Prioridades de la Alta Dirección en Centroamérica: KPMG

- 23% de los directivos en Centroamérica consideran que los ingresos de su organización en 2021 serán entre 1% y 10% superiores a los de 2019

- 51% de las organizaciones aún no han implementado el e-commerce

- Mejorar la experiencia del cliente, el cuidado del talento y la recuperación de la cartera vencida: los tres principales riesgos

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- En la nueva realidad derivada de COVID-19, dos de cada diez directivos (23%) en Centroamérica consideran que los ingresos de su organización en 2021 serán entre 1% y 10% superiores a los de 2019; sin embargo, la transformación tecnológica aún es un desafío, pues 51% afirma que no ha implementado el comercio electrónico (e-commerce); en contraste, 60% de aquellas que lo consideran un tema prioritario, planean incrementar sus inversiones en esta área. Los principales riesgos identificados son: mejorar la experiencia del cliente (90%), cuidado del talento (81%) y recuperación de cartera vencida (79%), de acuerdo con la encuesta Transitar hacia la nueva realidad. La relevancia de la transformación, Edición Centroamérica, de KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

La encuesta, conducida a inicios de 2021, resalta las perspectivas de más de 40 miembros de la Alta Dirección de organizaciones en seis países de Centroamérica y en República Dominicana, 30% de las cuales reportan más de 1,000 millones de dólares (mdd) de ventas anuales. El estudio se enfoca en el camino que seguirán las empresas líderes en la región para continuar estableciendo prioridades de negocio después de las repercusiones de COVID-19.

Gerardo Rojas, Socio Líder de Asesoría de KPMG en México y Centroamérica, comenta: "Nuestro estudio revela una transformación de las prioridades de los directivos desde el inicio de la pandemia hasta la denominada 'nueva realidad'. En este tiempo, la Alta Dirección se ha enfocado en lograr la continuidad de su negocio optimizando las inversiones en salud y capacitando al talento. Además, ahora son conscientes de la importancia de invertir y reajustar su estrategia en torno a aspectos como espacios de trabajo, seguridad informática y comercio electrónico".

Resultados más destacados

I. Principales riesgos identificados en 2021

Derivado de la nueva realidad, los directivos califican como moderado o alto el riesgo que implican para su empresa los siguientes rubros:

90% Mejorar la experiencia del cliente 81% Cuidado del talento 79% Recuperación de cartera vencida 78% Liquidez para la continuidad del negocio 75% Cumplimiento del marco regulatorio 65% Modificaciones a la cadena de suministro 52% Demoras en la emisión de reportes financieros

II. Una cadena más resiliente

Ante la pregunta de cuáles han sido los aspectos más afectados en la cadena de suministro de la empresa en 2021, la Alta Dirección identifica los siguientes:

100% Escasez de suministros

Escasez de suministros 60% Cierre de proveedores

proveedores 47% Suspensión de la producción

Suspensión de la producción 47% Cambios en el transporte

Cambios en el transporte 20% No hay impacto o el impacto es otro

"Resulta fundamental para las empresas contar con un plan de acción para solventar las dificultades derivadas de las interrupciones a la cadena de suministro. Ante la posibilidad de que las cadenas de valor se centralicen un poco más, las empresas deben ser más flexibles para lograr interactuar con nuevos aliados de negocio", señala Gerardo Rojas.

III. Crecimiento y estabilidad financiera

Debido a que 2020 será catalogado como un año de excepción para las personas, las organizaciones y la economía, los directivos encuestados toman como punto de comparación el ejercicio de 2019 para establecer las siguientes expectativas a futuro:

23% considera que los ingresos de su organización en 2021 serán entre 1% y 10% superiores a los de 2019

considera que los ingresos de su organización en 2021 serán entre y superiores a los de 2019 12% prevé que sean incluso entre 10% y 20% más elevados

En cuanto al financiamiento externo:

Seis de cada diez organizaciones ( 64% ) indican no haber recurrido a financiamiento externo para sortear los efectos de COVID-19

cada diez organizaciones ( ) indican no haber recurrido a financiamiento externo para sortear los efectos de COVID-19 6% de quienes sí lo hicieron esperan liquidarlo en un lapso de 12 meses

de quienes sí lo hicieron esperan liquidarlo en un lapso de 12 meses 13% prevé que sea en un periodo más largo, de entre dos y cuatro años

IV. La relevancia de la Banca en la nueva realidad

Ante la pregunta de cuál fue o será la vía de financiamiento a utilizar, las principales respuestas son:

71% Banca

Banca 14% Aportación de socios

Aportación de socios 10% Crowdfunding

5% Incubadoras y aceleradoras

V. Acciones para hacer frente a la crisis

Con base en la coyuntura actual, los encuestados manifiestan que han pensado realizar alguna de las siguientes acciones debido a la situación económica:

72% considera probable o muy probable que su empresa realice alianzas estratégicas

considera probable o muy probable que su empresa realice alianzas estratégicas 56% se plantea la venta de activos no estratégicos

se plantea la venta de activos no estratégicos 45% considera realizar adquisiciones

considera realizar adquisiciones 35% analiza el establecimiento de joint ventures

analiza el establecimiento de 20% ha considerado una fusión

"En esta situación de coyuntura, las empresas que se enfoquen en la creación de soluciones tecnológicas se convertirán en la mejor opción para realizar asociaciones que beneficien a las partes", añade Rojas.

