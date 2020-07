PrimeXBT permite agora aos usuários comprar bitcoins diretamente com cartões VISA e Mastercard

Através do módulo CEX Direct, os usuários da PrimeXBT deverão fazer uma breve verificação de identidade. Todo o processo, do princípio ao fim, leva menos de dois minutos. Agora, é possível a mais usuários, que ainda não possuem bitcoins, acessar, de maneira fácil e rápida, o amplo conjunto de funções poderosas, oferecido pela PrimeXBT.

Com a finalidade e assistir aos usuários na utilização do novo módulo de acesso fiduciário, foi publicado um "guia prático" no blog da empresa PrimeXBT, em https://primexbt.com/blog/how-to-fund-your-primexbt-account-by-credit-or-debit-card/.

Negocie com ativos adicionados recentemente, como o peso mexicano, o ouro, o petróleo e muito mais, em uma só conta

Qualquer bitcoin comprado é transferido de maneira instantânea à carteira privada e segura de BTC de cada usuário. A quantia pode ser usada a seguir para intercambiar quaisquer dos ativos disponibilizados na PrimeXBT, usando-se somente uma conta.

A PrimeXBT agregou recentemente o peso mexicano (MXN), junto com outros novos pares exóticos de divisas, além dos pares principais. As contas de trading baseadas em Bitcoin também podem ser usadas para criar uma carteira diversificada, com índices de bolsas de valores, como o S&P 500, commodities, como o petróleo e o gás, o ouro e a prata, além de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum.

Com tantos ativos sob o mesmo teto, a PrimeXBT é o principal guichê para os traders em nível global, não importa seus níveis de experiência.

Sobre a CEX Direct

A CEX Direct é uma fintech lançada pela CEX.IO, uma casa de câmbio de criptomoedas bem estabelecida e regulada, que opera desde 2013. O serviço oferece, agora, a possibilidade de comprar criptomoedas com cartões VISA e Mastercard, ao mesmo tempo que mantém o nível de segurança mais alto possível, com o nível 1 do padrão de segurança de dados para o setor de cartões de crédito pagos (PCI DSS).

Para obter mais informações, visite https://cexdirect.com/.

Sobre a PrimeXBT

A PrimeXBT é uma empresa de tecnologia financeira estabelecida em 2018, que oferece uma infraestrutura de trading de criptomoedas, forex, índices e commodities, com a possibilidade de tomar posições longas e curtas, além de contar com liquidez agregada por múltiplos provedores. A empresa proporciona acesso a dados do mercado em tempo real e um amplo leque de ferramentas de análises comerciais, ao mesmo tempo que mantém a segurança, a liquidez e cria um entorno comercial seguro e eficiente para todos.

Para obter mais informações, visite https://primexbt.com/es.

