Primo Water annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2024 et revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice

Les résultats ont dépassé les prévisions les plus optimistes concernant le chiffre d'affaires et le BAIIA ajusté pour le deuxième trimestre

Chiffre d'affaires de 485 millions de dollars , en hausse de 7,6 % , dont 6,6 % contribution de la croissance organique

485 millions de dollars 7,6 % 6,6 % Marge brute de 65,6 % , en hausse de 110 points de base, et hausse du bénéfice net à 13 millions de dollars.

65,6 % Le BAIIA ajusté de 113 millions de dollars a augmenté de 14,9 % , et la marge de BAIIA ajusté de 23,3 % a augmenté de 150 points de base.

14,9 % 23,3 % Prévisions de chiffre d'affaires et de BAIIA ajusté revues à la hausse pour l'exercice 2024

Prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés revues à la hausse pour l'exercice 2024 entre 180 et 190 millions de dollars, soit une augmentation de 5 millions de dollars.

TAMPA, Floride, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE : PRMW) (TSX : PRMW) (la « société » ou « Primo Water »), chef de file des solutions durables pour l'eau potable en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 29 juin 2024.

« Nous continuons à exécuter avec succès notre stratégie claire et ciblée. En conséquence, nous enregistrons une croissance accélérée de notre chiffre d'affaires, qui est équilibrée et généralisée. Nos initiatives en matière de croissance et de productivité permettent d'augmenter les marges et de réaliser une forte croissance des bénéfices. Depuis le début de l'exercice, notre équipe a adopté une nouvelle stratégie qui met l'accent sur des initiatives centrées sur le client, sur des objectifs incontournables, ainsi que sur un état d'esprit commercial et de croissance tirant parti de notre portefeuille de solutions d'hydratation », déclare Robbert Rietbroek, CEO.

« L'accent mis sur les objectifs incontournables que sont la fourniture d'un service client exceptionnel, le fait d'être le partenaire de choix en matière de solutions pour l'eau et l'excellence opérationnelle stimule la croissance et crée de la valeur pour nos parties prenantes. Nous restons concentrés sur les performances de notre entreprise afin de croître de manière rentable, tout en préparant la fusion proposée avec BlueTriton Brands, annoncée précédemment. Nous pensons que la combinaison de ces deux entreprises et de leurs vastes portefeuilles de marques et de produits nous permettra de mieux servir nos clients et de répondre à leurs besoins en matière d'hydratation », poursuit M, Rietbroek.

(Sauf indication contraire, toutes les comparaisons du deuxième trimestre 2024 sont relatives au deuxième trimestre 2023 ; toutes les informations sont exprimées en USD. Rapprochements non PCGR présentés dans les pièces jointes du présent communiqué)

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE - ACTIVITÉS POURSUIVIES

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6 % pour atteindre 485 millions de dollars, contre 451 millions de dollars, grâce à une croissance du chiffre d'affaires de 3,1 % attribuable au volume et de 4,5 % attribuable à la tarification. La contribution de la croissance organique a été de 6,6 % pour le trimestre. La croissance du chiffre d'affaires par canal comprend 7,4 % pour Water Direct / Water Exchange, 11,6 % pour Water Refill / Water Filtration et 86,6 % pour les autres eaux, qui sont principalement de l'eau de Mountain Valley Spring vendue au détail et sur place.

La marge brute a augmenté de 9,4 % pour atteindre 318 millions de dollars, contre 291 millions de dollars. La marge brute a augmenté de 110 points de base pour atteindre 65,6 % contre 64,5 %, une augmentation tirée par la tarification, la hausse des volumes et l'efficacité opérationnelle.

Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 264 millions de dollars, contre 247 millions de dollars. Cette hausse est due à l'augmentation des frais de vente et d'exploitation, y compris les commissions de livraison, qui ont soutenu la croissance du volume et du chiffre d'affaires.

Le revenu net déclaré et le revenu net par action diluée s'élèvent respectivement à 13 millions de dollars et 0,08 dollar , contre un revenu net déclaré et un revenu net par action diluée de 14 millions de dollars et 0,09 dollar , respectivement. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée s'élèvent respectivement à 42 millions de dollars et 0,26 dollar , contre 31 millions de dollars et 0,20 dollar , respectivement.

, contre un revenu net déclaré et un revenu net par action diluée de 14 millions de dollars et , respectivement. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée s'élèvent respectivement à 42 millions de dollars et , contre 31 millions de dollars et , respectivement. Le BAIIA ajusté a augmenté de 14,9 %, passant de 98 millions de dollars à 113 millions de dollars, grâce à des initiatives en matière de prix, à la demande des clients et à une gestion efficace des dépenses. La marge de BAIIA ajusté a été de 23,3 %, contre 21,8 %.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 101 millions de dollars, moins 40 millions de dollars de dépenses en capital et d'acquisitions d'actifs incorporels, a permis de dégager 61 millions de dollars de flux de trésorerie disponible, ou 73 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ajusté (en tenant compte des éléments présentés dans la pièce 6), contre 65 millions de dollars de trésorerie nette provenant des activités d'exploitation et 39 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ajusté au cours de l'exercice précédent.



