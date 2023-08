Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud lança plano diretor para centros de logística com o objetivo de transformar o reino em um Global Logistics Hub

RIADE, Arábia Saudita, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Real oPríncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro, primeiro-ministro e presidente do Comitê Supremo de Serviços de Transporte e Logística lançou o plano diretor para centros logísticos, que visa desenvolver ainda mais a infraestrutura do setor de logística no Reino, diversificar a economia local e fortalecer a sua posição como um importante destino de investimento e centro de logística global.

Sua Alteza Real afirmou que o plano diretor de centros de logística é uma extensão das iniciativas contínuas para fortalecer o setor de logística do Reino, de acordo com os objetivos da National Transport and Logistics Strategy (NTLS). O objetivo é desenvolver o setor de logística para apoiar o crescimento econômico e melhorar a conectividade local, regional e internacional para redes comerciais internacionais e cadeias de suprimentos globais. Além disso, o plano visa promover parcerias com o setor privado, expandir as oportunidades de emprego e solidificar a posição do reino como um centro global de logística, capitalizando sua localização geográfica estratégica conectando três continentes principais: Ásia, Europa e África.

O Plano Mestre de Centros de Logística descreve 59 centros, distribuídos pelas principais regiões estratégicas da Arábia Saudita, com uma área total superior a 100 milhões de metros quadrados. Entre eles estão 12 centros de logística para a região de Riade, 12 para a região de Makkah, 17 para a Província Oriental e 18 para as regiões remanescentes do Reino. O trabalho contínuo tem como foco 21 centros, com o objetivo de conclusão até 2030. Os centros permitirão que os setores locais exportem com eficiência os produtos sauditas, bem como apoiem o comércio eletrônico, facilitando conexões rápidas entre centros de logística e centros de distribuição em várias regiões, cidades e províncias do Reino. O plano também facilita o rastreamento de alto nível e o processo de obtenção de licenças de atividade logística, particularmente com a introdução da licença logística unificada. Até o momento, a licença foi concedida a mais de 1.500 empresas logísticas locais, regionais e internacionais, além de lançar FASAH, a iniciativa de licenciamento de duas horas em colaboração com entidades governamentais relevantes.

O setor de serviços logísticos representa um pilar promissor para a diversidade econômica e de desenvolvimento no Reino. Ele está testemunhando uma série de iniciativas qualitativas e desenvolvimentos significativos com o objetivo de alcançar um salto substancial no crescimento setorial e expandir suas contribuições econômicas e de desenvolvimento. O Ministério dos Transportes e Serviços Logísticos (MOTLS) opera por meio de um modelo que busca desenvolver o setor de serviços logísticos, melhorar as estratégias de exportação, expandir as oportunidades de investimento e estabelecer parcerias com o setor privado.

Vale mencionar que, em abril de 2023, o Reino alcançou uma conquista significativa no sistema de transporte e logística, saltando 17 posições no World Bank's Logistics Performance Index, avançando para a 38ª posição entre os 160 países no ranking internacional de eficiência logística., Recentemente, o MOTLS também lançou uma série de iniciativas no setor de logística para melhorar a eficiência de desempenho, reengenharia de processos e implementar as melhores práticas globais neste setor vital para melhorar a posição do Reino como um centro de logística global. Essas iniciativas incluem o lançamento da zona de logística privada integrada no Aeroporto Internacional King Salman, em Riade, com a Apple sendo a primeira investidora internacional na zona. Uma das principais prioridades da NTLS é colocar o Reino entre os 10 maiores países do mundo no Logistics Performance Index até o ano de 2030.

Para mais informações, acesse: https://lpi.logisti.sa/

FONTE Ministry of Transport and Logistics Services

