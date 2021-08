Primo Water Corporation gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt und beschließt Quartalsdividende

Die Finanzergebnisse des zweiten Quartals übertreffen die Erwartungen, das Unternehmen erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 10 Millionen US-Dollar auf 390 bis 400 Millionen US-Dollar

TAMPA, Florida, 9. August 2021 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das „Unternehmen" oder „Primo"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Trinkwasserlösungen im Direktvertrieb an Verbraucher in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal zum 3. Juli 2021 bekannt.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein Board of Directors eine vierteljährliche Dividende von 0,06 US$ pro Stammaktie beschlossen hat. Die Dividende wird am 2. September 2021 in bar an die zum Geschäftsschluss am 19. August 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche für das zweite Quartal 2021 auf das zweite Quartal 2020; alle Angaben sind in US-Dollar).

HIGHLIGHTS DES ZWEITEN QUARTALS

Der Umsatz stieg um 15 % auf 526 Mio. USD gegenüber 457 Mio. USD.

Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrugen 8 Millionen US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 132 Millionen US-Dollar bzw. 0,82 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 28 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 13 Millionen US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar.

Das bereinigte EBITDA stieg um 21 % auf 100 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 83 Mio. US-Dollar, und die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 80 Basispunkte auf 18,9 %.

Rückkauf von etwa 800.000 ausstehenden Stammaktien für 13 Mio. $.

Das Unternehmen erwartet für 2021 ein organisches Umsatzwachstum von ca. 6 %, zuzüglich des Wachstums durch Fusionen und Übernahmen. Der Ausblick für das Gesamtjahr für das bereinigte EBITDA wurde um 10 Mio. USD auf 390 bis 400 Mio. USD erhöht.





Für die drei Monate bis (in Millionen US-Dollar, außer Beträge pro Aktie, Prozentsätze und Basispunkte)

3. Juli 2021

27. Juni 2020

Y/Y Änderung Umsatz, netto

US-Dollar 526,1

US-Dollar 456,8

15 % Nettoverlust

US-Dollar (8,3)

US-Dollar (131,7)

US-Dollar 123,4 Nettoverlust je verwässerter Aktie

US-Dollar (0,05)

US-Dollar (0,82)

US-Dollar 0,77 Bereinigtes Konzernergebnis

US-Dollar 27,5

US-Dollar 13,4

US-Dollar 14,1 Bereinigter Nettogewinn je verwässerter Aktie

US-Dollar 0,17

US-Dollar 0,08

US-Dollar 0,09 Bereinigtes EBITDA

US-Dollar 99,5

US-Dollar 82,5

21 % Bereinigte EBITDA-Marge %

18,9 %

18,1 %

80bps

„Wir sind mit den Ergebnissen des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres, die unsere Prognosen übertroffen haben, sehr zufrieden", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Primo. „Wir sehen weiterhin eine erhöhte Nachfrage von unseren Privatkunden, auch wenn sich unser Water Direct-Geschäftskundenstamm (Wasser Direkt) langsam erholt, was unsere Ansicht bestätigt, dass die Nachfrage zwischen diesen Kunden nicht eins zu eins übereinstimmt, da sie zur Arbeit zurückkehren und die Mobilität steigt. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 10 Millionen US-Dollar auf 390 bis 400 Millionen US-Dollar anheben können."

AUSBLICK

Primo strebt die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2021 an:



Q3 2021 GJ 2021

Reichweite Reichweite (US-Dollar in Millionen) Niedrig Hoch Niedrig Hoch Umsatz 550 US-Dollar 560 US-Dollar +~6 % Bereinigtes EBITDA 112 US-Dollar 118 US-Dollar 390 US-Dollar 400 US-Dollar Barsteuern - ~ 15 US-Dollar Zinsen - ~ 68 US-Dollar CapEx - ~ 135 US-Dollar

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2021

Primo Water Corporation wird heute, am 5. August 2021, um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals abhalten, die wie folgt abgerufen werden kann:

Nordamerika: (888) 664-6392

International: (416) 764-8659

Konferenz ID: 05847661

Eine Diapräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Webseite von Primo verfügbar sein unter https://www.primowatercorp.com . Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und im Abschnitt „Investor Relations" der Webseite für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung zur Wiedergabe archiviert.

WELTWEITE LEISTUNG IM ZWEITEN QUARTAL - FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE

Der Umsatz stieg um 15 % auf 526 Mio. USD gegenüber 457 Mio. USD (ein Anstieg um 12 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen). Der Anstieg ist in erster Linie auf Preisinitiativen, die gestiegene Nachfrage von Privat- und Gewerbekunden und den günstigen Einfluss von Wechselkursen zurückzuführen, was teilweise durch niedrigere Umsätze bei Water Refill (Wassernachfüllprogram) und Water Dispenser (Wasserspender) ausgeglichen wurde. Das Umsatzwachstum nach Channel ist unten tabellarisch dargestellt:





Für die drei Monate bis (in Millionen von US-Dollar)

3. Juli 2021

27. Juni 2020

Veränderung

%Veränderung Umsatz, netto















Water Direct/Water Exchange

US-Dollar 323,0

US-Dollar 268,1

US-Dollar 54,9

20 % Water Refill/Water Filtration

53,1

57,5

(4,4)

-8 % Sonstiges Wasser

64,6

56,8

7,8

14 % Water Dispensers

17,6

20,8

(3,2)

-15 % Andere

67,8

53,6

14,2

26 % Umsatz, netto wie berichtet

US-Dollar 526,1

US-Dollar 456,8

US-Dollar 69,3

15 % Einfluss von Wechselkursen

(13,0)

-

(13,0)

k.A. Umsatzerlöse ohne Währungseffekte

US-Dollar 513,1

US-Dollar 456,8

US-Dollar 56,3

12 %



























Der Bruttogewinn stieg um 17 % auf 297 Millionen USD gegenüber 255 Millionen USD. Die Bruttomarge lag bei 56,5 % im Vergleich zu 55,8 %, was auf eine höhere Preisgestaltung und ein Mengenwachstum zurückzuführen ist.

