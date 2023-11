PRIMO WATER ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2023 ET REVOIT À LA HAUSSE SES PRÉVISIONS ANNUELLES DE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES AJUSTÉS

Réalisation des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et dépassement de la partie haute des prévisions d'EBITDA ajusté

Augmentation de 6 % du chiffre d`affaires à 622 millions de dollars

Augmentation du bénéfice net de 32 millions de dollars, à 33 millions de dollars

Augmentation de l'EBITDA ajusté de 24 millions de dollars à 141 millions de dollars, soit une hausse de 21 %.

Augmentation des marges de l'EBITDA ajusté de 270 points de base, soit un record de 22,7 %.

Maintien des perspectives de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023

Augmentation de 10 millions de dollars des prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l'ensemble de l'année, à environ 160 millions de dollars

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,08 dollar par action ordinaire, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année dernière

Annonce de la vente d'une partie importante des activités internationales pour un montant pouvant atteindre 575 millions de dollars dans le cadre d'une transaction au comptant

TAMPA, Floride, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE : PRMW) (TSX: PRMW) (la « Société » ou « Primo Water »), un fournisseur de solutions durables d'eau potable de premier plan en Amérique du Nord et en Europe, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023.

« Nos résultats du troisième trimestre reflètent la dynamique sous-jacente d'amélioration de la densité de nos itinéraires, de l'efficacité et de l'optimisation de notre réseau, et de la réalisation des retombées de nos investissements et de notre stratégie tarifaire. Nous avons une fois de plus enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, tout en réalisant des marges d'EBITDA ajustées record. Je suis fier des efforts déployés par notre équipe dans l'ensemble de l'entreprise et de l'attention qu'elle porte à l'amélioration de l'expérience client et de l'exécution globale », a déclaré Tom Harrington, directeur général.

« Ce matin, nous avons annoncé la conclusion d'un accord relatif à la vente d'une partie importante de nos activités internationales. Cette transaction offre une valorisation attractive et permet à Primo Water de se concentrer sur son activité principale en Amérique du Nord. Cette vente nous donnera la flexibilité financière nécessaire pour poursuivre la croissance organique, réduire l'effet de levier, créer des opportunités de diversification des revenus et de fusions-acquisitions dans le secteur de l'eau directe, et restituer du capital par le biais de rachats d'actions », a poursuivi M. Harrington.

« Les résultats du troisième trimestre renforcent notre confiance en nos perspectives pour 2023, avec une projection de revenus comprise entre 2,32 milliards et 2,36 milliards de dollars, ainsi qu'un EBITDA ajusté estimé entre 460 millions et 480 millions de dollars. Le flux de trésorerie disponible ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 devrait désormais atteindre environ 160 millions de dollars, soit une augmentation de 10 millions de dollars par rapport à nos prévisions précédentes », a déclaré M. Harrington.

FAITS MARQUANTS AU TROISIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 %, passant de 585 millions de dollars à 622 millions de dollars, grâce à une croissance de 7 % du chiffre d'affaires du secteur de l'eau directe et d'échange d'eau, et de 19 % du secteur de la recharge et de la filtration de l'eau.

La marge brute a augmenté de 250 points de base pour atteindre 62,1 %, contre 59,6%.

Le bénéfice net déclaré et le bénéfice net par action diluée se sont élevés respectivement à 3,3 millions de dollars et 0,21 dollar , contre un bénéfice net déclaré et un bénéfice net par action diluée de 1 million de dollars et 0,01 dollar , respectivement. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée s'élèvent respectivement à 52 millions de dollars et 0,33 dollar , contre 36 millions de dollars et 0,22 dollar , respectivement.

, contre un bénéfice net déclaré et un bénéfice net par action diluée de 1 million de dollars et , respectivement. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée s'élèvent respectivement à 52 millions de dollars et , contre 36 millions de dollars et , respectivement. L'EBITDA ajusté a augmenté de 21 % pour s'établir à 141 millions de dollars et la marge d'EBITDA ajusté a augmenté de 270 points de base pour atteindre un record de 22,7 %.

La Société maintient son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023 entre 2,32 milliards de dollars et 2,36 milliards de dollars et son objectif d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 entre 460 millions de dollars et 480 millions de dollars.

Le flux de trésorerie disponible ajusté pour l'ensemble de l'exercice devrait s'élever à environ 160 millions de dollars, soit une augmentation de 10 millions de dollars par rapport aux prévisions précédentes.

Sous réserve de la conclusion de la vente transformatrice d'une partie importante de ses activités internationales, Primo Water prévoit de publier ses prévisions pour 2024 en même temps que ses résultats de fin d'exercice 2023, en février 2024.



Pour le trimestre clos le (en millions de dollars américains, sauf les montants par action, les pourcentages et les points de base) 30 septembre 2023

1er octobre 2022

Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires, net 622,0 $

584,6 $

6 % Bénéfice net 33,4 $

1,3 $

32,1 $ Bénéfice net par action diluée 0,21 $

0,01 $

0,20 $ Résultat net ajusté 52,2 $

35,7 $

16,5 $ Revenu net ajusté par action diluée 0,33 $

0,22 $

0,11 $ EBITDA ajusté 140,9 $

116,9 $

21 % Marge d'EBITDA ajusté en % 22,7 %

20,0 %

270 points de base

VENTE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Comme annoncé plus tôt aujourd'hui, Primo Water a conclu un accord définitif aux termes duquel Culligan International (« Culligan ») acquerra les activités internationales de Primo Water, à l'exclusion des activités d'Aimia Foods, au Royaume-Uni, au Portugal et en Israël, dans le cadre d'une transaction au comptant (la « Transaction ») d'une valeur pouvant atteindre 575 millions de dollars. À la clôture de la transaction, Primo Water a l'intention de rembourser le solde de son crédit renouvelable, avec pour objectif à long terme de maintenir le levier net ajusté en dessous de 2,5 fois l'EBITDA ajusté. De plus, à la clôture de la transaction, un rachat d'actions supplémentaire de 25 millions de dollars sera autorisé, ce qui portera l'autorisation de rachat d'actions à 75 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée d'ici le 31 décembre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.