Pour les trois mois écoulés (millions USD sauf % ou sauf indication contraire) 29 juin 2024

1er juillet 2023

Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires, net $ 485,0

$ 450,6

7,6 % Résultat net des activités poursuivies $ 13,3

$ 13,6

(0,3) Résultat net des activités poursuivies par action diluée $ 0,08

$ 0,09

$ (0,01) Résultat net ajusté des activités poursuivies $ 41,8

$ 31,2

$ 10,6 Résultat net ajusté des activités poursuivies par action diluée $ 0,26

$ 0,20

$ 0,06 BAIIA ajusté $ 112,9

$ 98,3

14,9 % Marge de BAIIA ajusté 23,3 %

21,8 %

150 pb

PERSPECTIVES

La société augmente son objectif de revenus pour l'ensemble de l'exercice 2024, qui devrait se situer entre 1,87 milliard et 1,89 milliard de dollars, et son objectif de BAIIA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2024, qui devrait se situer entre 420 millions et 440 millions de dollars. Le flux de trésorerie disponible ajusté des activités poursuivies pour l'ensemble de l'exercice 2024 devrait se situer entre 180 et 190 millions de dollars, soit une augmentation de 5 millions de dollars.

Primo Water vise les résultats suivants des activités poursuivies pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2024 :



Fourchette T3 2024 Fourchette pour l'exercice 2024 (en millions de dollars) Basse Haute Basse Haute Chiffre d'affaires $485 $495 $1 870 $1 890 BAIIA ajusté $115 $125 $420 $440 Impôts en espèces



$35 $45 Intérêts de trésorerie, nets



$25 $45 Capex



~ 7 % du chiffre d'affaires + 22,5 millions de dollars

d'investissement stratégique Ajust. Flux de trésorerie disponible



$180 $190

TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

Primo Water organisera une téléconférence, qui sera diffusée simultanément sur le web, le jeudi 8 août 2024 à 10h00, heure de l'Est. Compte tenu de la fusion en cours avec BlueTriton Brands, Inc, (« BlueTriton »), la séance de questions-réponses qui suivra les observations préparées par la direction sera animée par notre équipe chargée des relations avec les investisseurs. Afin de garantir un déroulement harmonieux et ordonné, nous ne répondrons pas aux questions des analystes ou des investisseurs pendant cet appel. Au lieu de cela, les participants ont été invités à soumettre leurs questions à l'avance à [email protected]. Les questions les plus pertinentes seront sélectionnées et traitées par notre équipe de direction au cours de l'appel.

Détails de la téléconférence sur les résultats :

Date : 8 août 2024

Heure : 10h00, heure de l'Est

Amérique du Nord : (888) 664-6392

International : (416) 764-8659

Code de la conférence : 57926036

Lien pour la webdiffusion : https://app.webinar.net/0YLdAr7m9o4

Une présentation de diapositives et une diffusion audio en direct seront disponibles sur le site web de Primo Water à l'adresse https://www.primowatercorp.com.

Informations sur la rediffusion :

La téléconférence sur les résultats sera enregistrée et archivée sur le site web de Primo Water, dans la section des relations avec les investisseurs.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE - ACTIVITÉS POURSUIVIES

La croissance du chiffre d'affaires par canal est présentée dans le tableau ci-dessous :



Pour les trois mois écoulés (en millions de dollars américains) 29 juin 2024

1er juillet 2023



Variation

%

Variation Recettes, nettes













Water Direct/Water Exchange $ 368,2

342,9

25,3

7,4 % Water Refill/Water Filtration 61,8

55,4

6,4

11,6 % Autres eaux1 22,2

11,9

10,3

86,6 % Distributeurs d'eau 13,2

16,7

(3,5)

(21,0 %) Autres 19,6

23,7

(4,1)

(17,3 %) Chiffre d'affaires net déclaré 485,0

$ 450,6

$ 34,4

7,6 %

1 Principalement le chiffre d'affaires de la vente au détail et de la vente sur place de Mountain Valley

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Primo Water a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,09 USD par action ordinaire, payable en espèces le 5 septembre 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 22 août 2024.

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

La société a interrompu son programme de rachat d'actions en raison du projet de fusion avec BlueTriton Brands. Avant l'annonce de la fusion proposée, la société avait racheté 6,8 millions de dollars de ses actions ordinaires au cours du deuxième trimestre.