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen um 5 % auf 260 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 247 Mio. US-Dollar, was in erster Linie auf höhere Vertriebs- und Betriebskosten zurückzuführen ist, die das Volumen- und Umsatzwachstum des Geschäfts unterstützten.

Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrugen 8 Millionen US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 132 Millionen US-Dollar bzw. 0,82 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 28 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 13 Millionen US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar.

Das bereinigte EBITDA stieg um 21 % auf 100 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 83 Mio. US-Dollar, was auf ein Umsatzwachstum, eine höhere Preisgestaltung und eine verbesserte operative Hebelwirkung bei den Fixkosten zurückzuführen ist, die zum Teil durch höhere Vertriebs- und Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Volumenwachstum ausgeglichen wurden. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 80 Basispunkte auf 18,9 %.

Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 60 Mio. US-Dollar abzüglich 35 Mio. US-Dollar Investitionsausgaben ergab einen freien Cashflow in Höhe von 25 Mio. US-Dollar bzw. einen bereinigten freien Cashflow in Höhe von 28 Mio. US-Dollar (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), verglichen mit einem bereinigten freien Cashflow von 51 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM ZWEITEN QUARTAL - FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE

Nordamerika

Der Umsatz stieg um 9 % auf 397 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 364 Millionen US-Dollar (Anstieg um 8 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen), was auf eine höhere Preisgestaltung und Nachfrage von Privat- und Geschäftskunden zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Umsätze bei Water Refill- und Water Dispenser-Verkäufen ausgeglichen wurde.





Für die drei Monate bis (in Millionen von US-Dollar)

3. Juli 2021

27. Juni 2020

Veränderung

%Veränderung Umsatz, netto















Water Direct/Water Exchange

US-Dollar 264,9

US-Dollar 225,8

US-Dollar 39,1

17 % Water Refill/Water Filtration

45,1

51,2

(6,1)

-12 % Sonstiges Wasser

42,2

42,5

(0,3)

-1 % Water Dispensers

17,6

20,8

(3,2)

-15 % Andere

26,9

23,6

3,3

14 % Umsatz, netto wie berichtet

US-Dollar 396,7

US-Dollar 363,9

US-Dollar 32,8

9 % Einfluss von Wechselkursen

(2,1)

-

(2,1)

k.A. Umsatzerlöse ohne Währungseffekte

US-Dollar 394,6

US-Dollar 363,9

US-Dollar 30,7

8 %



























Rest der Welt („ROW")

Der Umsatz stieg um 39 % auf 129 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 93 Mio. US-Dollar (Anstieg um 28 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen), was auf unseren Water Direct-Kundenstamm und den günstigen Einfluss von Wechselkursen zurückzuführen ist.





Für die drei Monate bis (in Millionen von US-Dollar)

3. Juli 2021

27. Juni 2020

Veränderung

%Veränderung Umsatz, netto















Water Direct/Water Exchange

US-Dollar 58,1

US-Dollar 42,3

US-Dollar 15,8

37 % Water Refill/Water Filtration

8,0

6,3

1,7

27 % Sonstiges Wasser

22,4

14,3

8,1

57 % Andere

40,9

30,0

10,9

36 % Umsatz, netto wie berichtet

US-Dollar 129,4

US-Dollar 92,9

US-Dollar 36,5

39 % Einfluss von Wechselkursen

(10,9)

-

(10,9)

k.A. Umsatzerlöse ohne Währungseffekte

US-Dollar 118,5

US-Dollar 92,9

US-Dollar 25,6

28 %



























AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Im zweiten Quartal kaufte das Unternehmen im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar etwa 800.000 Stammaktien für insgesamt etwa 13 Millionen US-Dollar zurück.

Im Rahmen dieses Programms können die Stammaktien des Unternehmens in regelmäßigen Abständen auf dem freien Markt oder in privat ausgehandelten Transaktionen über die Einrichtungen der NYSE zurückgekauft werden.

VIERTELJÄHRLICHE DIVIDENDE

Das Unternehmen gab bekannt, dass sein Board of Directors eine Dividende von 0,06 US$ pro Stammaktie beschlossen hat. Die Dividende wird am 2. September 2021 in bar an die zum Geschäftsschluss am 19. August 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water Corporation ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika, Europa und Israel und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,0 Milliarden US-Dollar. Primo arbeitet größtenteils mit einem wiederkehrenden Umsatzmodell für Rasiermesser/Rasierklingen. Der Dreh- und Angelpunkt des Primo-Ertragsmodells ist die branchenführende Produktreihe eleganter und innovativer Wasserspender, die im Einzelhandel und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Das Ausgabegerät trägt dazu bei, die Marktdurchdringung in den Haushalten zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen von Primos Rasierklingenangebot führt. Das spitzen Angebot von Primo besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über sein Water Direct-Geschäft liefert Primo in 22 Ländern nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an die Haustür der Kunden, sei es zu Hause oder in Unternehmen. Über seine Geschäftsbereiche Water Exchange und Water Refill bietet Primo an über 13.000 Standorten vorgefüllte und wiederverwendbare Behälter und an ca. 22.000 Standorten Wassernachfüllgeräte an. Primo bietet auch Wasserfiltrationsgeräte in 22 Ländern an und nimmt damit eine Top-Fünf-Position ein.