VI. Prioridades de inversión en la nueva realidad

Los entrevistados señalan lo siguiente en cuanto a la inversión en el cuidado del talento:

38% de aquellos que invertirán en programas de salud y seguridad social destinará una inversión de hasta cincuenta mil dólares a estos dos rubros

de aquellos que invertirán en programas de salud y seguridad social destinará una inversión de hasta cincuenta mil dólares a estos dos rubros 48% de quienes planean destinar recursos a capacitación del talento lo harán en su mayoría por montos que no rebasen la misma cifra

de quienes planean destinar recursos a capacitación del talento lo harán en su mayoría por montos que no rebasen la misma cifra 20% de los encuestados no realizará inversiones en salud y seguridad social

de los encuestados no realizará inversiones en salud y seguridad social 24% no planea realizar inversiones en capacitación

no planea realizar inversiones en capacitación Aproximadamente tres de cada diez entrevistados no invertirán en modificaciones a los paquetes de compensación, bonos y prestaciones (30%) ni tampoco en oficinas, infraestructura (36%) o herramientas para facilitar el trabajo en casa (23%)

En cuanto a las tendencias inmobiliarias que implementarán en sus oficinas como respuesta al nuevo esquema laboral:

31% planea renegociar los costos de arrendamiento

planea renegociar los costos de arrendamiento 17% planea disminuir el espacio rentado de sus instalaciones y oficinas

planea disminuir el espacio rentado de sus instalaciones y oficinas 7% buscará espacios de oficinas flexibles con arrendamientos a corto plazo

En cuanto a la inversión al interior de la compañía, los encuestados señalan que:

Las áreas con un mayor incremento de inversión son transformación digital ( 67% ), seguridad informática ( 62% ), plataformas de e-commerce ( 60% ) y data & analytics ( 52% )

), seguridad informática ( ), plataformas de ( ) y ( ) Las que experimentan un mayor decremento en inversión son: Marketing o Publicidad (19%), Finanzas (12%) y Responsabilidad Social (10%)

VII. Las "nuevas" herramientas tecnológicas

69% de aquellas empresas que cuentan con herramientas de data & analytics están en estado de desarrollo o ya establecidas

de aquellas empresas que cuentan con herramientas de están en estado de desarrollo o ya establecidas Las tecnologías que se encuentran mayormente en fase temprana o en desarrollo son la nube híbrida (34%), el machine learning y la inteligencia artificial (ambas con 41%), mientras que al menos cinco de cada diez encuestados afirman que son tecnologías que aún no se emplean

VIII. Implementación del comercio electrónico (e-commerce)

51% de los directivos señalan que no tienen implementado e-commerce en su compañía

De aquellas compañías que sí tienen e-commerce implementado:

21% se encuentra en el estado inicial de digitalización (menos de 20% de las ventas se realizan vía internet)

se encuentra en el estado inicial de digitalización (menos de 20% de las ventas se realizan vía internet) 37% se encuentra en un nivel básico (entre 20% y 40% de las ventas se realizan vía internet)

se encuentra en un nivel básico (entre 20% y 40% de las ventas se realizan vía internet) 26% se encuentra en un estado intermedio (entre 50% y 60% de las ventas se realizan vía internet)

se encuentra en un estado intermedio (entre 50% y 60% de las ventas se realizan vía internet) Solo 16% afirma que su compañía se encuentra en un estado avanzado, en el que más de 60% de las ventas se realizan por internet

"Desde el inicio de la pandemia, la transformación digital se convirtió en un imperativo para las organizaciones, que tuvieron que ajustar a gran velocidad su estrategia para sobrevivir. Ahora, el panorama se vislumbra como un modelo híbrido, en el cual la realidad digital conviva con los esquemas tradicionales para priorizar la flexibilidad y atención al cliente. Las organizaciones necesitan seguir enfocándose en temas clave como el cuidado del talento, las alianzas con socios estratégicos, la optimización de sus espacios de trabajo y el fortalecimiento de los modelos de comercio electrónico, a fin de mantener su competitividad en esta nueva era", concluye Gerardo Rojas.

NOTA: la suma de algunas variables no es igual a 100% debido a que era posible seleccionar más de una opción.

Sobre la encuesta

Transitar hacia la nueva realidad. La relevancia de la transformación es un estudio de KPMG en México realizado en siete mercados de Centroamérica, que se enfoca en el camino que seguirán las empresas líderes para establecer sus prioridades de negocio después de las repercusiones por la pandemia de COVID-19. La encuesta se realizó en los primeros meses de 2021, y cuenta con las respuestas de más de 40 directivos de: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras; 30% de las organizaciones encuestadas reportan más de USD 1,000 millones (mdd) de ventas anuales. Las industrias participantes son: 23% servicios financieros, 15% manufactura / industrial, 15% servicios, 6% alimentos y bebidas, 6% consumo / retail, 6% construcción / infraestructura, 9% otro, 2% automotriz, 2% comunicaciones / telecomunicaciones, 4% energía y recursos naturales, 2% medios de comunicación, 4% salud, 4% outsourcing.