À PROPOS DE PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water est un fournisseur de solutions d'eau pure, chef de file en Amérique du Nord, qui opère principalement selon un modèle de revenus récurrents dans la catégorie des eaux grand format (définies comme 3 gallons ou plus). Cette stratégie commerciale est communément appelée « lame de rasoir » car la vente initiale d'un produit crée une base d'utilisateurs qui achètent fréquemment des produits consommables complémentaires. Le rasoir du modèle de revenus de Primo Water est sa gamme de distributeurs d'eau innovants, leader sur le marché, qui sont vendus dans environ 11 350 points de vente et en ligne à différents niveaux de prix. Les distributeurs permettent d'augmenter la pénétration des ménages et des entreprises, ce qui favorise les achats récurrents de l'offre « lame de rasoir » ou de solutions d'eau de Primo Water. L'offre « lame de rasoir » de Primo Water est composée de Water Direct, Water Exchange et Water Refill. Grâce à son activité Water Direct, Primo Water fournit des solutions d'hydratation durables directement aux clients, que ce soit à la maison ou dans les entreprises. Dans le cadre de son activité Water Exchange, les clients se rendent dans des points de vente et achètent une bouteille d'eau préremplie. Une fois consommées, les bouteilles vides sont échangées sur les présentoirs de nos centres de recyclage, qui fournissent un ticket offrant une réduction pour l'achat d'une nouvelle bouteille. Water Exchange est disponible dans environ 17 950 points de vente. Dans le cadre de son activité Water Refill, les clients remplissent des bouteilles vides dans environ 23 500 stations d'eau potable en libre-service. Primo Water propose également des unités de filtration d'eau dans toute l'Amérique du Nord.

Les solutions de Primo Water élargissent l'accès des consommateurs à l'eau purifiée, à l'eau de source et à l'eau minérale afin de promouvoir un mode de vie plus sain et plus durable tout en réduisant les déchets plastiques et la pollution. Primo Water s'engage à respecter les normes de gestion de l'eau et est fière de s'associer à l'International Bottled Water Association (IBWA) en Amérique du Nord, qui garantit le respect strict des normes de sécurité, de qualité, d'hygiène et de réglementation au profit de la protection des consommateurs.

Le siège de Primo Water est situé à Tampa, en Floride (États-Unis). Pour plus d'informations, consultez le site www.primowatercorp.com,

Mesures non conformes aux PCGR

Pour compléter son rapport sur les mesures financières déterminées conformément aux PCGR (principes comptables généralement acceptés) américains, Primo Water utilise certaines mesures financières non PCGR. Primo Water utilise la croissance organique du chiffre d'affaires (qui exclut l'impact des acquisitions). Primo Water utilise également le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action diluée, le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajusté pour séparer l'impact de certains éléments de l'activité sous-jacente. Étant donné que Primo Water utilise ces résultats financiers ajustés dans la gestion de ses activités, la direction estime que ces informations complémentaires sont utiles aux investisseurs pour leur permettre d'évaluer et de comprendre de manière indépendante les performances commerciales sous-jacentes de Primo Water et les performances de sa direction. En outre, Primo Water complète sa présentation de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation des activités poursuivies déterminée conformément aux PCGR en excluant les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles pour présenter le flux de trésorerie disponible, et en excluant les éléments supplémentaires identifiés dans les pièces jointes pour présenter le flux de trésorerie disponible ajusté, qui, selon la direction, fournit des informations utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance, comparer la performance de Primo Water à celle du groupe de pairs de la société et évaluer la capacité de la société à assurer le service de la dette et à financer les opportunités stratégiques, qui comprennent l'investissement dans les activités de Primo Water, la réalisation d'acquisitions stratégiques, le paiement de dividendes et le renforcement du bilan. En ce qui concerne les attentes de la société quant à ses performances futures, les rapprochements de le BAIIA ajusté du troisième trimestre 2024 et de l'ensemble de l'exercice 2024 ainsi que les prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour 2024 ne sont pas disponibles, car la société n'est pas en mesure de quantifier certains montants avec le degré de précision qui serait requis dans les mesures PCGR pertinentes sans effort déraisonnable. Ces éléments comprennent les coûts de restructuration et les charges de dépréciation liées à la restructuration, les coûts liés à l'acquisition/la cession, les gains ou pertes sur la vente d'entreprises ou d'autres actifs, et les effets fiscaux de ces éléments et/ou d'autres événements liés à l'impôt sur le revenu. Ces éléments dépendent de facteurs très variables et tout rapprochement de ce type impliquerait un degré de précision qui serait source de confusion pour les investisseurs. Primo Water s'attend à ce que la variabilité de ces facteurs ait un impact significatif, et potentiellement imprévisible, sur les résultats financiers futurs de la société selon les principes comptables généralement admis (PCGR). Les mesures financières non PCGR décrites ci-dessus s'ajoutent aux états financiers de Primo Water préparés conformément aux PCGR et ne doivent pas être considérées comme supérieures ou comme un substitut à ces derniers. En outre, les mesures financières non PCGR incluses dans cette annonce de résultats reflètent le jugement de la direction sur des éléments particuliers, et peuvent être différentes, et donc non comparables, à des mesures intitulées de la même manière et publiées par d'autres sociétés.