Die Wasserlösungen von Primo erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem, Quell- und Mineralwasser, um einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu fördern und gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Primo hat sich den Standards der Wasserwirtschaft verpflichtet und ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika sowie der Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Wohle des Verbraucherschutzes gewährleisten.

Primo hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com .

Nicht-GAAP-Kennzahlen

Zur Ergänzung der nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Primo schließt aus den GAAP-Umsätzen die Auswirkungen von Wechselkursen aus, um deren Einfluss von der Ertragslage von Primo zu trennen. Primo verwendet den bereinigten Nettogewinn (-verlust), den bereinigten Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Steuerung des Unternehmens verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo und die Leistung des Managements unabhängig zu bewerten und zu verstehen. Darüber hinaus ergänzt Primo seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der gemäß GAAP ermittelt wird, durch Ausschluss von Zugängen zu Sachanlagen, um den freien Cashflow darzustellen, und durch Ausschluss der in den Anlagen zu dieser Mitteilung genannten Posten, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen, Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert den Investoren nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Leistung, zum Vergleich der Leistung von Primo mit der Leistung der Vergleichsgruppe des Unternehmens und zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, wie z. B. Investitionen in das Geschäft von Primo, strategische Übernahmen, Dividendenausschüttungen, Rückkauf von Stammaktien und Stärkung der Bilanz, liefert. Im Hinblick auf die Erwartungen des Unternehmens an seine Leistung sind die Überleitungen des Unternehmens für das dritte Quartal 2021 und das Gesamtjahr 2021 für das geschätzte bereinigte EBITDA nicht verfügbar, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge ohne unangemessenen Aufwand so genau zu quantifizieren, wie es für die entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre. Zu diesen Posten gehören Steuern, Zinskosten, die bei der Emission von Schuldtiteln anfallen würden, und Kosten für den Erwerb oder den Verkauf eines Unternehmens, falls das Unternehmen solche Transaktionen durchführt, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinträchtigen könnte. Diese Punkte hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitungsrechnung würde einen Grad an Präzision implizieren, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen stellen eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Abschlüssen von Primo dar und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen Nicht-GAAP-Kennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Positionen wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Beiträge im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Projektionen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo diese Beiträge macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Beiträge sind mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden, und Primo weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Beiträgen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen finanziellen und betrieblichen Trends und Ergebnissen (einschließlich Primos Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2021 in Bezug auf Umsatz und bereinigtes EBITDA) und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Beiträge beruhen auf Annahmen über aktuelle Planungen und Schätzungen des Managements. Das Management hält diese Annahmen für angemessen, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Auswirkungen der Ausbreitung von COVID-19, der damit zusammenhängenden staatlichen Maßnahmen und Primos Strategie als Reaktion darauf auf unser Geschäft, unsere Finanz- und Ertragslage; Primos Fähigkeit, sich erfolgreich auf den Märkten zu behaupten, auf denen es tätig ist; Schwankungen der Rohstoffpreise und die Fähigkeit von Primo, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche Kostensteigerungen abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf seine Absatzmengen; die Fähigkeit von Primo, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Primo, seinen Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Austausch zwischen Währungen einschließlich des US S. Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem kanadischen Dollar; die Auswirkungen der Unsicherheit auf den Finanzmärkten und anderer ungünstiger Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen auf die Finanzergebnisse von Primo; jegliche Unterbrechung der Produktion in Primos Produktionsstätten; Primos Fähigkeit, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; Primos Fähigkeit, sein geistiges Eigentum zu schützen; die saisonale Natur von Primos Geschäft und die Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsbezogener Art; Primos Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Gelegenheiten, die es verfolgt, voll auszuschöpfen; Primos Fähigkeit, Kostensynergien seiner Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; Primos eingeschränkte Entschädigungsrechte in Verbindung mit der alten Primo-Akquisition; Primos Anfälligkeit für das Risiko immaterieller Vermögenswerte; Primos Fähigkeit, seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen nachzukommen, und das Risiko eines weiteren Anstiegs seiner Verschuldung; Primos Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen seiner Kreditvereinbarungen aufrechtzuerhalten; Schwankungen der Zinssätze, die Primos Kreditkosten erhöhen könnten; die Aufnahme erheblicher Schulden zur Finanzierung von Primos Akquisitionen; Primos Fähigkeit, ein neues Management einzustellen, zu halten und zu integrieren; Primos Fähigkeit, seine Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erneuern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo tätig ist; die Fähigkeit von Primo, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seiner internationalen Geschäftstätigkeit angemessen zu bewältigen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U. U.S. Foreign Corrupt Practices Act und U.K. Bribery Act of 2010; die Auswirkungen auf Primos Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder aus Ländern ergeben, die aggressivere Auslegungen der Steuergesetze vornehmen; Störungen in Primos Informationssystemen; Primos Fähigkeit, die vertraulichen Daten seiner Kunden oder Kreditkarteninformationen oder andere private Daten von Primos Mitarbeitern oder des Unternehmens sicher aufzubewahren; Primos Fähigkeit, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Änderungen des Kreditratings.

Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht vollständig. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Beiträge setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Dokuments Gültigkeit haben. Den Lesern wird dringend empfohlen, die verschiedenen Offenlegungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo auf Formular 10-K und den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Primo verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Website: www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION











ANHANG 1 KONSOLIDIERTE BETRIEBSRECHNUNGEN













(in Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie, U.S. GAAP)







Ungeprüft















































Für die drei Monate bis

Für die sechs Monate bis

3. Juli 2021

27. Juni 2020

3. Juli 2021

27. Juni 2020 Umsatz, netto US-Dollar 526,1

US-Dollar 456,8

US-Dollar 1.004,5

US-Dollar 931,0 Kosten des Umsatzes 228,9

202,1

442,8

403,0 Bruttogewinn 297,2

254,7

561,7

528,0 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 259,9

246,7

507,9

501,8 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto 3,3

2,5

5,4

3,9 Akquisitions- und Integrationskosten 2,4

4,3

3,7

25,1 Wertminderungsaufwand für Goodwill und immaterielle Vermögenswerte —

115,2

—

115,2 Betriebsergebnis (Verlust) 31,6

(114,0)

44,7

(118,0) Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto 25,6

(1,6)

25,2

5,4 Zinsergebnis, netto 17,7

20,7

36,7

40,4 Verlust aus fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern (11,7)

(133,1)

(17,2)

(163,8) Ertragsteueraufwand (-ertrag) (3,4)

(1,4)

1,3

(4,7) Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten US-Dollar (8,3)

US-Dollar (131,7)

US-Dollar (18,5)

US-Dollar (159,1) Netto(verlust)ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Ertragsteuern —

(4,3)

—

26,6 Nettoverlust US-Dollar (8,3)

US-Dollar (136,0)

US-Dollar (18,5)

US-Dollar (132,5)















Netto(verlust)ergebnis je Stammaktie













Grundlagen:













Fortgeführter Betrieb US-Dollar (0,05)

US-Dollar (0,82)

US-Dollar (0,11)



US-Dollar (1,06) Aufgegebene Geschäftsbereiche US-Dollar —

US-Dollar (0,03)

US-Dollar —



US-Dollar 0,18 Nettoverlust US-Dollar (0,05)

US-Dollar (0,85)

US-Dollar (0,11)



US-Dollar (0,88) Verdünnt:













Fortgeführter Betrieb US-Dollar (0,05)

US-Dollar (0,82)

US-Dollar (0,11)



US-Dollar (1,06) Aufgegebene Geschäftsbereiche US-Dollar —

US-Dollar (0,03)

US-Dollar —



US-Dollar 0,18 Nettoverlust US-Dollar (0,05)

US-Dollar (0,85)

US-Dollar (0,11)



US-Dollar (0,88)















Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend)













Grundlegend 161.561

159.931

161.097



150.535 Verdünnt 161.561

159.931

161.097



150.535

































PRIMO WATER CORPORATION



ANHANG 2 KONSOLIDIERTE BILANZEN





(in Millionen US-Dollar, außer Aktienbeträgen)





Ungeprüft















3. Juli 2021

2. Januar 2021 VERMÖGENSWERTE





Umlaufvermögen





Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente US-Dollar 114,2

US-Dollar 115,1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich einer Wertberichtigung von 23,1 USD (20,7 USD zum 2. Januar 2021) 287,2

222,3 Inventar 86,3

83,8 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 24,8

21,3 Gesamtes Umlaufvermögen 512,5

442,5 Sachanlagevermögen, netto 678,4

685,6 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverträgen 179,3

180,6 Firmenwert 1.279,9

1.284.3 Immaterielle Vermögenswerte, netto 958,2

987,6 Sonstiges langfristiges Vermögen, netto 23,6

24,1 Gesamtvermögen US-Dollar 3.631,9

US-Dollar 3.604.7 PASSIVA UND EIGENKAPITAL





Kurzfristige Verbindlichkeiten





Kurzfristige Kredite US-Dollar 151,6

US-Dollar 107,7 Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten 13,8

17,9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen 420,3

387,7 Kurzfristige operative Leasingverpflichtungen 35,1

35,5 Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 620,8

548,8 Langfristige Verbindlichkeiten 1.321,5

1.345.1 Operative Leasingverpflichtungen 147,4

148,0 Latente Steuerschulden 148,3

148,1 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 67,9

67,8 Gesamte Verbindlichkeiten 2.305,9

2.257.8 Eigenkapital





Stammaktien, ohne Nennwert - 161.604.393 (2. Januar 2021 - 160.406.464) ausgegebene Aktien 1.287,7

1.268.0 Zusätzlich eingezahltes Kapital 80,1

84,5 Gewinnrücklagen 36,4

81,1 Kumulierter sonstiger umfassender Verlust (78,2)

(86,7) Eigenkapital, gesamt 1.326,0

1.346.9 Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals US-Dollar 3.631,9

US-Dollar 3.604.7

PRIMO WATER CORPORATION











ANHANG 3 KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN













(in Millionen von US-Dollar)













Ungeprüft















Für die drei Monate bis

Für die sechs Monate bis

3. Juli 2021

27. Juni 2020

3. Juli 2021

27. Juni 2020

















Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche:











Nettoverlust US-Dollar (8,3)

US-Dollar (136,0)

US-Dollar (18,5)

US-Dollar (132,5)

Netto(verlust)ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Ertragsteuern —

(4,3)

—

26,6

Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten US-Dollar (8,3)

US-Dollar (131,7)

US-Dollar (18,5)

US-Dollar (159,1)

Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags aus fortgeführten Geschäftsbereichen zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit:











