Privacy4Cars® annonce son Vehicle Privacy Report™ 2.0, avec plus de fonctionnalités et une expansion en Europe

Privacy4Cars a doublé le nombre de véhicules pour lesquels les consommateurs peuvent obtenir des renseignements clés sur la protection de la vie privée grâce à la simple saisie du NIV de leur véhicule, les amenant au nombre de 600 millions environ, rendant le Vehicle Privacy Report 2.0 désormais disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans l'UE, exclusivement sur https://vehicleprivacyreport.com . Son Vehicle Privacy Label™ (en français, « Label de confidentialité du véhicule »), l'outil à base d'icônes qui montre quelles données les constructeurs collectent et partagent ou vendent, s'est élargi pour inclure des informations sur les pratiques de confidentialité des applications d'infodivertissement populaires (SiriusXM, Android Auto, Apple CarPlay et Amazon Alexa). Une section intitulée Vehicle Privacy Protections™ (en français, « Protections de la confidentialité du véhicule ») a été ajoutée pour aider les propriétaires de véhicules à comprendre quelles politiques leurs sociétés de financement automobile et d'assurance ont mises en place pour protéger les données personnelles contenues dans leurs véhicules – et offrir aux consommateurs les moyens d'exiger de meilleures protections.

« Les résidents européens, qui disposent de certaines des réglementations de confidentialité les plus strictes au monde, seront surpris de constater la quantité d'informations personnelles collectées, partagées et abandonnées par les entreprises dans le secteur automobile, ainsi que l'ampleur du fossé entre les exigences légales et les pratiques commerciales », a déclaré Andrea Amico, PDG et fondateur de Privacy4Cars. « Notre étude a révélé que 4 voitures sur 5 en Europe - y compris des échantillons au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne - sont revendues contenant des données sensibles et non cryptées des consommateurs, bien que les contrôleurs (prêteurs automobiles, loueurs de flottes, assureurs et concessionnaires) n'aient aucune base légale pour traiter ces données et aient par conséquent l'obligation de les supprimer en vertu du RGPD et du règlement ePrivacy. Notre objectif avec l'expansion de Vehicle Privacy Report est d'apporter une plus grande transparence aux consommateurs et de les aider à faire valoir leurs droits de manière gratuite. Dans le même temps, nous cherchons à donner aux entreprises du secteur automobile l'opportunité de démontrer comment elles intègrent la protection de la vie privée dans leur proposition de valeur, afin de mieux prendre soin de leurs clients. »

Uniquement grâce au bouche-à-oreille, les consommateurs ont consulté le site de Vehicle Privacy Report près de cent mille fois depuis son lancement pour obtenir leurs rapports gratuits. Du côté B2B, les concessionnaires automobiles ont utilisé la technologie pour afficher de manière visible des étiquettes de confidentialité spécifiques aux véhicules pour les acheteurs de voitures en ligne – Privacy4Cars place actuellement plus de 1,5 million d'étiquettes pour ses partenaires chaque semaine. Ces concessionnaires ont réussi à tirer parti du service pour bâtir la confiance, fournir des informations fiables et transparentes et faire de la protection de la vie privée une norme de diligence distincte. La société est convaincue que l'expansion de son Vehicle Privacy Report attirera autant l'attention et remportera un succès similaire en Europe.

La contribution de Privacy4Cars au secteur automobile mondial n'est pas passée inaperçue : hier, la société a remporté le titre de « Startup européenne de l'année » 2023, décerné par WardsAuto dans le cadre de ses prestigieux European Informa Tech Automotive Awards. Privacy4Cars a été reconnue comme la startup la plus remarquable en Europe, en raison de son approche de la confidentialité basée sur des solutions dans le domaine de l'automobile. Cette récompense consolide la position de Privacy4Cars en tant que leader de la technologie de confidentialité dans le secteur automobile mondial et constitue une victoire pour l'ensemble de l'industrie, car elle place l'innovation en matière de protection de la vie privée au premier plan des conversations concernant l'évolution du secteur.

Pour en savoir plus sur le Vehicle Privacy Report, rendez-vous sur https://vehicleprivacyreport.com .

À PROPOS DE PRIVACY4CARS

Privacy4Cars est la première et la seule entreprise de technologie de confidentialité axée sur l'écosystème automobile. Sa mission, Driving Privacy, consiste à mener des recherches de pointe et à élaborer des solutions qui étendent les protections pour les particuliers et les entreprises, en mettant l'accent sur la confidentialité, la sécurité et la conformité.

Le système breveté AutoCleared™ de Privacy4Cars a été utilisé dans plus d'un million de véhicules pour gérer, exécuter et consigner efficacement la suppression de renseignements personnels des voitures (numéros de téléphone, journaux d'appels, historique de localisation, codes de porte de garage, etc.). Son outil Vehicle Privacy Report™ est une solution unique en son genre en matière de divulgation de renseignements personnels. Les deux sont gratuits pour les consommateurs et constituent une solution pour les entreprises cherchant à accroître la confiance, l'engagement et les normes de conformité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://privacy4cars.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2278563/Privacy4Cars.jpg