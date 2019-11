Princess Cruises le extiende beneficios del Capitan's Circle Loyalty a los huéspedes de todas las edades

Wilkinson, nativo de Los Ángeles, era solo un bebé de un año cuando comenzó a navegar en crucero y viajó a la Riviera Mexicana con su abuela Renate Wilkinson, quien lo introdujo a la alegría de los viajes marítimos. De hecho él ha navegado a su destino favorito – Alaska – tres veces en los últimos tres años.

Lavoie, el canadiense que reside en el norte de Montreal, comenzó a acumular días de crucero en altamar a los cuatro años de edad. En 2009 navegó en el World Cruise a bordo del Tahitian Princess y en 2011 en el Pacific Princess. También completó un crucero de 60 días por América del Sur en 2013 a bordo del Grand Princess.

"Nosotros sabemos que viajar enriquece a nuestros huéspedes, inspirándolos a conectar con nuevas personas en destinos lejanos, mientras que exploran nuevas culturas," comentó Jan Swartz, presidente de Princess Cruises. "Al extender los beneficios del Captain's Circle Loyalty Program a los huéspedes jóvenes, permanecerán más conectados que nunca a sus familiares y amigos, continuamente compartiendo la alegría de navegar por el mundo".

Como miembros Elite del Captain's Circle loyalty Program, Wilkinson y Lavoie ahora disfrutan de todos los beneficios del programa, los cuales actualmente se están implementando para todos los huéspedes jóvenes. Desde el nivel de lealtad mostrado en su OceanMedallion y su tarjeta de crucero, hasta el Wi- Fi, sin costo embarque prioritario y lavandería sin costo, podrá encontrar más detalles aquí: https://book.princess.com/captaincircle.

Entrevista Detallada con Wilkinson y Lavoie incluidos sus destinos favoritos, funciones a bordo y comidas a continuación:

De todos tus cruceros con Princess, ¿Cuál ha sido tu destino favorito y por qué?

WW: Alaska por su hermosa naturaleza.

AL: Mi destino favorito sigue siendo Cozumel, por su vasta selección de actividades en la playa.



¿Cuál es tu parte favorita del Camp Discovery Youth & Teen Center?

WW: Las manualidades

AL: MI parte favorita del Teen Center es que me permite conocer a otros niños de mi edad.



¿Tienes algún consejo para los jóvenes viajeros que tomarán su primer crucero?

WW: ¡Vayan al Youth & Teen Center!

AL: Mi consejo para cualquier joven viajero sería que salgan de su cuarto para que puedan hacer muchos amigos.

¿Has probado el OceanMedallion? ¿Cuál es tú parte favorita?

WW: Me encantan las pantallas del portal interactivo con la diferente fauna marinael OceanTagalong que puedo nombrar.

AL: Me gusta el hecho que el OceanMedallion tiene la puerta lista para abrirse cuando llego. Lo hace mucho más fácil, ya que no tengo que buscar mi tarjeta de crucero. También, el New MedallionNet es super rápido y me permite transmitir y estar en contacto con mis amigos.

¿A dónde navegaras próximamente?

WW: Al crucero del día de Acción de Gracias a México a bordo del Royal Princess.

AL: Mi próximo crucero será por dos semanas en navidad y año Nuevo en el Nuevo Sky Princess. Espero con ansias este nuevo barco.

Información adicional sobre Princess Cruises está disponible a través de un asesor de viaje profesional, llamando 1-800-PRINCESS (1-800-774-6237), o visitando el sitio web de la compañía www.princess.com .

Acerca de Princess Cruises

Como uno de los nombres más conocidos en cruceros, Princess Cruises es una compañía global de cruceros y tours que opera una flota de 18 cruceros modernos, que transportan a dos millones de pasajeros cada año a más de 380 destinos en todo el mundo, incluidos el Caribe y Alaska, Canal de Panamá, Riviera Mexicana, Europa, América del Sur, Australia/Nueva Zelanda, Pacífico Sur, Hawái, Asia, Canadá/Nueva Inglaterra y cruceros alrededor del mundo. Un equipo de expertos en destinos profesionales ha creado más de 170 itinerarios galardonados, con una duración de tres a 111 días, y Princess Cruises ha sido reconocida continuamente como "Mejor Línea de Cruceros para Itinerarios".

En 2017, Princess Cruises, con la empresa matriz Carnival Corporation, presentó MedallionClass Vacations habilitado por OceanMedallion, el dispositivo portátil más avanzado de la industria de vacaciones, que se ofrece de forma gratuita a cada huésped que navega en un barco MedallionClass. La galardonada innovación ofrece la forma más rápida de unas vacaciones personalizadas y sin problemas, lo que brinda a los huéspedes mayor tiempo para hacer las cosas que más les gustan. MedallionClass Vacations se activará en cinco barcos para fines de 2019. Un plan de activación continuará en toda la flota global en 2020 y más allá.

Princess Cruises continúa su campaña multianual, "Regrese Renovado", una campaña de $450 millones de dólares en innovación de productos y renovación de cruceros que continuará mejorando la experiencia de los huéspedes a bordo. Estas mejoras resultan en más momentos de asombro, recuerdos de por vida e historias significativas para que los huéspedes compartan sus vacaciones en crucero. Las innovaciones de productos incluyen asociaciones con el galardonado Chef Curtis Stone; la leyenda de Broadway Stephen Schwartz; actividades enriquecedoras para toda la familia desde Discovery y Animal Planet, que incluyen excursiones en tierra exclusivas y actividades a bordo; lo más novedoso para dormir en el mar con la galardonada Princess Luxury Bed y mucho más.

Dos nuevos barcos de clase mundial están actualmente en construcción - Enchanted Princess, programado para Junio 2020, seguido por Discovery Princess en Noviembre 2021. Princess recientemente anunció que dos nuevos barcos (LNG), que serán los más grandes de la flota de Princess, tendrán capacidad para aproximadamente 4,300 huéspedes previstos para el 2023 y 2025. Princess ahora tiene cuatro barcos que llegan en los próximos cinco años entre 2020 y 2025. La compañía es parte de Carnival Corporation & plc (NYSE / LSE: CCL;NYSE: CUK).