Déclarations de la sphère de sécurité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 qui traduisent les attentes de la direction quant à l'avenir sur la base de plans, d'estimations et de projections au moment où Primo Water fait ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes inhérents et Primo Water vous avertit que plusieurs facteurs importants pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans ces déclarations prévisionnelles. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des mots tels que « s'attendre à », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », « chercher », « potentiel », « opportunités », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les tendances et résultats financiers et opérationnels futurs (y compris les perspectives de Primo Water sur le chiffre d'affaires, le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie disponible ajusté du troisième trimestre et de l'exercice 2024), la transaction avec BlueTriton, et les questions connexes. Les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses concernant les plans et les estimations actuels de la direction. La direction estime que ces hypothèses sont raisonnables, mais rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes.

Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits dans le présent communiqué de presse sont notamment les suivants : la capacité de Primo Water et de BlueTriton à réaliser l'opération de regroupement en cours selon les conditions et le calendrier prévus, y compris la capacité à obtenir l'approbation des autorités réglementaires ; le risque que des perturbations liées à l'opération nuisent aux activités de Primo Water ; la capacité de Primo Water à être compétitive sur les marchés où elle opère ; la capacité de Primo Water à gérer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les augmentations de coûts liées à l'inflation ; les fluctuations des prix des matières premières et la capacité de Primo Water à répercuter les augmentations de coûts sur ses clients ou à se couvrir contre ces augmentations de coûts, et l'impact de ces augmentations de prix sur ses volumes ; la capacité de Primo Water à maintenir des accords et des relations favorables avec ses fournisseurs ; la capacité de Primo Water à gérer ses opérations avec succès ; les fluctuations monétaires qui affectent négativement le change entre les monnaies, y compris le dollar américain et le dollar canadien ; l'impact sur les résultats financiers de Primo Water de l'incertitude des marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques générales, y compris l'inflation et les taux d'intérêt ; toute perturbation de la production dans les usines de Primo Water ; la capacité de Primo Water à maintenir l'accès à ses sources d'eau ; l'impact du changement climatique sur les activités de Primo Water ; la capacité de Primo Water à protéger sa propriété intellectuelle ; la nature saisonnière des activités de Primo Water et l'effet des conditions météorologiques défavorables ; l'impact des événements nationaux, régionaux et mondiaux, y compris ceux de nature politique, économique, commerciale et concurrentielle, tels que la guerre Russie/Ukraine ou la guerre Israël/Hamas ; l'impact d'une pandémie, telle que COVID-19, des actions gouvernementales connexes et de la stratégie de Primo Water en réponse à celle-ci sur nos activités ; la capacité de Primo Water à réaliser pleinement les avantages potentiels des transactions ou autres opportunités stratégiques qu'elle poursuit ; la capacité de Primo Water à réaliser les synergies de coûts de ses acquisitions en raison de difficultés d'intégration et d'autres défis ; l'exposition de Primo Water au risque lié aux actifs incorporels ; la capacité de Primo Water à remplir ses obligations en vertu de ses contrats d'emprunt et les risques de nouvelles augmentations de son endettement ; la capacité de Primo Water à maintenir le respect des clauses et conditions de ses contrats d'emprunt ; les fluctuations des taux d'intérêt, qui pourraient augmenter les coûts d'emprunt de Primo Water ; la capacité de Primo Water à recruter, retenir et intégrer de nouveaux cadres ; l'impact de l'augmentation des coûts salariaux sur les activités de Primo Water ; la capacité de Primo Water à renouveler ses conventions collectives à des conditions satisfaisantes ; les perturbations dans les systèmes d'information de Primo Water ; la capacité de Primo Water à conserver en toute sécurité les informations confidentielles ou les données de cartes de crédit de ses clients, ou d'autres données privées relatives aux employés de Primo Water ou à la société ; le respect des normes de santé et de sécurité des produits ; la responsabilité en cas de blessure ou de maladie causée par la consommation de produits contaminés ; la responsabilité et l'atteinte à la réputation de Primo Water à la suite d'un litige ou d'une procédure judiciaire ; l'évolution de l'environnement juridique et réglementaire dans lequel Primo Water opère ; la capacité de Primo Water à relever de manière adéquate les défis et les risques liés à ses activités et à surmonter les difficultés à se conformer aux lois et règlements, y compris le U.S. Foreign Corrupt Practices Act et le U.S.S. Foreign Corrupt Practices Act ; l'impact sur les obligations fiscales et le taux d'imposition effectif de Primo Water résultant de changements dans les lois fiscales locales ou de pays adoptant des interprétations plus agressives des lois fiscales ; la capacité de Primo Water à maintenir son dividende trimestriel ; et les changements de notation de crédit.

La liste des facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les diverses informations, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque contenus dans le rapport annuel de Primo Water sur le formulaire 10-K et dans ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières. Primo Water ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations en fonction de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si la loi applicable l'exige expressément.