Abschreibungen und Amortisationen 52,0

52,8

105,1

97,8

Abschreibungen von Finanzierungskosten 0,9

0,9

1,7

1,8

Aufwand für aktienbasierte Vergütung 3,8

4,9

6,2

7,3

Aufwand (Ertrag) für latente Ertragsteuern (4,2)

(0,9)

(0,6)

(4,4)

Gewinn aus Geschäftsveräußerung —

(0,6)

—

(0,6)

Verlust aus der Tilgung von Schulden 27,2

—

27,2

—

Wertminderungsaufwand für Goodwill und immaterielle Vermögenswerte —

115,2

—

115,2

Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto 3,3

2,5

5,4

3,9

Sonstige nicht zahlungswirksame Elemente (1,2)

(1,5)

(1,0)

4,5

Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva, abzüglich der Akquisitionen:











Debitoren (52,2)

39,0

(61,9)

10,1

Inventar (6,3)

3,1

(3,1)

2,5

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen (2,0)

1,9

(4,2)

0,4

Sonstige Vermögenswerte 0,2

(1,3)

0,3

(0,6)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 46,4

(18,8)

31,7

(8,6)

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen 59,6

65,5

88,3

70,2

Cashflow aus der Investitionstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:











Akquisitionen, abzüglich der erhaltenen Zahlungsmittel (0,3)

(11,9)

(0,3)

(434,5)

Zugänge zu Sachanlagen (34,8)

(28,7)

(61,8)

(63,6)

Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (1,8)

(2,4)

(4,1)

(5,4)

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 0,6

0,5

0,7

0,8

Sonstige Investitionstätigkeiten —

1,1

—

1,1

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen (36,3)

(41,4)

(65,5)

(501,6)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:











Zahlungen von langfristigen Verbindlichkeiten (753,6)

(2,6)

(757,0)

(5,3)

Zahlungen von langfristigen Verbindlichkeiten 750,0

—

750,0

—

Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Krediten 45,0

188,0

45,0

323,9

Zahlungen aus kurzfristigen Krediten (10,0)

(100,0)

(10,0)

(209,9)

Bei der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten gezahlte Prämien und Kosten (20,6)

—

(20,6)

—

Ausgabe von Stammaktien 14,7

0,2

15,7

0,8

Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien (13,2)

(0,2)

(16,3)

(32,1)

Finanzierungsgebühren (10,6)

(0,3)

(11,3)

(2,8)

Gebühren für die Ausgabe von Aktien —

—

—

(1,1)

An Stammaktionäre gezahlte Dividende (9,9)

(10,5)

(19,6)

(20,3)

Zahlung von aufgeschobenen Gegenleistungen für Akquisitionen (0,1)

(1,0)

(1,8)

(1,2)

Sonstige Finanzierungstätigkeiten (0,9)

2,4

4,3

11,2

Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen (9,2)

76,0

(21,6)

63,2

Cashflows aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:











Operative Aktivitäten des aufgegebenen Geschäftsbereichs (2,6)

(0,7)

(1,8)

(18,0)

Investitionstätigkeit des aufgegebenen Geschäftsbereichs —

(1,6)

—

392,9

Finanzierungstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche —

—

—

(0,1)

Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (2,6)

(2,3)

(1,8)

374,8

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Liquidität 0,5

1,1

(0,3)

(1,0)

Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung 12,0

98,9

(0,9)

5,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Beginn der Periode 102,2

112,2

115,1

205,5

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Ende der Periode 114,2

211,1

114,2

211,1



































PRIMO WATER CORPORATION













ANHANG 4



SEGMENTINFORMATIONEN



















(in Millionen U.S. Dollar, außer Prozentangaben)















Ungeprüft























Für die drei Monate bis zum 3. Juli 2021







Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Total



Umsatz, netto



















Water Direct/Water Exchange

US-Dollar 264,9



US-Dollar 58,1



US-Dollar —



US-Dollar 323,0



Water Refill/Water Filtration

45,1



8,0



—



53,1



Sonstiges Wasser

42,2



22,4



—



64,6



Water Dispensers

17,6



—



—



17,6



Andere

26,9



40,9



—



67,8



Total

US-Dollar 396,7



US-Dollar 129,4



US-Dollar —



US-Dollar 526,1



























Bruttogewinn

US-Dollar 225,6



US-Dollar 71,6



US-Dollar —



US-Dollar 297,2



Bruttomarge in %

56,9 %

55,3 %

— %

56,5 %



Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (a)

US-Dollar 180,6



US-Dollar 70,4



US-Dollar 8,9



US-Dollar 259,9



VVG % vom Umsatz

45,5 %

54,4 %

— %

49,4 %



Betriebsergebnis (Verlust) (a)

US-Dollar 40,1



US-Dollar 1,6



US-Dollar (10,1)



US-Dollar 31,6



Abschreibungen und Amortisationen

US-Dollar 36,5



US-Dollar 15,2



US-Dollar 0,3



US-Dollar 52,0





























Für die drei Monate bis zum 27. Juni 2020







Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Total



Umsatz, netto



















Water Direct/Water Exchange

US-Dollar 225,8



US-Dollar 42,3



US-Dollar —



US-Dollar 268,1



Water Refill/Water Filtration

51,2



6,3



—



57,5



Sonstiges Wasser

42,5



14,3



—



56,8



Water Dispensers

20,8



—



—



20,8



andere

23,6



30,0



—



53,6



Total

US-Dollar 363,9



US-Dollar 92,9



US-Dollar —



US-Dollar 456,8

























Bruttogewinn

US-Dollar 205,9



US-Dollar 48,8



US-Dollar —



US-Dollar 254,7



Bruttomarge in %

56,6 %

52,5 %

— %

55,8 %



Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (a)

