bancário nacional, em conjunto com o ECB e o ESCB.

Os dados coletados e permutados graças à Primeur Ghibli Next™ - MFT Solution revela índices importantes sobre as condições de saúde e de risco do sistema bancário nacional e europeu, fornecendo dados ao Centrale Rischi (departamento de crédito do Banca d'Italia), Anacredit (Analytical Credit Dataset, um conjunto de dados contendo informações detalhadas sobre empréstimos bancários individuais na zona do euro) e o RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data). O aumento em número e volume de dados requer a adoção de uma solução mais confiável e eficiente.

Conforme o setor bancário e financeiro continua a evoluir e conforme a transformação digital muda significativamente a lógica e o modelo de negócios do mercado, o Banca d'Italia, para cumprir sua missão de monitorar, supervisionar e garantir o setor bancário do país, precisava de uma solução com o maior potencial de evolução e adaptabilidade.

"A conquista de um cliente tão prestigioso como o Banca d'Italia é um marco importante para a Primeur. Nossas soluções, que já são consideradas um padrão de facto no mercado financeiro italiano, também irá, de agora em diante, dar suporte ao Banco Central Italiano, que nos escolheu, acredito, também por nossa capacidade de nos diferenciar de nossas grandes concorrentes", diz o presidente-executivo do Primeur Group, Stefano Musso. "O que nos distingue é a nossa capacidade de ouvir nossos clientes e melhorar, continuamente, nossa plataforma, graças ao feedback dos clientes. Essa capacidade tão simples, embora tão essencial, foi perdida pelas grandes empresas de hoje e se tornou uma vantagem competitiva para nós".

Sobre a Primeur

A Primeur é uma empresa multinacional com sede na Suíça, especializada há mais de 30 anos em soluções de Integração de Dados Empresariais. Ao usar as melhores tecnologias patenteadas do mercado, projetamos, desenvolvemos e implementamos a inovadora Plataforma de Integração Híbrida Primeur Ghibli Next™ e o Primeur Data Watcher™, nossa solução inteiramente nova E2E Visibility and Data Flow Governance (Visibilidade e Governança do Fluxo de Dados E2E). Nossos principais clientes são grandes empresas listadas na Fortune 500, bancos, companhias de seguro, fabricantes, bem como empresas nos setores de bens de consumo, energia, utilidade pública, telecomunicações e administração pública. Nosso Grupo atua ativamente na Europa (Suíça, Itália, Reino Unido, Irlanda, Espanha e França), na Tunísia, e tem subsidiárias e escritórios de negócios na América do Norte e na América Latina.