Site web : www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION











PIÈCE 1 ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS













(en millions de dollars américains, sauf pour les actions et les montants par action)







Non vérifié















































Pour les trois mois écoulés

Pour les six mois écoulés

29 juin 2024

1er juillet 2023

29 juin 2024

1er juillet 2023 Chiffre d'affaires, net 485,0

$ 450,6

$ 937,0

$ 863,1 Coût des ventes 167,0

159,8

327,7

313,3 Marge brute 318,0

290,8

609,3

549,8 Frais de vente, généraux et administratifs 264,4

246,6

513,8

481,2 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette 1,3

0,9

2,8

2,2 Frais d'acquisition et d'intégration 13,1

1,9

18,4

3,6 Gain sur la vente d'un bien immobilier —

—

(0,5)

— Résultat d'exploitation 39,2

41,4

74,8

62,8 Autres charges, nettes 2,7

0,6

0,1

0,3 Charges d'intérêts, nettes 9,2

18,8

19,2

37,0 Résultat des activités poursuivies avant impôts sur le revenu 27,3

22,0

55,5

25,5 Charge d'impôt sur le revenu 14,0

8,4

23,5

8,7 Résultat net des activités poursuivies $ 13,3

$ 13,6

$ 32,0

$ 16,8 Résultat net des activités abandonnées, net d'impôts sur le revenu 2,7

7,7

9,0

10,3 Revenu net $ 16,0

$ 21,3

$ 41,0

$ 27,1















Résultat net par action ordinaire













De base :













Activités poursuivies $ 0,08

$ 0,09

$ 0,20

$ 0,11 Activités abandonnées $ 0,02

$ 0,04

$ 0,06

$ 0,06 Revenu net $ 0,10

$ 0,13

$ 0,26

$ 0,17 Dilué :













Activités poursuivies $ 0,08

$ 0,09

$ 0,20

$ 0,11 Activités abandonnées $ 0,02

$ 0,04

$ 0,05

$ 0,06 Revenu net $ 0,10

$ 0,13

$ 0,25

$ 0,17















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)













De base 160 112

159 196

159 843

159 465 Dilué 161 384

159 900

161 041

160 332















































PRIMO WATER CORPORATION



PIÈCE 2 BILANS CONSOLIDÉS





(en millions de dollars américains, sauf les montants par action)





Non vérifié















29 juin 2024

30 décembre 2023 ACTIF





Actif à court terme





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 603,3

$ 507,9 Comptes débiteurs, déduction faite d'une provision de 13,2 $ (12,7 $ au 30 décembre 2023) 164,1

156,0 Inventaires 47,3

47,3 Charges payées d'avance et autres actifs courants 22,9

26,0 Actifs courants des activités abandonnées 81,9

128,7 Total de l'actif à court terme 919,5

865,9 Immobilisations corporelles, nettes 549,1

556,5 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple 147,5

136,0 Écart d'acquisition 1 009,0

1 004,6 Immobilisations incorporelles, nettes 717,8

714,2 Autres actifs à long terme, nets 18,4

20,2 Actifs à long terme des activités abandonnées 158,4

225,6 Total des actifs $ 3 519,7

$ 3 523,0 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES





Passif à court terme





Échéances à court terme de la dette à long terme $ 14,6

$ 14,2 Dettes et charges à payer 291,2

276,4 Obligations de location simple à court terme 26,0

25,6 Passifs à court terme des activités abandonnées 89,3

109,9 Total du passif à court terme 421,1

426,1 Dette à long terme 1 250,3

1 270,8 Obligations en matière de location simple 134,0

124,0 Passifs d'impôts différés 141,5

144,2 Autres dettes à long terme 84,6

64,4 Passifs à long terme des activités abandonnées 33,8

52,2 Total du passif 2 065,3

2 081,7 Fonds propres





Actions ordinaires, sans valeur nominale - 160 289 149 (30 décembre 2023 - 159 480 638) actions émises 1 310,2

1 288,6 Capital d'apport supplémentaire 86,6

90,6 Bénéfices non distribués 170,6

167,2 Cumul des autres éléments de la perte globale (113,0)

(105,1) Total des capitaux propres de Primo Water Corporation 1 454,4

1 441,3 Total du passif et des capitaux propres $ 3 519,7

$ 3 523,0

PRIMO WATER CORPORATION











PIÈCE 3 ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE













(en millions de dollars américains)













Non vérifié















Pour les trois mois écoulés

Pour les six mois écoulés

29 juin 2024

1er juillet 2023

29 juin 2024

1er juillet 2023















Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles des activités poursuivies :













Chiffre d'affaires net 16,0

21,3

41,0

27,1 Résultat net des activités abandonnées, net d'impôts sur le revenu 2,7

7,7

9,0

10,3 Résultat net des activités poursuivies $ 13,3

3,6

32,0

16,8 Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation des activités poursuivies :