US-Dollar 175,9



US-Dollar 61,6



US-Dollar 9,2



US-Dollar 246,7



VVG % vom Umsatz

48,3 %

66,3 %

— %

54,0 %



Betriebsergebnis (Verlust) (a)

US-Dollar 24,0



US-Dollar (128,1)



US-Dollar (9,9)



US-Dollar (114,0)



Abschreibungen und Amortisationen

US-Dollar 38,0



US-Dollar 14,3



US-Dollar 0,5



US-Dollar 52,8





























Für die sechs Monate bis zum 3. Juli 2021







Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Total



Umsatz, netto



















Water Direct/Water Exchange

US-Dollar 503,7



US-Dollar 106,9



US-Dollar —



US-Dollar 610,6



Water Refill/Water Filtration

90,2



15,9



—



106,1



Sonstiges Wasser

83,1



37,8



—



120,9



Water Dispensers

32,6



—



—



32,6



Andere

52,6



81,7



—



134,3



Total

US-Dollar 762,2



US-Dollar 242,3



US-Dollar —



US-Dollar 1.004,5

























Bruttogewinn

US-Dollar 430,1



US-Dollar 131,6



US-Dollar —



US-Dollar 561,7



Bruttomarge in %

56,4 %

54,3 %

— %

55,9 %



Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (a)

US-Dollar 356,4



US-Dollar 133,7



US-Dollar 17,8



US-Dollar 507,9



VVG % vom Umsatz

46,8 %

55,2 %

— %

50,6 %



Betriebsergebnis (Verlust) (a)

US-Dollar 66,2



US-Dollar (2,0)



US-Dollar (19,5)



US-Dollar 44,7



Abschreibungen und Amortisationen

US-Dollar 74,3



US-Dollar 30,1



US-Dollar 0,7



US-Dollar 105,1





























Für die sechs Monate bis zum 27. Juni 2020







Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Total



Umsatz, netto



















Water Direct/Water Exchange

US-Dollar 463,2



US-Dollar 100,1



US-Dollar —



US-Dollar 563,3



Water Refill/Water Filtration

74,9



13,4



—



88,3



Sonstiges Wasser

84,7



27,5



—



112,2



Water Dispensers

26,7



—



—



26,7



Andere

65,1



75,4



—



140,5



Total

US-Dollar 714,6



US-Dollar 216,4



US-Dollar —



US-Dollar 931,0

























Bruttogewinn

US-Dollar 412,0



US-Dollar 116,0



US-Dollar —



US-Dollar 528,0



Bruttomarge in %

57,7 %

53,6 %

— %

56,7 %



Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (a)

US-Dollar 353,7



US-Dollar 130,1



US-Dollar 18,0



US-Dollar 501,8



VVG % vom Umsatz

49,5 %

60,1 %

— %

53,9 %



Betriebsergebnis (Verlust) (a)

US-Dollar 47,1



US-Dollar (130,5)



US-Dollar (34,6)



US-Dollar (118,0)



Abschreibungen und Amortisationen

US-Dollar 68,6



US-Dollar 28,6



US-Dollar 0,6



US-Dollar 97,8























(a) Wir haben die Zuordnung der Kosten für Informationstechnologie von der Kategorie „Alle sonstigen" zu unseren Berichtssegmenten Nordamerika und Rest der Welt überarbeitet, um die Art und Weise widerzuspiegeln, wie der Chief Executive Officer, der unser Hauptentscheidungsträger ist, die Leistung unserer Segmente misst. Infolge dieser Änderung wurden die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten („VVG-Kosten") für die vorangegangenen Zeiträume neu ausgewiesen, um die VVG-Kosten in unserem Berichtssegment Nordamerika um 0,4 Millionen US-Dollar zu erhöhen, die VVG-Kosten in unserem Berichtssegment Rest der Welt um 1,5 Millionen US-Dollar zu erhöhen und die VVG-Kosten in der Kategorie Alle anderen um 1,9 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 27. Juni 2020 zu senken. Die VVG-Kosten für die sechs Monate bis zum 27. Juni 2020 wurden neu dargestellt, um die VVG-Kosten in unserem Berichtssegment Nordamerika um 1,0 Millionen US-Dollar zu erhöhen, die VVG-Kosten in unserem Berichtssegment Rest der Welt um 3,4 Millionen US-Dollar zu erhöhen und die VVG-Kosten in der Kategorie Alle anderen um 4,4 Millionen US-Dollar zu senken. Das Betriebsergebnis für die Berichtssegmente Nordamerika und Rest der Welt sowie für die Kategorie Alle anderen spiegelt die oben genannten Anpassungen für die drei und sechs Monate bis zum 27. Juni 2020 wider.













































































PRIMO WATER CORPORATION











ANHANG 5 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP - ANALYSE VON UMSATZERLÖSEN UND BRUTTOGEWINN NACH BERICHTSSEGMENTEN (in Millionen U.S. Dollar, außer Prozentangaben)













Ungeprüft































Für die drei Monate mit Ende 3. Juli 2021

Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Primo Veränderung des Umsatzes US-Dollar 32,8



US-Dollar 36,5



US-Dollar —



US-Dollar 69,3

Auswirkungen von Devisen (a) US-Dollar (2,1)



US-Dollar (10,9)



US-Dollar —



US-Dollar (13,0)