Les actionnaires peuvent consulter tous les détails de l'annonce de la Transaction sur le site web de Primo Water à l'adresse https://www.primowatercorp.com .

PERSPECTIVES

Primo Water vise les résultats suivants des activités poursuivies pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2023 :



Fourchette T4 2023 Fourchette exercice 2023 (en millions de $) Basse Haute Basse Haute Chiffre d'affaires 558 $ 598 $ 2 320 $ 2 360 $ EBITDA ajusté 108 $ 118 $ 460 $ 480 $ Impôts en espèces



~ 25 $ Intérêts



70 $ 75 $ Dépenses d'investissement de capital (capex)



~ 200 $ Flux de trésorerie Flux de trésorerie disponible



~ 160b$

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023

Primo Water tiendra une conférence téléphonique qui sera diffusée simultanément sur le Web le jeudi 2 novembre 2023, à 10 h, heure de l'Est. Une session de questions-réponses suivra la présentation de la direction. Pour participer, veuillez composer les numéros suivants :

Amérique du Nord : (888) 664-6392

International : (416) 764-8659

Numéro d'identification de la conférence : 93280528

Il s'agit d'une ligne téléphonique directe, en mode écoute seulement.

Une présentation de diapositives et une diffusion audio en direct seront disponibles sur le site Internet de Primo Water à l'adresse https://www.primowatercorp.com . La conférence téléphonique sur les résultats sera enregistrée et archivée pour lecture dans la section « relations avec les investisseurs » du site Internet pendant deux semaines après l'événement.

PERFORMANCE GLOBALE AU TROISIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 %, passant de 571 millions de dollars à 593 millions de dollars. Cette hausse est due à la croissance des revenus de 7 % dans le secteur de l'eau directe et de l'échange d'eau, de 19 % dans le secteur de la recharge et de la filtration de l'eau, principalement en raison d'initiatives tarifaires et d'une demande accrue de produits et de services de la part des clients résidentiels et professionnels. La croissance du chiffre d'affaires par canal est présentée dans le tableau ci-dessous :



Pour le trimestre clos le (en millions de dollars américains) 30 septembre 2023

1er octobre 2022

Variation

Variation en % Chiffre d'affaires, net













Eau directe / échange d'eau 431,2 $

402,2 $

29,0 $

7 % Recharge de l'eau / Filtration de l'eau 73,2

61,6

11,6 $

19 % Autres services 34,1

32,4

1,7 $

5 % Distributeurs d'eau 16,7

23,7

(7,0) $

(30) % Autre 66,8

64,7

2,1 $

3 % Chiffre d'affaires, net tels que déclaré 622,0 $

584,6 $

37,4 $

6 % Impact des taux de change (5,1)

—

(5,1) $

s/o Chiffre d'affaires hors impact des taux de change 616,9 $

584,6 $

32,3 $

6 %

Le bénéfice brut a augmenté de 11 % pour atteindre 387 millions de dollars, contre 348 millions de dollars. La marge brute a augmenté de 250 points de base pour atteindre 62,1 %, contre 59,6%, grâce aux initiatives de tarification, à l'augmentation de la demande et à l'efficacité opérationnelle.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 6 % pour atteindre 315 millions de dollars, contre 297 millions de dollars. Cette augmentation est due à la hausse des frais de vente et d'exploitation qui ont soutenu la croissance des volumes et du chiffre d'affaires liée aux commissions de livraison.

Le bénéfice net déclaré et le bénéfice net par action diluée se sont élevés respectivement à 3,3 millions de dollars et 0,21 dollar , contre un bénéfice net déclaré et un bénéfice net par action diluée de 1 million de dollars et 0,01 dollar , respectivement. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée se sont élevés respectivement à 52 millions de dollars et 0,33 dollar, contre 36 millions de dollars et 0,22 dollar l'année précédente.

, contre un bénéfice net déclaré et un bénéfice net par action diluée de 1 million de dollars et , respectivement. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée se sont élevés respectivement à 52 millions de dollars et 0,33 dollar, contre 36 millions de dollars et l'année précédente. L'EBITDA ajusté a augmenté de 21% pour atteindre 141 millions de dollars, contre 117 millions de dollars, principalement grâce aux initiatives de tarification, à la demande des clients et à une gestion efficace des dépenses. La marge d'EBITDA ajusté a atteint un record de 22,7 % pour le trimestre, contre 20,0 %.

Les liquidités nettes provenant des activités d'exploitation de 148 millions de dollars, moins 50 millions de dollars de dépenses en immobilisations et d'ajouts aux actifs incorporels, ont donné lieu à un flux de trésorerie disponible de 99 millions de dollars, ou à un flux de trésorerie disponible ajusté de 102 millions de dollars (en tenant compte des éléments présentés dans l'annexe 7), comparativement à un flux de trésorerie disponible ajusté de 21 millions de dollars l'année précédente.

RAPPORT SUR LA PERFORMANCE SECTORIELLE AU TROISIÈME TRIMESTRE

Amérique du Nord

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5 % pour s'établir à 470 millions de dollars, grâce à une croissance de 7 % dans le secteur de l'eau directe et de l'échange d'eau, et de 18 % dans le secteur de la recharge et de la filtration de l'eau, en raison d'initiatives tarifaires et d'une demande accrue de produits et de services de la part des clients résidentiels et professionnels.