Dépréciation et amortissement 49,7

47,2

97,9

94,3 Amortissement des frais de financement 0,9

0,9

1,7

1,7 Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions 9,5

2,7

12,5

4,7 (Bénéfice) provision pour impôts différés sur le revenu (4,9)

5,4

(3,0)

6,5 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette 1,3

0,9

2,8

2,2 Gain sur la vente d'un bien immobilier —

—

(0,5)

— Autres éléments non monétaires 2,0

(1,2)

(2,6)

(3,2) Variation des actifs et passifs d'exploitation, nets des acquisitions :













Comptes débiteurs 3,3

(22,6)

(2,7)

(18,8) Inventaires (3,0)

2,6

(1,8)

4,7 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme 3,9

4,2

0,5

1,9 Autres actifs 4,3

(0,4)

3,8

(0,5) Comptes créditeurs et charges à payer et autres passifs 21,0

11,9

24,1

(14,8) Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles des activités poursuivies 101,3

65,2

164,7

95,5 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement des activités poursuivies :













Acquisitions, nettes des liquidités reçues (20,1)

(15,6)

(24,2)

(23,0) Acquisition d'immobilisations corporelles (37,3)

(27,0)

(74,9)

(69,2) Acquisitions d'immobilisations incorporelles (3,0)

(2,0)

(5,3)

(4,0) Produits de la vente d'immobilisations corporelles 0,1

0,1

0,2

0,2 Produit de la vente d'un bien immobilier —

—

1,0

— Autres activités d'investissement —

1,1

2,7

1,9 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement des activités poursuivies (60,3)

(43,4)

(100,5)

(94,1)















































Flux de trésorerie provenant des activités de financement des activités poursuivies :













Paiements de la dette à long terme (3,8)

(2,8)

(6,6)

(6,0) Produits des emprunts à court terme —

43,0

—

104,0 Paiements sur les emprunts à court terme —

(59,8)

—

(93,0) Émission d'actions ordinaires 10,5

0,4

16,7

4,7 Actions ordinaires rachetées et annulées (9,1)

(2,5)

(20,2)

(21,8) Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (14,4)

(13,1)

(29,2)

(25,9) Paiement d'une contrepartie éventuelle pour des acquisitions (1,1)

(0,2)

(1,8)

(1,0) Autres activités de financement —

(2,5)

—

(5,0) Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement des activités poursuivies (17,9)

(37,5)

(41,1)

(44,0) Flux de trésorerie des activités abandonnées :













Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation des activités abandonnées 1,4

11,6

2,2

15,6 Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités d'investissement des activités abandonnées 64,7

(9,0)

59,1

(19,8) Trésorerie nette provenant des activités de financement des activités abandonnées 0,9

2,8

1,0

9,6 Trésorerie nette provenant des activités abandonnées 67,0

5,4

62,3

5,4 Effet des variations des taux de change sur la trésorerie 0,1

0,6

(0,4)

1,4 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de l'encaisse affectée 90,2

(9,7)

85,0

(35,8) Trésorerie et équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, début de la période 525,3

96,5

530,5

122,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, à la fin de la période 615,5

$ 86,8

615,5

$ 86,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions provenant des activités abandonnées, à la fin de la période 12,2

35,6

12,2

35,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions des activités poursuivies, à la fin de la période 603,3

$ 51,2

603,3

$ 51,2

























PRIMO WATER CORPORATION









PIÈCE 4 INFORMATIONS PAR SEGMENT











(en millions de dollars américains, sauf les pourcentages)







Non vérifiées















Pour la période de trois mois close au 29 juin 2024



Amérique du Nord

Autres

Total Chiffre d'affaires, net











Water Direct/Water Exchange

$ 368,2

$ -

$ 368,2 Water Refill/Water Filtration

61,8

—

61,8 Autres eaux1

22,2

—

22,2 Distributeurs d'eau

13,2

—

13,2 Autres

19,4

0,2

19,6 Total

$ 484,8

0,2

$ 485,0













Marge brute

$ 317,8

0,2

$ 318,0 Marge brute %

65,6 %

100,0 %

65,6 % Frais de vente, généraux et administratifs

$ 243,3

$ 21,1

$ 264,4 Pourcentage des frais de vente, généraux et administratifs dans le chiffre d'affaires2

50,2 %

NS

54,5 % Bénéfice (perte) d'exploitation

$ 72,9

(33,7)

$ 39,2 Dépréciation et amortissement

$ 49,2

0,5

$ 49,7

















Pour la période de trois mois se terminant le 1er juillet 2023



Amérique du Nord

Autres

Total Chiffre d'affaires, net











Water Direct/Water Exchange

$ 342,9

$ -

$ 342,9 Water Refill/Water Filtration

55,4

—

55,4 Autres eaux1

11,9

—

11,9 Distributeurs d'eau

16,7

—

16,7 Autres

23,6

0,1

23,7 Total

$ 450,5

0,1

$ 450,6













Marge brute

$ 290,7

0,1

$ 290,8 % marge brute

64,5 %

100,0 %

64,5 % Frais de vente, généraux et administratifs

$ 231,0

$ 15,6

$ 246,6 % des frais de vente, généraux et administratifs dans le chiffre d'affaires2

