Princípios Poseidon: 15 instituições financeiras divulgam o alinhamento climático dos portfólios de financiamento do setor de transportes marítimos

COPENHAGUE, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em um relatório de financiamento climático inédito, 15 signatários dos Princípios Poseidon (Poseidon Principles) divulgam a pontuação sobre o alinhamento climático dos portfólios de financiamento do setor de transportes marítimos. O relatório anual de divulgação dos Princípios Poseidon 2020 mostra que os portfólios de financiamento do setor de transportes marítimos de 3 bancos estão alinhados com as metas de descarbonização da ONU, ao passo que os portfólios de 12 bancos não estão. A avaliação climática oferece aos bancos uma nova visão sobre suas decisões de empréstimo e oferece a oportunidade de trabalhar em conjunto com seus clientes de transporte marítimo para atender às metas da sociedade.

O financiamento internacional do setor de transportes marítimos confirma seu papel de liderança no financiamento climático global. Anunciados em junho de 2019, os Princípios Poseidon são o primeiro acordo de alinhamento climático específico do setor para as instituições financeiras. Atualmente, os signatários cumprem seu compromisso e publicam o relatório anual de divulgação dos Princípios Poseidon 2020, o primeiro relatório de alinhamento climático específico do setor.

Os Princípios Poseidon definem uma estrutura global para avaliar quantitativamente e divulgar se os portfólios de empréstimos das instituições financeiras estão alinhados com as metas climáticas estabelecidas pela agência marítima da ONU, a Organização Marítima Internacional (International Maritime Organization, IMO). A estratégia inicial da IMO para os gases do efeito estufa (GEE) determina que o setor de transportes marítimos internacionais deve reduzir suas emissões anuais de gases do efeito estufa em pelo menos 50% dos níveis de 2008 até 2050, ao mesmo tempo em que busca zero emissão o mais rápido possível neste século.

"Este relatório representa um marco significativo para o financiamento do setor de transportes marítimos global e para os relatórios de financiamento climático como um todo. Elogio meus colegas signatários por seus esforços inéditos em transparência e responsabilidade no seu papel na promoção de um comportamento ambiental responsável. Incentivo outros bancos sérios e agências de crédito à exportação a se juntarem a nós no apoio ao comércio marítimo global de forma sustentável", diz Michael Parker, presidente do setor global de transportes marítimos e logística, do Citi e presidente da Associação dos Princípios Poseidon.

A avaliação climática fundamentará a tomada de decisões futuras

O relatório anual de divulgação dos Princípios Poseidon 2020 inclui relatórios de alinhamento climático de 15 instituições financeiras: ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, BNP Paribas, Bpifrance Assurance Export, CIC, Citi, Credit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DNB, Eksportkreditt Norge, ING, Nordea, Sparbanken Vest e Societé Générale. As instituições financeiras que aderiram aos Princípios Poseidon em 2020 não são obrigadas a divulgar relatórios antes de 2021.

A avaliação do portfólio é baseada nos dados de emissões de 2019 de clientes de transportes marítimos em comparação com uma trajetória de descarbonização para o mesmo ano. A avaliação mostra que os portfólios de financiamento do setor de transportes marítimos de 3 instituições financeiras estão alinhados com a estratégia inicial da IMO, ao passo que os portfólios de 12 bancos não estão. Mais importante ainda, o relatório inclui comentários de instituições financeiras sobre as principais conclusões da avaliação climática das empresas e reflexões sobre como ele fundamentará as atividades de negócios e tomada de decisões delas no futuro.

"Este primeiro relatório de avaliação climática proporciona às instituições financeiras signatárias uma compreensão única da pegada climática de nossos portfólios de financiamento do setor de transportes marítimos. Todos os participantes do setor devem enfrentar coletivamente o desafio climático. Os bancos participantes dos Princípios Poseidon continuarão a trabalhar proativamente com seus clientes e outras partes interessadas importantes para moldar um futuro melhor para o setor de transporte marítimo internacional e para a sociedade", disse Paul Taylor, diretor global de transportes marítimos e offshore, Societé Générale, e vice-presidente da Associação dos Princípios Poseidon".

Vinte instituições financeiras aderiram aos Princípios Poseidon. Juntas, elas representam mais de US$150 bilhões em empréstimos para transportes marítimos internacionais, mais de um terço do portfólio mundial de financiamento de transportes marítimos. Os Princípios foram desenvolvidos pelos bancos globais - Citi, Societé Générale e DNB, em colaboração com os principais participantes do setor, A.P. Møller Mærsk, Cargill, Euronav, Gram Car Carriers, Lloyd's Register e Watson Farley & Williams, com o apoio especializado do Global Maritime Forum, Rocky Mountain Institute, University College London Energy Institute e UMAS.

Saiba mais no relatório anual de divulgação dos Princípios Poseidon 2020 aqui.

Para obter informações adicionais: diretor de comunicações, Torben Vemmelund [email protected] +45 2224 1446.

FONTE Poseidon Principles

SOURCE Poseidon Principles