Pour le trimestre clos le (en millions de dollars américains) 30 septembre 2023

1er octobre 2022

Variation

Variation en % Chiffre d'affaires, net













Eau directe / échange d'eau 356,2 $

334,1 $

22,1 $

7 % Recharge de l'eau / Filtration de l'eau 62,0

52,6

9,4 $

18 % Autres services 13,6

9,6

4,0 $

42 % Distributeurs d'eau 16,5

23,7

(7,2) $

(30) % Autre 21,5

26,8

(5,3) $

(20) % Chiffre d'affaires, net tels que déclaré 469,8 $

446,8 $

23,0 $

5 % Impact des taux de change 0,3

—

0,3 $

s/o Chiffre d'affaires hors impact des taux de change 470,1 $

446,8 $

23,3 $

5 %

Europe

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour s'établir à 81 millions de dollars (augmentation de 4 % si l'on exclut l'impact des taux de change) grâce à des initiatives tarifaires et à l'impact favorable des taux de change.



Pour le trimestre clos le (en millions de dollars américains) 30 septembre 2023

1er octobre 2022

Variation

Variation en % Chiffre d'affaires, net













Eau directe / échange d'eau 63,2 $

55,6 $

7,6 $

14 % Recharge de l'eau / Filtration de l'eau 10,2

8,2

2,0 $

24 % Autres services 0,3

0,5

(0,2) $

(40) % Distributeurs d'eau 0,2

—

0,2 $

100 % Autre 6,9

7,1

(0,2) $

(3) % Chiffre d'affaires, net tels que déclaré 80,8 $

71,4 $

9,4 $

13 % Impact des taux de change (6,7)

—

(6,7) $

s/o Chiffre d'affaires hors impact des taux de change 74,1 $

71,4 $

2,7 $

4 %

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Primo Water a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,08 USD par action sur les actions ordinaires, payable en espèces le 1er décembre 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 21 novembre 2023.

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Primo Water a également annoncé que son Conseil d'administration prévoit de relever l'autorisation de son programme de rachat d'actions de 50 millions de dollars de 25 millions de dollars supplémentaires, portant ainsi l'autorisation de rachat d'actions à 75 millions de dollars, à compter de la réalisation de l'opération. Dans le cadre de ce programme, les actions ordinaires de la Société peuvent être rachetées périodiquement dans le cadre de transactions sur le marché libre ou de transactions négociées de gré à gré.

Le moment, la manière, le nombre et la valeur des actions rachetées dans le cadre du programme seront déterminés par la direction à sa discrétion et dépendront d'un certain nombre de facteurs, y compris le prix du marché des actions ordinaires de Primo Water, les conditions générales du marché et de l'économie, les lois et autres exigences applicables, et d'autres considérations commerciales, à condition toutefois que le prix par action ordinaire ne dépasse pas le prix du marché à la date d'acquisition (plus des frais de courtage et des commissions raisonnables) conformément aux lois sur les valeurs mobilières et aux règles d'échange en vigueur.

À PROPOS DE PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'eau en Amérique du Nord et en Europe et a généré environ 2,2 milliards de dollars de revenus annuels en 2022. Primo Water opère principalement selon un modèle de revenus récurrents dans le secteur de l'eau grand format (définie comme 3 gallons ou plus). Cette stratégie commerciale est communément appelée « rasoir/lame », car la vente initiale d'un produit crée une base d'utilisateurs qui achètent fréquemment des produits consommables complémentaires. Le « rasoir » du modèle de revenus de Primo est sa gamme de distributeurs d'eau innovants, leaders sur le marché, qui sont vendus dans environ 10 800 points de vente au détail et en ligne à différents niveaux de prix. Les distributeurs permettent d'augmenter la pénétration des ménages et des entreprises, ce qui favorise les achats récurrents de l'offre de type « lame » et des solutions d'eau de Primo Water. L'offre de Primo Water se compose des services « Water Direct » (eau directe), « Water Exchange » (échange d'eau) et « Water Refill » (recharge d'eau). Par le biais de son activité « Water Direct » (eau directe), Primo Water fournit des solutions d'hydratation durables dans ses 21 pays d'implantation, directement à la porte du client, que ce soit à domicile ou dans les entreprises. Dans le cadre de son activité « Water Exchange » (échange d'eau), les clients se rendent dans des points de vente et achètent une bouteille d'eau préremplie. Une fois consommées, les bouteilles vides sont échangées dans nos centres de recyclage, qui délivrent un bon de réduction pour l'achat d'une nouvelle bouteille. Le programme d'échange d'eau est proposé dans près de 17 500 points de vente. Par le biais de son activité « Water Refill » (recharge d'eau), les clients remplissent des bouteilles vides dans environ 23 500 stations de remplissage d'eau potable en libre-service. Primo Water propose également des unités de filtration d'eau dans 21 pays.

Les solutions d'eau de Primo Water élargissent l'accès des consommateurs à l'eau purifiée, de source et minérale pour promouvoir un mode de vie plus sain et plus durable tout en réduisant les déchets plastiques et la pollution. Primo Water s'engage à respecter ses normes de gestion de l'eau et est fière de s'associer à l'International Bottled Water Association (IBWA) en Amérique du Nord ainsi qu'à Watercoolers Europe (WE), qui assurent une adhésion stricte aux normes de sécurité, de qualité, d'hygiène et de réglementation au profit de la protection des consommateurs.

Le siège social de Primo Water est situé à Tampa, en Floride (USA). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.primowatercorp.com .

Mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus

Pour compléter sa présentation des mesures financières déterminées conformément aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) américains, Primo Water utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Primo Water exclut des bénéfices conformes aux PCGR l'impact du taux de change afin de séparer son impact des résultats d'exploitation de Primo Water. Primo Water utilise également le bénéfice net (perte) ajusté, le bénéfice net (perte) ajusté par action diluée, le résultat d'exploitation avant amortissements ajusté et la marge de résultat d'exploitation avant amortissements ajustée pour séparer l'impact de certains éléments de l'activité sous-jacente. Comme Primo Water utilise ces résultats financiers ajustés dans la gestion de ses activités, la direction estime que ces informations supplémentaires sont utiles aux investisseurs pour leur évaluation indépendante et leur compréhension de la performance commerciale sous-jacente de Primo Water ainsi que de celle de sa direction. De plus, Primo Water complète son rapport sur les flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation des activités poursuivies, déterminés conformément aux PCGR, en excluant les acquisitions d'immobilisations corporelles et les acquisitions d'immobilisations incorporelles pour présenter le flux de trésorerie disponible, et en excluant les éléments identifiés dans les pièces jointes pour présenter le flux de trésorerie disponible ajusté, qui, selon la direction, fournit des informations utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance, comparer la performance de Primo Water à celle du groupe de référence de la Société et évaluer la capacité de la Société à assurer le service de la dette et à financer les opportunités stratégiques, qui comprennent l'investissement dans les activités de Primo Water, la réalisation d'acquisitions stratégiques, le versement de dividendes et le renforcement du bilan. En ce qui concerne les attentes de la société quant à ses performances futures, les rapprochements de l'EBITDA ajusté du quatrième trimestre 2023 et de l'ensemble de l'exercice 2023, et des flux de trésorerie disponibles ajustés de 2023 ne sont pas disponibles, car la société n'est pas en mesure de quantifier certains montants avec le degré de précision qui serait requis par les PCGR pertinents sans effort déraisonnable. Ces éléments comprennent les taxes, les frais d'intérêts qui surviendraient si la société émettait des dettes, et les coûts d'acquisition et/ou de vente d'une entreprise si la société effectuait de telles transactions, ce qui pourrait affecter de manière significative nos résultats financiers. Ces éléments dépendent de facteurs hautement variables et de tels rapprochements impliqueraient un degré de précision qui serait déroutant ou trompeur pour les investisseurs. Primo Water s'attend à ce que la variabilité de ces facteurs ait un impact significatif, et potentiellement imprévisible, sur les futurs résultats financiers calculés selon les PCGR de la société. Les mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-dessus s'ajoutent aux états financiers de Primo Water préparés conformément aux PCGR et ne sont pas destinées à être considérées comme supérieures à ces derniers ou à les remplacer. De plus, les mesures financières non conformes aux PCGR incluses dans cette annonce de résultats reflètent le jugement de la direction sur des éléments particuliers, et peuvent être différentes, et donc ne pas être comparables, à des mesures similaires publiées par d'autres sociétés.

Règles refuges pour les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, exprimant les attentes de la direction quant à l'avenir sur la base de plans, d'estimations et de projections au moment où Primo Water fait ces déclarations. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et Primo Water vous avertit que plusieurs facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les présentes déclarations prospectives. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention », « planifier », « prédire », « projet », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, certaines déclarations prospectives peuvent ne pas contenir ces mots. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les tendances et résultats financiers et opérationnels futurs (y compris les perspectives de Primo Water concernant le chiffre d'affaires, l'EBITDA ajusté et le flux de trésorerie disponible ajusté du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023), le calendrier et l'utilisation du produit de la Transaction,les projets de Primo Water concernant ses autres activités internationales, ainsi que d'autres questions connexes. Les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses concernant les plans et estimations actuels de la direction. La direction estime que ces hypothèses sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie qu'elles se révèlent exactes.

Les facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux décrits dans ce communiqué de presse comprennent, entre autres : la situation financière et les résultats d'exploitation ; la capacité de Primo Water à réussir la concurrence sur les marchés où elle opère ; les fluctuations des prix des matières premières et la capacité de Primo Water à répercuter les coûts croissants sur ses clients ou à se couvrir contre ces coûts croissants, ainsi que l'impact de ces hausses de prix sur ses volumes ; la capacité de Primo Water à maintenir des accords et des relations favorables avec ses fournisseurs ; la capacité de Primo Water à gérer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les augmentations de coûts liées à l'inflation ; la capacité de Primo Water à gérer avec succès ses opérations ; les fluctuations monétaires qui affectent négativement l'échange entre les devises, y compris le dollar américain, la livre sterling, l'euro et le dollar canadien ; l'impact sur les résultats financiers de Primo Water de l'incertitude sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques générales, y compris l'inflation et les taux d'intérêt ; toute perturbation de la production dans les installations de fabrication de Primo Water ; la capacité de Primo Water à maintenir l'accès à ses sources d'eau ; l'impact du changement climatique sur l'activité de Primo Water ; la capacité de Primo Water à protéger sa propriété intellectuelle ; le caractère saisonnier de l'activité de Primo Water et les effets des conditions météorologiques défavorables ; l'impact d'événements nationaux, régionaux et mondiaux, y compris ceux de nature politique, économique, commerciale et concurrentielle, tels que la guerre Russie/Ukraine ou la guerre Israël/Hamas ; l'impact d'une pandémie, telle que COVID-19, des actions gouvernementales connexes et la stratégie de Primo Water en réponse à celles-ci sur notre activité ; la capacité de Primo Water à réaliser la Transaction et à en obtenir les retombées attendues, y compris le risque que les parties n'obtiennent pas les autorisations réglementaires requises ou ne remplissent pas les autres conditions de clôture dans les délais prévus ou ne les remplissent pas du tout , la capacité de Primo Water à réaliser pleinement les avantages potentiels des transactions ou autres opportunités stratégiques qu'elle poursuit ; la capacité de Primo Water à réaliser des synergies de coûts de ses acquisitions en raison de difficultés d'intégration et d'autres défis ; l'exposition de Primo Water aux risques liés aux actifs incorporels ; la capacité de Primo Water à respecter ses obligations en vertu de ses accords de dette et les risques d'augmentation supplémentaire de son endettement ; la capacité de Primo à maintenir le respect des engagements et des conditions en vertu de ses contrats de dette ; les fluctuations des taux d'intérêt, qui pourraient augmenter les coûts d'emprunt de Primo Water ; la capacité de Primo à recruter, à retenir et à intégrer de nouveaux gestionnaires ; la capacité de Primo Water à renouveler ses conventions collectives de temps à autre à des conditions satisfaisantes ; la conformité aux normes de santé et de sécurité des produits ; la responsabilité en cas de blessure ou de maladie causée par la consommation de produits contaminés ; la responsabilité et l'atteinte à la réputation de Primo à la suite de litiges ou de procédures judiciaires ; les changements dans l'environnement juridique et réglementaire dans lequel Primo Water opère ; la capacité de Primo à relever adéquatement les défis et les risques associés à ses opérations internationales et à faire face aux difficultés de se conformer aux lois et aux règlements, y compris le U.S. Foreign Corrupt Practices Act et le U.K. Bribery Act de 2010 ; l'impact sur les obligations fiscales de Primo et le taux d'imposition effectif résultant de changements dans les lois fiscales locales ou de pays adoptant des interprétations plus agressives des lois fiscales ; les perturbations des systèmes d'information de Primo Water ; la capacité de Primo Water à maintenir en toute sécurité les informations confidentielles ou les données de carte de crédit de ses clients, ou d'autres données privées relatives aux employés de Primo Water ou à la Société ; la capacité de Primo Water à maintenir son dividende trimestriel ; ou les changements de notation de crédit.

La liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de publication du présent document. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les diverses informations, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque contenus dans le rapport annuel de Primo Water sur le formulaire 10-K et dans ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières. Primo Water ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est expressément requis par la loi applicable.

Site Internet : www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION











ANNEXE 1 ÉTATS CONSOLIDÉS DES OPÉRATIONS













(en millions de dollars américains, à l'exception des montants par action)







Non vérifiés















































Pour le trimestre clos le

Pour les neuf mois clos le

30 septembre 2023

1er octobre 2022

30 septembre 2023

1er octobre 2022 Chiffre d'affaires, net 622,0 $

584,6 $

1 761,8 $

1 682,1 $ Coût des ventes 235,5

236,4

678,7

702,0 Bénéfice brut 386,5

348,2

1 083,1

980,1 Frais de vente, généraux et administratifs 315,3

297,3

936,5

867,2 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette 1,5

2,6

4,0

4,4 Frais d'acquisition et d'intégration 2,6

3,3

6,4

12,5 Frais de dépréciation —

—

—

29,1 Gain sur la vente d'une propriété (5,3)

—

(5,3)

— Résultat d'exploitation 72,4

45,0

141,5

66,9 Autres dépenses (revenus), nettes 6,6

21,2

(4,2)

34,6 Charges d'intérêts, nettes 18,6

17,4

57,2

51,3 Revenu (perte) avant impôts sur le chiffre d'affaires 47,2

6,4

88,5

(19,0) Charge d'impôt sur le revenu 13,8

5,1

28,0

8,9 Résultat net (perte) 33,4 $

1,3 $

60,5 $

(27,9) $















Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire





























Base 0,21 $

0,01 $

0,38 $

(0,17) $ Dilué 0,21 $

0,01 $

0,38 $

(0,17) $















Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (en milliers)













Base 159 407

161 117

159 446

161 064 Dilué 160 042

161 988

160 236

161 064

































PRIMO WATER CORPORATION



ANNEXE 2 BILANS CONSOLIDÉS





(en millions de dollars américains, sauf les montants en actions)





Non vérifiés















30 septembre 2023

31 décembre 2022 ACTIFS





Actifs courants





Liquidités et équivalents de liquidités 97,8 $

122,6 $ Comptes débiteurs, déduction faite d'une provision de 21,0 $ (20,6 $ au 31 décembre 2022) 277,5

258,6 Stocks 105,8

112,1 Frais payés d'avance et autres actifs courants 45,0

44,7 Total des actifs courants 526,1

538,0 Immobilisations corporelles, nettes 697,8

714,4 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple 187,5

198,6 Survaleur (goodwill) 1 290,4

1 293,0 Immobilisations incorporelles, nettes 869,6

894,7 Autres actifs à long terme, nets 22,6

28,3 Total des actifs 3 594,0 $

3 667,0 $ DETTES ET FONDS PROPRES





Passif courant





Emprunts à court terme 153,3 $

212,3 $ Échéances courantes de la dette à long terme 16,3

17,5 Comptes créditeurs et charges à payer 420,3

425,1 Obligations courantes liées aux contrats de location simple 35,4

35,7 Total du passif à court terme 625,3

690,6 Dette à long terme 1 269,8

1 283,8 Obligations de location simple 163,3

174,5 Passifs d'impôts différés 175,8

170,0 Autres dettes à long terme 69,1

65,2 Total du passif 2 303,3

2 384,1 Capitaux propres





Actions ordinaires, sans valeur nominale - 159 408 344 (31 décembre 2022 - 159 752 299) actions émises 1 285,7

1 283,2 Capital d'apport supplémentaire 87,6

91,3 Bénéfices non répartis (déficit accumulé) 3,7

(9,4) Cumul des autres éléments de la perte globale (86,3)

(82,2) Total des capitaux propres de Primo Water Corporation 1 290,7

1 282,9 Total du passif et des capitaux propres 3 594,0 $

3 667,0 $

PRIMO WATER CORPORATION











ANNEXE 3 ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE













(en millions de dollars américains)













Non vérifiés















Pour le trimestre clos le

Pour les neuf mois clos le

30 septembre 2023

1er octobre 2022

30 septembre 2023

1er octobre 2022















Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :













Résultat net (perte) 33,4 $

1,3 $

60,5 $

(27,9) $ Ajustements pour réconcilier la perte nette avec les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :













Dépréciation et amortissement 65,1

59,6

190,4

181,0 Amortissement des frais de financement 0,8

0,8

2,5

2,5 Charge de rémunération en actions 1,4

3,2

6,7

10,7 (Bénéfice) provision pour impôts différés sur le revenu (0,6)

3,7

5,8

5,2 Frais de dépréciation —

—

—

29,1 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette 1,5

2,6

4,0

4,4 Gain sur la vente d'une propriété (5,3)

—

(5,3)

— Autres éléments non monétaires 10,5

21,9

(1,5)

34,6 Variation des actifs et passifs d'exploitation, nets des acquisitions :













Comptes à recevoir 10,6

(12,9)

(22,9)

(46,1) Stocks (1,8)

(7,4)

(2,3)

(26,5) Frais payés d'avance et autres actifs courants 5,4

4,3

4,6

(0,9) Autres actifs (0,5)

(0,2)

(0,8)

(0,2) Créditeurs, charges à payer et autres passifs 27,6

15,8

17,5

17,1 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 148,1

92,7

259,2

183,0 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :













Acquisitions, nettes de l'argent reçu (1,6)

(5,3)

(24,7)

(12,7) Acquisitions d'immobilisations corporelles (46,3)

(70,0)

(136,0)

(155,2) Acquisitions d'immobilisations incorporelles (3,3)

(4,0)

(8,7)

(8,9) Produits de la vente de biens, d'installations et d'équipements 0,4

0,6

0,9

1,6 Produit de la vente d'une activité, net de la trésorerie vendue 0,1

—

0,6

— Produits de la vente de propriétés 8,7

—

8,7

— Autres activités d'investissement 0,8

(2,1)

4,1

(1,7) Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (41,2)

(80,8)

(155,1)

(176,9)















Flux de trésorerie provenant des activités de financement :













Paiements de la dette à long terme (4,3)

(4,2)

(14,1)

(13,9) Produits des emprunts à court terme 12,0

12,0

116,0

22,0 Paiements sur les emprunts à court terme (88,0)

—

(181,0)

— Émission d'actions ordinaires 1,0

0,5

5,7

2,1 Actions ordinaires rachetées et annulées (0,6)

(11,0)

(22,4)

(13,0) Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (12,7)

(11,3)

(38,6)

(34,2) Paiement de la contrepartie différée pour les acquisitions (0,4)

(2,2)

(1,4)

(2,3) Autres activités de financement (1,4)

1,4

7,0

6,0 Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement (94,4)

(14,8)

(128,8)

(33,3) Effet des variations de taux de change sur la trésorerie (1,5)

(3,8)

(0,1)

(5,7) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de l'encaisse affectée 11,0

(6,7)

(24,8)

(32,9) Liquidités et équivalents de liquidités et liquidités soumises à restrictions en début de période 86,8

102,2

122,6

128,4 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin de période 97,8 $

95,5 $

97,8 $

95,5 $

















PRIMO WATER CORPORATION













ANNEXE 4 INFORMATION SECTORIELLE















(en millions de dollars américains, sauf pour les pourcentages)











Non vérifiés



















Pour le trimestre clos le 30 septembre 2023



Amérique du Nord

Europe

Autre

Total Chiffre d'affaires, net















Eau directe / échange d'eau

356,2 $

63,2 $

11,8 $

431,2 $ Recharge de l'eau / Filtration de l'eau

62,0

10,2

1,0

73,2 Autres services

13,6

0,3

20,2

34,1 Distributeurs d'eau

16,5

0,2

—

16,7 Autre

21,5

6,9

38,4

66,8 Total

469,8 $

80,8 $

71,4 $

622,0 $

















Bénéfice brut

303,1 $

55,7 $

27,7 $

386,5 $ Marge brute en %

64,5 %

68,9 %

38,8 %

62,1 % Frais de vente, généraux et administratifs

235,1 $

46,3 $

33,9 $

315,3 $ Frais de vente, généraux et administratifs % des revenus

50,0 %

57,3 %

47,5 %

50,7 % Résultat d'exploitation (perte)

70,3 $

9,5 $

(7,4) $

72,4 $ Dépréciation et amortissement

48,9 $

10,4 $

5,8 $

65,1 $





















Pour le trimestre clos le 1er octobre 2022



Amérique du Nord

Europe

Autre

Total Chiffre d'affaires, net















Eau directe / échange d'eau

334,1 $

55,6 $

12,5 $

402,2 $ Recharge de l'eau / Filtration de l'eau

52,6

8,2

0,8

61,6 Autres services

9,6

0,5

22,3

32,4 Distributeurs d'eau

23,7

—

—

23,7 Autre

26,8

7,1

30,8

64,7 Total

446,8 $

71,4 $

66,4 $

584,6 $

















Bénéfice brut

272,5 $

48,6 $

27,1 $

348,2 $ Marge brute en %

61,0 %

68,1 %

40,8 %

59,6 % Frais de vente, généraux et administratifs

215,7 $

42,4 $

39,2 $

297,3 $ Frais de vente, généraux et administratifs % des revenus

48,3 %

59,4 %

59,0 %

50,9 % Résultat d'exploitation (perte)