51,3 %

NS

54,7 % Bénéfice (perte) d'exploitation

$ 57,3

$ (15,9)

$ 41,4 Dépréciation et amortissement

$ 46,8

0,4

$ 47,2 ____________________________











1 Principalement le chiffre d'affaires de la vente au détail et de la vente sur place de Mountain Valley 2 « NS » défini comme non significatif



Pour le semestre clôturé le 29 juin 2024



Amérique du Nord

Autres

Total Recettes, nettes











Water Direct/Water Exchange

$ 707,6

$ -

$ 707,6 Water Refill/Water Filtration

119,8

—

119,8 Autres eaux1

39,9

—

39,9 Distributeurs d'eau

30,0

—

30,0 Autres

39,1

0,6

39,7 Total

$ 936,4

0,6

$ 937,0













Marge brute

$ 608,9

0,4

$ 609,3 Marge brute

65,0 %

66,7 %

65,0 % Frais de vente, généraux et administratifs

$ 481,4

$ 32,4

$ 513,8 SG&A % du chiffre d'affaires2

51,4 %

NS

54,8 % Revenu (perte) d'exploitation

$ 124,3

$ (49,5)

$ 74,8 Dépréciation et amortissement

$ 97,0

0,9

$ 97,9

















Pour les six mois se terminant le 1er juillet 2023



Amérique du Nord

Autres

Total Chiffre d'affaires, net











Water Direct/Water Exchange

$ 655,3

$ -

$ 655,3 Water Refill/Water Filtration

107,6

—

107,6 Autres eaux1

23,2

—

23,2 Distributeurs d'eau

29,4

—

29,4 Autres

47,3

0,3

47,6 Total

$ 862,8

0,3

$ 863,1













Marge brute

$ 549,5

0,3

$ 549,8 % marge brute

63,7 %

100,0 %

63,7 % Frais de vente, généraux et administratifs

$ 452,1

$ 29,1

$ 481,2 % des frais de vente, généraux et administratifs dans le chiffre d'affaires2

52,4 %

NS

55,8 % Revenu (perte) d'exploitation

$ 92,0

(29,2)

$ 62,8 Dépréciation et amortissement

$ 93,6

0,7

$ 94,3 ____________________________











1 Principalement le chiffre d'affaires de la vente au détail et de la vente sur place de Mountain Valley 2 « NS » défini comme non significatif



































PRIMO WATER CORPORATION











PIÈCE 5 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NON-PCGR - BÉNÉFICE AVANT INTÉRÊT,

TAXES, DÉPRÉCIATION ET AMORTISSEMENT







(BAIIA)













(en millions de dollars américains, sauf les pourcentages)











Non vérifié































Pour les trois mois écoulés

Pour les six mois écoulés

29 juin 2024

1er juillet 2023

29 juin 2024

1er juillet 2023















Résultat net des activités poursuivies $ 13,3

$ 13,6

32,0

$ 16,8 Charges d'intérêts, nettes 9,2

18,8

19,2

37,0 Charge d'impôt sur le revenu 14,0

8,4

23,5

8,7 Dépréciation et amortissement 49,7

47,2

97,9

94,3 BAIIA $ 86,2

$ 88,0

$ 172,6

156,8















Frais d'acquisition et d'intégration (a) 13,1

1,9

18,4

3,6 Coût des rémunérations fondées sur des actions (b) 9,5

2,7

12,5

4,7 Pertes de change et autres pertes, nettes (c) 2,7

0,3

0,8

0,1 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette (d) 1,3

0,9

2,8

2,2 Plus-value sur la vente de biens immobiliers (e) —

—

(0,5)

— Autres ajustements, nets (f) 0,1

4,5

0,2

6,5 BAIIA ajusté $ 112,9

$ 98,3

206,8

173,9















Chiffre d'affaires, net $ 485,0

$ 450,6

937,0

$ 863,1 Marge de BAIIA ajusté 23,3 %

21,8 %

22,1 %

20,1 %





































Pour les trois mois écoulés

Pour les six mois écoulés

Localisation dans les états des résultats consolidés

29 juin 2024

1er juillet 2023

29 juin 2024

1er juillet 2023





(non vérifié)

(non vérifié) (a) Frais d'acquisition et d'intégration Frais d'acquisition et d'intégration

$ 13,1

1,9

$ 18,4

3,6 (b) Coûts des rémunérations fondées sur des actions Frais de vente, généraux et administratifs

9,5

2,7

12,5

4,7 (c) Gains de change et autres gains, nets Autres charges, nettes

2,7

0,3

0,8

0,1 (d) Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, nette

1,3

0,9

2,8

2,2 (e) Gain sur la vente de biens immobiliers Gain sur la vente d'un bien immobilier

