PrimeXBT faz parceria com Paxful para impulsionar o acesso a criptomoedas por meio de Peer-to-Peer

A parceria leva a uma integração que permitirá que os usuários da PrimeXBT usem a rede de negociação peer-to-peer de Paxful diretamente na PrimeXBT para comprar Bitcoin por meio de uma grande variedade de moedas fiduciárias que são suportadas diretamente em suas contas.

"Estamos entusiasmados com a integração do quiosque com PrimeXBT. Para Paxful, isso significa apresentar aos nossos usuários uma nova comunidade de traders. Os usuários da PrimeXBT podem acessar as quase 400 maneiras diferentes de comprar moedas digitais que temos em Paxful", disse Ray Youssef, CEO e cofundador de Paxful. "Juntos, estamos ajudando a tornar as criptomoedas mais acessíveis a mais pessoas."

A banca virtual de Bitcoin de Paxful, é uma ferramenta poderosa que permite aos traders encontrar instantaneamente vendedores que atendam aos critérios de suas necessidades de negociação de Bitcoin. Essas necessidades incluem a moeda desejada e o método de pagamento. Além disso, a integração significa que os usuários podem fazer pagamentos através de Paxful na PrimeXBT.

Portanto, a parceria significa que os clientes da PrimeXBT agora podem acessar várias novas opções de pagamento por meio do mercado peer-to-peer oferecido pelo Paxful, enquanto os clientes de Paxful existentes terão acesso direto à premiada plataforma de negociação.

"Acreditamos que a aliança com Paxful é fundamental, pois responde à nossa missão de proporcionar aos usuários diversas ferramentas para melhorar a sua experiência de negociação em nossa plataforma, nesse caso particular, proporcionando a eles alternativas para adquirir Bitcoins", disse Iván Marchena, Vice-presidente de operações da PrimeXBT na América Latina.

A integração tem o objetivo geral de simplificar e facilitar o acesso à moedas digitais para usuários em todo o mundo. Como Paxful já tem um mercado peer-to-peer bem estabelecido e a PrimeXBT oferece serviços profissionais de negociação de Bitcoin, a combinação das duas empresas significa maior acesso à negociação e às próprias criptomoedas para ambos os grupos de usuários.

Sobre Paxful

Paxful é uma plataforma financeira peer-to-peer que ajuda todos a terem igual acesso ao financiamento. Fundada em 2015 por Ray Youssef e Artur Schaback, a plataforma permite que as pessoas façam pagamentos, transações e enviem dinheiro comprando e vendendo criptomoedas como meio de troca. Mais de 5 milhões de pessoas usam Paxful para comprar e vender Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) com quase 400 métodos de pagamento diferentes.

Os fundadores de Paxful estabeleceram a #BuiltWithBitcoin para retribuir à comunidade e fornecer acesso à água de qualidade e à educação. Até hoje, a #BuiltwithBitcoin construiu quatro escolas (duas em Ruanda, uma no Quênia e uma na Nigéria); e tem fornecido suprimentos de saúde e alimentação na África do Sul, Quênia e Nigéria para pessoas afetadas pela pandemia COVID-19. #BuiltwithBitcoin é financiado pela Paxful e também em parte por doações de usuários de Paxful.

Sobre PrimeXBT

PrimeXBT é uma empresa fintech fundada em 2018 que oferece uma infraestrutura de negociação de criptomoedas, pares de divisas, índices e commodities com posições de compras e vendas, liquidez agregada de vários fornecedores e muito mais. A empresa fornece acesso a dados de mercado em tempo real e uma grande quantidade de ferramentas de análise de negocição, enquanto mantém a segurança, a liquidez e permite um ambiente de negociação seguro e eficiente para todos.