52,6 $

5,1 $

(12,7) $

45,0 $ Dépréciation et amortissement

44,2 $

9,5 $

5,9 $

59,6 $





















Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023



Amérique du Nord

Europe

Autre

Total Chiffre d'affaires, net















Eau directe / échange d'eau

1 011,5 $

176,4 $

33,2 $

1 221,1 $ Recharge de l'eau / Filtration de l'eau

169,6

28,9

2,4

200,9 Autres services

36,8

0,8

55,6

93,2 Distributeurs d'eau

45,9

0,7

—

46,6 Autre

68,8

21,4

109,8

200,0 Total

1 332,6 $

228,2 $

201,0 $

1 761,8 $

















Bénéfice brut

852,6 $

156,6 $

73,9 $

1 083,1 $ Marge brute en %

64,0 %

68,6 %

36,8 %

61,5 % Frais de vente, généraux et administratifs

687,2 $

136,6 $

112,7 $

936,5 $ Frais de vente, généraux et administratifs % des revenus

51,6 %

59,9 %

56,1 %

53,2 % Résultat d'exploitation (perte)

162,3 $

19,5 $

(40,3) $

141,5 $ Dépréciation et amortissement

142,5 $

30,2 $

17,7 $

190,4 $





















Pour les neuf mois clos le 1er octobre 2022



Amérique du Nord

Europe

Autre

Total Chiffre d'affaires, net















Eau directe / échange d'eau

933,5 $

157,5 $

35,0 $

1 126,0 $ Recharge de l'eau / Filtration de l'eau

142,1

24,6

2,0

168,7 Autres services

65,8

1,3

59,8

126,9 Distributeurs d'eau

56,4

—

—

56,4 Autre

82,8

22,2

99,1

204,1 Total

1 280,6 $

205,6 $

195,9 $

1 682,1 $

















Bénéfice brut

764,9 $

139,2 $

76,0 $

980,1 $ Marge brute en %

59,7 %

67,7 %

38,8 %

58,3 % Frais de vente, généraux et administratifs

624,0 $

134,5 $

108,7 $

867,2 $ Frais de vente, généraux et administratifs % des revenus

48,7 %

65,4 %

55,5 %

51,6 % Résultat d'exploitation (perte)

129,2 $

(27,6) $

(34,7) $

66,9 $ Dépréciation et amortissement

133,8 $

29,4 $

17,8 $

181,0 $



















PRIMO WATER CORPORATION











ANNEXE 5 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE LA MARGE BRUTE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ SELON LES NON-PCGR





(en millions de dollars américains, sauf pour les pourcentages)











Non vérifiés































Pour le trimestre clos le 30 septembre 2023

Amérique du Nord

Europe

Autre

Primo Variation des recettes 23,0 $

9,4 $

5,0 $

37,4 $ Impact du taux de change (a) 0,3

(6,7)

1,3

(5,1) Variation hors taux de change 23,3 $

2,7 $

6,3 $

32,3 $ Variation en pourcentage des recettes 5,1 %

13,2 %

7,5 %

6,4 % Variation en pourcentage du chiffre d'affaires hors taux de change 5,2 %

3,8 %

9,5 %

5,5 %

















Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023

Amérique du Nord

Europe

Autre

Primo Variation des recettes 52,0 $

22,6 $

5,1 $

79,7 $ Impact du taux de change (a) 2,3

(4,4)

11,5

9,4 Variation hors taux de change 54,3 $

18,2 $

16,6 $

89,1 $ Variation en pourcentage des recettes 4,1 %

11,0 %

2,6 %

4,7 % Variation en pourcentage du chiffre d'affaires hors taux de change 4,2 %

8,9 %

8,5 %

5,3 %

















Pour le trimestre clos le 30 septembre 2023

Amérique du Nord

Europe

Autre

Primo Variation de la marge brute 30,6 $

7,1 $

0,6 $

38,3 $ Impact du taux de change (a) 0,2

(4,4)

1,4

(2,8) Variation hors taux de change 30,8 $

2,7 $

2,0 $

35,5 $ Variation en pourcentage de la marge brute 11,2 %

14,6 %

2,2 %

11,0 % Variation en pourcentage du bénéfice brut hors taux de change 11,3 %

5,6 %

7,4 %

10,2 %

















Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023

Amérique du Nord

Europe

Autre

Primo Variation de la marge brute 87,7 $

17,4 $

(2,1) $

103,0 $ Impact du taux de change (a) 1,4

(3,1)

5,4

3,7 Variation hors taux de change 89,1 $

14,3 $

3,3 $

106,7 $ Variation en pourcentage de la marge brute 11,5 %

12,5 %

(2,8) %

10,5 % Variation en pourcentage du bénéfice brut hors taux de change 11,6 %

10,3 %

4,3 %

10,9 %















(a) L'impact du taux de change est la différence entre le revenu et le bénéfice brut de la période en cours convertis en utilisant les taux de change moyens de la période en cours et le revenu et le bénéfice brut de la période en cours convertis en utilisant les taux de change moyens de la période précédente.

PRIMO WATER CORPORATION











ANNEXE 6 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - BÉNÉFICE AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS, DÉPRÉCIATION ET AMORTISSEMENT SELON LES NON-PCGR







(EBITDA)













(en millions de dollars américains, sauf pour les pourcentages)











Non vérifiés































Pour le trimestre clos le

Pour les neuf mois clos le

30 septembre 2023

1er octobre 2022

30 septembre 2023

1er octobre 2022















Résultat net (perte) 33,4 $

1,3 $

60,5 $

(27,9) $ Charges d'intérêts, nettes 18,6

17,4

57,2

51,3 Charge d'impôt sur le revenu 13,8

5,1

28,0

8,9 Dépréciation et amortissement 65,1

59,6

190,4

181,0 EBITDA 130,9 $

83,4 $

336,1 $

213,3 $















Frais d'acquisition et d'intégration (a) 2,6

3,3

6,4

12,5 Coûts de la rémunération en actions (b) 1,4

3,2

6,7

10,7 Charges de dépréciation (c) —

—

—

29,1 Pertes de change et autres pertes (gains), nettes (d) 10,6

21,3

(0,3)

36,7 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette (e) 1,5

2,6

4,0

4,4 Gain sur la vente d'une propriété (f) (5,3)

—

(5,3)