—

—

(0,5)

— (f) Autres ajustements, nets Autres charges, nettes

—

(0,4)

(0,7)

(0,6)

Frais de vente, généraux et administratifs

0,1

4,9

0,9

7,1





























PRIMO WATER CORPORATION





PIÈCE 6 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NON-PCGR - FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE ET FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AJUSTÉ (en millions de dollars américains)







Non vérifié





















Pour les trois mois écoulés



29 juin 2024

1er juillet 2023









Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles des activités poursuivies

$ 101,3

$ 65,2 Moins : Acquisition d'immobilisations corporelles

(37,3)

(27,0) Moins : Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(3,0)

(2,0) Flux de trésorerie disponible

$ 61,0

$ 36,2









Coûts d'acquisition et d'intégration

11,5

1,3 Coûts en espèces liés à l'acquisition d'immobilisations corporelles pour l'intégration des entités acquises

0,3

0,1 Remboursements liés au COVID-19

(0,8)

— Impôts en espèces payés pour les ventes de biens immobiliers

1,3

0,8 Remboursements de tarifs liés aux immobilisations corporelles

—

1,0 Flux de trésorerie disponible ajusté

$ 73,3

$ 39,4













Pour les six mois écoulés



29 juin 2024

1er juillet 2023









Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles des activités poursuivies

$ 164,7

$ 95,5 Moins : Acquisition d'immobilisations corporelles

(74,9)

(69,2) Moins : Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(5,3)

(4,0) Flux de trésorerie disponible

$ 84,5

$ 22,3









Coûts d'acquisition et d'intégration

13,9

3,8 Coûts en espèces liés à l'acquisition d'immobilisations corporelles pour l'intégration des entités acquises

0,7

0,1 Remboursements liés au COVID-19

(0,8)

— Impôts en espèces payés pour les ventes de biens immobiliers

1,3

0,8 Remboursements de tarifs liés aux immobilisations corporelles

2,1

1,4 Flux de trésorerie disponible ajusté

$ 101,7

$ 28,4

































PRIMO WATER CORPORATION











PIÈCE 7 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - RÉSULTAT NET AJUSTÉ ET BPA AJUSTÉ, NON CONFORME AUX PCGR



(en millions de dollars américains, sauf les montants par action)













Non vérifié















Pour les trois mois écoulés

Pour les six mois écoulés

29 juin 2024

1er juillet 2023

29 juin 2024

1er juillet 2023 Résultat net des activités poursuivies $ 13,3

$ 13,6

$ 32,0

$ 16,8















Ajustements :













Dépenses d'amortissement des listes de clients 7,1

7,4

14,2

14,7 Frais d'acquisition et d'intégration 13,1

1,9

18,4

3,6 Coûts des rémunérations en actions 9,5

2,7

12,5

4,7 Pertes de change et autres pertes, nettes 2,7

0,3

0,8

0,1 Gain sur la vente d'un bien immobilier —

—

(0,5)

— Autres ajustements, nets 0,1

4,5

0,2

6,5 Impact fiscal des ajustements1 (4,0)

0,8

(5,3)

(4,0) Revenu net ajusté $ 41,8

$ 31,2

$ 72,3

$ 42,4















Bénéfice par action (tel que déclaré)













Résultat net des activités poursuivies $ 13,3

$ 13,6

$ 32,0

$ 16,8















BPA de base $ 0,08

$ 0,09

$ 0,20

$ 0,11 BPA dilué $ 0,08

$ 0,09

$ 0,20

$ 0,11















Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (en milliers)













De base 160 112

159 196

159 843

159 465 Dilué 161 384

159 900

161 041

160 332















Bénéfice ajusté par action (non PCGR)













Résultat net ajusté des activités poursuivies (non PCGR) $ 41,8

$ 31,2

$ 72,3

$ 42,4 BPA dilué ajusté (non PCGR) $ 0,26

$ 0,20

$ 0,45

$ 0,26















Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (en milliers)













De base 160 112

159 196

159 843

159 465 Moyenne pondérée diluée des actions ordinaires en circulation (en milliers) (non PCGR)2 161 384

159 900

161 041

160 332



































1 L'incidence fiscale du bénéfice net ajusté est basée sur une analyse du traitement fiscal statutaire et du taux d'imposition applicable pour la juridiction dans laquelle les éléments d'ajustement avant impôt ont été encourus et pour laquelle la réalisation de l'avantage fiscal qui en résulte (le cas échéant) est attendue. Un taux d'imposition réduit ou nul est appliqué aux juridictions dans lesquelles nous ne prévoyons pas d'avantages fiscaux en raison d'un historique de pertes d'exploitation ou d'autres facteurs entraînant une provision pour dépréciation des actifs d'impôts différés. 2 Pour les périodes présentées, la moyenne pondérée diluée des actions ordinaires en circulation non PCGR était égale à la moyenne pondérée diluée des actions ordinaires en circulation déclarée.

