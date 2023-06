Principaux résultats d'une table ronde de haut niveau sur les marchés volontaires du carbone lors du Sommet pour un nouveau pacte de financement mondial

PARIS, 25 juin 2023 /PRNewswire/ -- La présidence de la COP28 des Émirats arabes unis et la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) ont co-organisé une table ronde de haut niveau sur les marchés volontaires du carbone (VCM), en tant qu'événement parallèle officiel au sommet pour un nouveau pacte de financement mondial. Son Excellence le président désigné de la COP28, le Dr Sultan Al-Jaber, et le coprésident du GFANZ et l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'action et le financement du climat, Mark Carney, ont pris la parole lors de la session, qui a réuni des décideurs politiques, des normalisateurs du marché et des chefs de file du monde des affaires et de la finance engagés à accroître le financement climatique.

La session a confirmé l'urgence de veiller à ce que les marchés volontaires du carbone (VCM) à haute intégrité soient mis à l'échelle, compte tenu du rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans la mobilisation d'importants flux de financement transfrontalier vers les marchés émergents et les économies en développement (EMDE). Les participants ont souligné le rôle que les VCM peuvent jouer dans le financement de certaines de nos priorités les plus urgentes, telles que les solutions fondées sur la nature, l'accélération de l'élimination des actifs houillers et l'investissement dans les nouvelles technologies climatiques.

La discussion a porté sur le fait que la mobilisation des VCM, au rythme et à l'échelle nécessaires pour préserver la nature et le budget carbone, nécessiterait de lever toute incertitude restante sur la manière dont la conformité et les marchés volontaires, nationaux et transfrontaliers se rejoignent, et de fournir un renforcement des capacités aux pays qui souhaitent pour tirer parti des VCM. Des fondations communes étaient nécessaires, à travers une gamme de types de crédit, et la fusion autour de nouvelles normes d'offre et de demande développées par l'ICVCM et le VCMI était essentielle. Un travail important pour développer l'offre de nouveaux types de crédit - y compris ceux destinés à accélérer la transition énergétique si nécessaire - a été abordé.

La session a également abordé la nécessité de permettre une voie de demande à haute intégrité vers le zéro net pour les acheteurs d'entreprise, selon laquelle les réductions des émissions absolues sont prioritaires, avec une portée bien définie pour reconnaître la compensation des émissions résiduelles. La discussion a souligné que pour sécuriser les fondations d'un marché liquide à haute intégrité en 2023, les efforts visant à aligner l'offre, la demande, les normes juridiques et comptables doivent être facilités et soutenus.

Plus précisément, les participants ont abordé :

· Objectif et règles généraux : la session a souligné le rôle spécifique que jouent les VCM dans la génération de financements transfrontaliers pour la préservation de la nature, la transition énergétique et les nouvelles technologies climatiques, et la nécessité de mieux comprendre comment la conformité et les marchés volontaires, nationaux et transfrontaliers se complètent et interagissent les uns avec les autres. Il a été noté qu'il n'y a pas besoin de compromis entre l'atténuation nationale et la mobilisation de financements transfrontaliers, même lorsque les pays hôtes conservent les réductions d'émissions des projets volontaires pour les comptabiliser dans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN).

· Offre et demande à haute intégrité : les intervenants ont applaudi les progrès réalisés dans le travail important initié à la COP26, pour établir des normes du côté de l'offre et de la demande afin de garantir la crédibilité, l'intégrité et la transparence. Les intervenants ont souligné l'importance de soutenir et de s'unir autour des normes finales, dirigées par l'ICVCM et ses principes fondamentaux et son cadre d'évaluation du carbone du côté de l'offre, et le VCMI et son code de pratique provisoire sur les réclamations du côté de la demande.

· Construire une demande d'intégrité élevée : les leçons apprises par les entreprises et les institutions financières cherchant à financer des projets carbone à haute intégrité ont été discutées. Les participants ont noté la nécessité pour le secteur privé de donner la priorité aux réductions d'émissions absolues, mais avec une portée bien définie pour reconnaître la compensation des émissions résiduelles. Les participants ont noté que ces efforts s'inscrivaient dans une architecture plus large de normes de comptabilisation du carbone et de cadres nets zéro et ont reconnu que ceux-ci devaient se combiner de manière cohérente et efficace.

· Renforcement des capacités et réduction des risques : les défis associés à la construction et à la mise à l'échelle de projets de carbone à haute intégrité dans les EMDE ont été reconnus, ainsi que la nécessité de mécanismes de financement innovants pour réduire les risques de ces projets dans ces régions. Les participants ont également souligné la nécessité de veiller à ce que les communautés locales et les peuples autochtones restent au cœur de la conception du projet et soient en mesure de récolter un maximum de co-bénéfices.

À la suite de l'événement, le président désigné de la COP28, Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber, a déclaré : « Les marchés volontaires du carbone ont le potentiel d'être un puissant catalyseur dans le financement des efforts de décarbonation dans les industries, les villes et les économies entières, en particulier dans les économies émergentes et en développement. Afin de réaliser leur potentiel, nous devons renforcer la crédibilité des marchés du carbone et veiller à ce que les normes d'intégrité les plus élevées soient fermement en place. Cela ne peut se faire que grâce à une collaboration entre les gouvernements, les organisations et la société civile pour créer un environnement réglementaire favorable, établir des règles du jeu équitables et élever les normes universelles. En travaillant ensemble, en agissant dans l'unité et en mettant l'accent sur l'intégrité, la valeur de cet outil vital dans nos efforts collectifs de décarbonisation augmentera. »

L'envoyé spécial des Nations Unies pour l'action et le financement du climat et coprésident du GFANZ, Mark Carney, a déclaré : « Avec seulement sept ans pour réduire de moitié les émissions et maintenir 1,5 degré, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser inexploitées les principales sources de financement climatique. Les marchés volontaires du carbone pourraient canaliser des centaines de milliards de dollars vers des solutions fondées sur la nature et l'accélération de l'élimination du charbon. Un travail critique cette année pour fournir des normes côté offre et demande pour ces marchés peut soutenir une voie très ambitieuse vers le zéro net, où les entreprises donnent la priorité à la décarbonation et compensent les émissions résiduelles en cours de route. »

Pour toutes les demandes des médias et les demandes d'interviews, veuillez contacter [email protected] . Pour les dernières nouvelles de la COP28, suivez-nous sur Twitter @COP28_UAE

Notes à l'attention des rédacteurs :

COP28 UAE :

· La COP28 UAE aura lieu à Expo City Dubai du 30 novembre au 12 décembre 2023. La conférence devrait réunir plus de 70 000 participants, dont des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des dirigeants internationaux de l'industrie, des représentants du secteur privé, des universitaires, des experts, des jeunes et des acteurs non étatiques.

· Comme l'exige l'Accord de Paris sur le climat, la COP28 EAU livrera le tout premier Bilan mondial – une évaluation complète des progrès accomplis par rapport aux objectifs climatiques.

· Les EAU dirigeront un processus permettant à toutes les parties de convenir d'une feuille de route claire pour accélérer les progrès grâce à une transition énergétique mondiale pragmatique et une approche « ne laissez personne de côté » pour une action climatique inclusive.

SOURCE COP28 UAE