Privat 3 Money et ClearBank redéfinissent les solutions financières pour un avenir mondial

LONDRES, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Privat 3 Money (P3) renforce son partenariat établi avec ClearBank , une banque de compensation basée sur le cloud, afin de révolutionner les solutions financières pour les entreprises et les particuliers du monde entier.

Transactions multidevises transparentes

Privat 3 Money and ClearBank Redefine Financial Solutions for a Global Tomorrow

En collaboration avec ClearBank, Privat 3 Money introduit un compte multi-devises de pointe, prenant en charge les transactions en EUR, USD, CHD et CAD, le tout sous un seul IBAN.

Cette innovation simplifie les transactions nationales et internationales, éliminant le besoin de comptes multiples et réduisant les complexités des taux de change.

Caractéristiques clés conçues pour améliorer votre expérience financière

Commodité IBAN unique

Un IBAN pour toutes les devises rationalise les transactions internationales, répondant aux besoins individuels et d'entreprise, éliminant le besoin de comptes séparés pour chaque devise et réduisant les taux de change.

Solutions FX conviviales

Les solutions de change conviviales de Privat 3 Money garantissent des transactions transparentes et supérieures, offrant une alternative facile et fluide pour tous vos besoins financiers.

Technologie pilotée par API

La collaboration avec ClearBank introduit une technologie axée sur les API, qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'opérations rationalisées et d'un contrôle accru des activités financières.

Façonner l'avenir des solutions financières

Que vous soyez un globetrotter, un passionné d'informatique, un explorateur de marché mondial ou un propriétaire d'entreprise qui navigue dans les transactions transfrontalières, Privat 3 Money et ClearBank ont conçu la prochaine génération de fonctionnalités financières juste pour vous. Cette innovation est plus qu'un simple outil financier ; c'est une amélioration du style de vie, qui redéfinit la façon dont vous vivez et gérez vos finances.

À propos de Privat 3 Money

Privat 3 Money, une alternative financière numérique basée au Royaume-Uni, s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises du monde entier. Grâce à son innovation, P3 s'est positionné comme un précurseur dans le secteur des technologies de la terre, associant des services bancaires à de solides capacités de trading. Reda Bedjaoui, fondatrice de Privat 3 Money, la décrit comme "un guichet unique ultime qui se consacre à combler un vide sur le marché en proposant une proposition numérique sur mesure, axée sur le client."

À propos de ClearBank

ClearBank est une banque de compensation spécialement conçue et basée sur la technologie. Grâce à ses solutions de licence et de technologie bancaires, ClearBank permet à ses partenaires d'offrir des services de paiement en temps réel et des services bancaires innovants à leurs clients.

| https://bit.ly/P3Money |

Pour toute question, veuillez contacter : [email protected]