Veränderung ohne Devisen US-Dollar 30,7



US-Dollar 25,6



US-Dollar —



US-Dollar 56,3

Prozentuale Veränderung des Umsatzes 9,0 %

39,3 %

— %

15,2 % Prozentuale Veränderung des Umsatzes ohne Devisen 8,4 %

27,6 %

— %

12,3 %

















Für die sechs Monate bis zum 3. Juli 2021

Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Primo Veränderung des Umsatzes US-Dollar 47,6



US-Dollar 25,9



US-Dollar —



US-Dollar 73,5

Auswirkungen von Devisen (a) US-Dollar (3,0)



US-Dollar (18,1)



US-Dollar —



US-Dollar (21,1)

Veränderung ohne Devisen US-Dollar 44,6



US-Dollar 7,8



US-Dollar —



US-Dollar 52,4

Prozentuale Veränderung des Umsatzes 6,7 %

12,0 %

— %

7,9 % Prozentuale Veränderung des Umsatzes ohne Devisen 6,2 %

3,6 %

— %

5,6 %

















Für die drei Monate mit Ende 3. Juli 2021

Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Primo Veränderung des Bruttogewinns US-Dollar 19,7



US-Dollar 22,8



US-Dollar —



US-Dollar 42,5

Auswirkungen von Devisen (a) US-Dollar (1,2)



US-Dollar (5,6)



US-Dollar —



US-Dollar (6,8)

Veränderung ohne Devisen US-Dollar 18,5



US-Dollar 17,2



US-Dollar —



US-Dollar 35,7

Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns 9,6 %

46,7 %

— %

16,7 % Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen 9,0 %

35,2 %

— %

14,0 %

















Für die sechs Monate bis zum 3. Juli 2021

Nordamerika

Rest der Welt

Alle anderen

Primo Veränderung des Bruttogewinns US-Dollar 18,1



US-Dollar 15,6



US-Dollar —



US-Dollar 33,7

Auswirkungen von Devisen (a) US-Dollar (1,6)



US-Dollar (9,4)



US-Dollar —



US-Dollar (11,0)

Veränderung ohne Devisen US-Dollar 16,5



US-Dollar 6,2



US-Dollar —



US-Dollar 22,7

Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns 4,4 %

13,4 %

— %

6,4 % Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen 4,0 %

5,3 %

— %

4,3 %















(a) Der Einfluss von Devisen ist die Differenz zwischen den Umsatzerlösen und dem Bruttoergebnis der laufenden Periode, umgerechnet mit den durchschnittlichen Devisenkursen der laufenden Periode, abzüglich der Umsatzerlöse und des Bruttoergebnisses der laufenden Periode, umgerechnet mit den durchschnittlichen Devisenkursen der Vorperiode.















































PRIMO WATER CORPORATION











ANHANG 6 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP - ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISATIONEN (EBITDA)













(in Millionen U.S. Dollar, außer Prozentangaben)













Ungeprüft































Für die drei Monate bis

Für die sechs Monate bis

3. Juli 2021

27. Juni 2020

3. Juli 2021

27. Juni 2020















Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten US-Dollar (8,3)



US-Dollar (131,7)



US-Dollar (18,5)



US-Dollar (159,1)

Zinsergebnis, netto 17,7



20,7



36,7



40,4

Ertragsteueraufwand (-ertrag) (3,4)



(1,4)



1,3



(4,7)

Abschreibungen und Amortisationen 52,0



52,8



105,1



97,8

EBITDA US-Dollar 58,0



US-Dollar (59,6)



US-Dollar 124,6



US-Dollar (25,6)

















Anschaffungs- und Integrationskosten (a) 2,4



4,3



3,7



25,1

Anteilsbasierte Vergütungskosten (b) 3,8



4,9



6,2



7,3

COVID-19 Kosten (c) 0,5



15,4



1,2



16,8

Wertminderungsaufwand für Goodwill und immaterielle Vermögenswerte (d) —



115,2



—



115,2

Wechselkursgewinne und sonstige (Gewinne) Verluste, netto (e) (1,0)



(1,1)



(1,1)



5,2

Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto (f) 3,3



2,5



5,4



3,9

Verlust aus der Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten (g) 27,2



—



27,2



—

Gewinn aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen (h) —



(0,6)



—



(0,6)

Sonstige Anpassungen, netto (i) 5,3



1,5



8,5



5,6

Bereinigtes EBITDA US-Dollar 99,5



US-Dollar 82,5



US-Dollar 175,7



US-Dollar 152,9

















Umsatz, netto US-Dollar 526,1



US-Dollar 456,8



US-Dollar 1.004,5



US-Dollar 931,0

Bereinigte EBITDA-Marge % 18,9 %

18,1 %

17,5 %

16,4 %



































































Für die drei Monate bis

Für die sechs Monate bis

Position in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung Betrieblich 3. Juli 2021

27. Juni 2020

3. Juli 2021

27. Juni 2020



(ungeprüft)

(ungeprüft) (a) Anschaffungs- und Integrationskosten Akquisitions- und Integrationskosten US-Dollar 2,4

US-Dollar 4,3

US-Dollar 3,7

US-Dollar 25,1 (b) Anteilsbasierte Vergütungskosten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 3,8

4,9

6,2

7,3 (c) COVID-19 Kosten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 0,5

15,4

1,2

16,8 (d) Wertminderungsaufwand für Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte Wertminderungsaufwand für Goodwill und immaterielle Vermögenswerte —

115,2

—

115,2 (e) Wechselkursgewinne und sonstige (Gewinne) Verluste, netto Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto (1,0)

(1,1)

(1,1)

5,2 (f) Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto 3,3

2,5

5,4

3,9 (g) Verlust aus der Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto 27,2