— Autres ajustements, nets (g) (0,8)

3,1

9,8

6,1 EBITDA ajusté 140,9 $

116,9 $

357,4 $

312,8 $















Chiffre d'affaires, net 622,0 $

584,6 $

1 761,8 $

1 682,1 $ Marge d'EBITDA ajusté en % 22,7 %

20,0 %

20,3 %

18,6 %





Pour le trimestre clos le

Pour les neuf mois clos le

Localisation dans Consolidé dans l'état des résultats consolidés 30 septembre 2023

1er octobre 2022

30 septembre 2023

1er octobre 2022



(Non vérifié)

(Non vérifié) (a) Coûts d'acquisition et d'intégration Frais d'acquisition et d'intégration 2,6 $

3,3 $

6,4 $

12,5 $ (b) Coûts de la rémunération en actions Frais de vente, généraux et administratifs 1,4

3,2

6,7

10,7 (c) Frais de dépréciation Frais de dépréciation —

—

—

29,1 (d) Pertes (gains) de change et autres pertes, nettes Autres (produits) charges, nettes 10,6

21,3

(0,3)

36,7 e) Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette 1,5

2,6

4,0

4,4 f) Gain sur la vente d'une propriété Gain sur la vente d'une propriété (5,3)

—

(5,3)

— (g) Autres ajustements, nets Autres (produits) charges, nettes (0,8)

0,1

(1,5)

(1,6)

Frais de vente, généraux et administratifs —

3,0

11,3

7,7

PRIMO WATER CORPORATION



ANNEXE 7 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE ET FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AJUSTÉ SELON LES NON-PCGR (en millions de dollars américains)





Non vérifiés















Pour le trimestre clos le

30 septembre 2023

1er octobre 2022







Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 148,1 $

92,7 $ Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles (46,3)

(70,0) Moins : Acquisitions d'immobilisations incorporelles (3,3)

(4,0) Flux de trésorerie disponible 98,5 $

18,7 $







Coûts en espèces liés à l'acquisition et à l'intégration 2,0

2,1 Remboursements de droits de douane liés aux immobilisations corporelles 1,0

— Flux de trésorerie disponible ajusté 101,5 $

20,8 $









Pour les neuf mois clos le

30 septembre 2023

1er octobre 2022







Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 259,2 $

183,0 $ Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles (136,0)

(155,2) Moins : Acquisitions d'immobilisations incorporelles (8,7)

(8,9) Flux de trésorerie disponible 114,5 $

18,9 $







Coûts en espèces liés à l'acquisition et à l'intégration 6,0

10,2 Coûts en espèces liés à l'acquisition d'immobilisations corporelles pour l'intégration des entités acquises 0,2

— Impôts payés au comptant pour les ventes de biens immobiliers 0,8

— Remboursements de droits de douanes liés aux immobilisations corporelles 2,4

— Flux de trésorerie disponible ajusté 123,9 $

29,1 $









PRIMO WATER CORPORATION











ANNEXE 8 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - BÉNÉFICE NET AJUSTÉ ET BÉNÉFICE PAR ACTION AJUSTÉ SELON LES NON-PCGR



(en millions de dollars américains, sauf les montants en actions)













Non vérifiés















Pour le trimestre clos le

Pour les neuf mois clos le

30 septembre 2023

1er octobre 2022

30 septembre 2023

1er octobre 2022 Bénéfice net (perte) (tel que déclaré) 33,4 $

1,3 $

60,5 $

(27,9) $















Ajustements :













Charge d'amortissement des listes de clients 11,6

11,7

34,1

36,7 Coûts d'acquisition et d'intégration 2,6

3,3

6,4

12,5 Coûts de la rémunération en actions 1,4

3,2

6,7

10,7 Frais de dépréciation —

—

—

29,1 Pertes (gains) de change et autres, nets 10,6

21,3

(0,3)

36,7 Gain sur la vente d'une propriété (5,3)

—

(5,3)

— Autres ajustements, nets (0,8)

3,1

9,8

6,1 Impact fiscal des ajustements (a) (1,3)

(8,2)

(6,0)

(21,0) Résultat net ajusté 52,2 $

35,7 $

105,9 $

82,9 $















Bénéfice par action (tel que rapporté)













Résultat net (perte) 33,4 $

1,3 $

60,5 $

(27,9) $















Bénéfice par action de base 0,21 $

0,01 $

0,38 $

(0,17) $ Bénéfice par action dilué 0,21 $

0,01 $

0,38 $

(0,17) $















Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (en milliers)













Base 159 407

161 117

159 446

161 064 Dilué 160 042

161 988

160 236

161 064















Bénéfice par action ajusté (non-PCGR)













Bénéfice net ajusté (non-PCGR) 52,2 $

35,7 $

105,9 $

82,9 $ Bénéfice par action dilué ajusté (non-PCGR) 0,33 $

0,22 $

0,66 $

0,51 $ Moyenne pondérée diluée des actions ordinaires en circulation (en milliers) (non-PCGR) (b) 160 042

161 988

160 236

161 996















(a) L'effet fiscal du bénéfice net ajusté est basé sur une analyse du traitement fiscal statutaire et du taux d'imposition applicable pour la juridiction dans laquelle les éléments d'ajustement avant impôts ont été encourus et pour laquelle la réalisation de l'avantage fiscal résultant (le cas échéant) est attendue. Un taux d'imposition réduit ou nul est appliqué aux juridictions où nous ne prévoyons pas de réaliser un avantage fiscal en raison d'un historique de pertes d'exploitation ou d'autres facteurs entraînant une provision pour dépréciation liée aux actifs d'impôts différés. b) Comprend l'incidence des titres dilutifs de 932 pour les neuf mois clos le 1er octobre 2022. Ces titres dilutifs ont été exclus du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation selon les PCGR en raison de la perte nette enregistrée au cours de la période.