—

27,2

— (h) Gewinn aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto —

(0,6)

—

(0,6) (i) Sonstige Anpassungen, netto Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto (0,2)

0,1

(0,5)

0,8

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 5,5

1,2

9,0

4,4

Kosten des Umsatzes —

0,2

—

0,4



























PRIMO WATER CORPORATION



ANHANG 7 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP - FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW (in Millionen von US-Dollar)





Ungeprüft















Für die drei Monate bis

3. Juli 2021

27. Juni 2020







Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen US-Dollar 59,6

US-Dollar 65,5 Weniger: Zugänge zum Sachanlagevermögen (34,8)

(28,7) Freier Cashflow US-Dollar 24,8

US-Dollar 36,8







Akquisitions- und Integrationskosten in bar 2,4

13,6 COVID-19-bezogene Barkosten 0,5

9,9 Abgegrenzte lohnsteuerbezogene Barkosten - staatliche Programme 0,5

(9,2) Bereinigter freier Cashflow US-Dollar 28,2

US-Dollar 51,1









Für die sechs Monate bis

3. Juli 2021

27. Juni 2020







Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen US-Dollar 88,3

US-Dollar 70,2 Weniger: Zugänge zum Sachanlagevermögen (61,8)

(63,6) Freier Cashflow US-Dollar 26,5

US-Dollar 6,6







Akquisitions- und Integrationskosten in bar 7,3

25,6 Im Namen des erworbenen Unternehmens gezahlte Transaktionskosten in bar —

13,4 COVID-19-bezogene Barkosten 1,5

10,2 Abgegrenzte lohnsteuerbezogene Barkosten - staatliche Programme 0,9

(9,2) Bereinigter freier Cashflow US-Dollar 36,2

US-Dollar 46,6

PRIMO WATER CORPORATION











ANHANG 8 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-BEREINIGTER KONZERNERGEBNIS UND BEREINIGTES EPS



(in Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie, U.S. GAAP)













Ungeprüft















Für die drei Monate bis

Für die sechs Monate bis

3. Juli 2021

27. Juni 2020

3. Juli 2021

27. Juni 2020 Nettoverlust aus fortgeführten Aktivitäten (wie berichtet) US-Dollar (8,3)

US-Dollar (131,7)

US-Dollar (18,5)

US-Dollar (159,1)















Anpassungen:













Amortisationskosten von Kundenlisten 12,5

11,6

24,7

23,9 Anschaffungs- und Integrationskosten 2,4

4,3

3,7

25,1 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 3,8

4,9

6,2

7,3 COVID-19 Kosten 0,5

15,4

1,2

16,8 Wertminderungsaufwand für Goodwill und immaterielle Vermögenswerte —

115,2

—

115,2 Devisen und sonstige (Gewinne) Verluste, netto (1,0)

(1,1)

(1,1)

5,2 Verlust aus der Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten 27,2

—

27,2

— Gewinn aus Geschäftsveräußerung —

(0,6)

—

(0,6) Sonstige Anpassungen, netto 5,3

1,5

8,5

5,6 Steuerliche Auswirkungen von Anpassungen (a) (14,9)

(6,1)

(15,1)

(14,6) Bereinigtes Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen US-Dollar 27,5

US-Dollar 13,4

US-Dollar 36,8

US-Dollar 24,8















Ergebnis je Aktie (wie berichtet)













Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten US-Dollar (8,3)

US-Dollar (131,7)

US-Dollar (18,5)

US-Dollar (159,1)















Basis EPS US-Dollar (0,05)

US-Dollar (0,82)

US-Dollar (0,11)

US-Dollar (1,06) Verwässertes EPS US-Dollar (0,05)

US-Dollar (0,82)

US-Dollar (0,11)

US-Dollar (1,06) Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend)













Grundlegend 161.561

159.931

161.097

150.535 Verdünnt 161.561

159.931

161.097

150.535















Bereinigtes Ergebnis je Aktie (Nicht-GAAP)













Bereinigtes Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Nicht-GAAP) US-Dollar 27,5

US-Dollar 13,4

US-Dollar 36,8

US-Dollar 24,8















Angepasstes verdünntes EPS (Nicht-GAAP) US-Dollar 0,17

US-Dollar 0,08

US-Dollar 0,23

US-Dollar 0,16















Verwässerter gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) (Nicht-GAAP) (b) 163.097

160.415

162.819

151.553















(a) Der Steuereffekt für den bereinigten Jahresüberschuss basiert auf einer Analyse der gesetzlichen Steuerbehandlung und des anzuwendenden Steuersatzes für die Rechtsordnung, in der die bereinigenden Punkte vor Steuern angefallen sind und für die die Realisierung des daraus resultierenden Steuervorteils (falls vorhanden) erwartet wird. Ein reduzierter Steuersatz oder ein Steuersatz von 0 % wird in Ländern angewandt, in denen wir aufgrund von Verlusten in der Vergangenheit oder anderen Faktoren, die zu einer Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern führen, keinen Steuervorteil erwarten.

(b) Einschließlich der Auswirkungen von verwässernden Wertpapieren in Höhe von 1.536 und 1.722 für die drei und sechs Monate bis zum 3. Juli 2021 bzw. 484 und 1.018 für die drei und sechs Monate bis zum 27. Juni 2020. Diese verwässernden Wertpapiere wurden aufgrund des in diesen Zeiträumen ausgewiesenen Nettoverlustes aus dem fortgeführten Geschäft nicht in den verwässerten gewichteten Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien nach GAAP einbezogen.

