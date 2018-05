Privet Fund Management LLC a conclu l'acquisition de Hardinge Inc., fournisseur mondial de solutions de machines-outils

Hardinge conçoit et fabrique des solutions de machines à travailler les métaux tout comme des outils et accessoires de rechange pour des clients et partenaires dans plus de 65 pays à travers le monde. La société propose une vaste gamme de produits incluant des machines de tournage, fraisage et rectification à commande numérique et de haute précision ainsi que des produits accessoires de serrage. Ses gammes de produits vastes et uniques lui permettent de fournir aux clients une solution complètement adaptée à leurs besoins de fabrication.

« Hardinge est une marque établie dans le monde entier qui fournit des solutions aux fabricants depuis plus d'un siècle », a déclaré Chuck Dougherty, PDG de Hardinge. « Privet reconnaît et apprécie les opportunités de croissance de notre secteur, et nous sommes ravis de collaborer avec eux. Cet accord nous permettra de mieux nous concentrer sur la croissance à long terme ainsi que le rendement de nos activités. »

« Hardinge est à l'avant-garde de l'innovation avec sa gamme complète de solutions de machines-outils perfectionnées, et nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de direction pour renforcer la position de leader de la société », a déclaré Ryan Levenson, patron de Privet Fund Management. « Nous avons été extrêmement impressionnés par le potentiel de l'équipe dirigeante et la forte position de la société sur le marché, et nous sommes convaincus de pouvoir les aider à développer et accélérer leur activité et créer encore plus de valeur pour les clients et partenaires de Hardinge dans le monde entier. »

En outre, Hardinge a annoncé le transfert à effet immédiat de son siège mondial d'Elmira, dans l'état de New York, à Berwyn, en Pennsylvanie, dans la région de Philadelphie. La relocalisation de nos fonctions corporatives dans la région de Philadelphie augmente notre capacité à servir nos clients et à développer notre structure internationale.

Le financement de la transaction a été assuré par White Oak Global Advisors, LLC, en qualité d'agent administratif et d'arrangeur principal, Manufacturers and Traders Trust Company, Credit Suisse (Schweiz) AG et BMO Capital Markets Corp en qualité de conseillers financiers, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en qualité de conseiller juridique auprès du conseil d'administration de la société. Dans le cadre de la transaction, Baird a agi à titre de conseiller financier tandis que Bryan Cave LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Privet.

À propos de Hardinge Inc.

Hardinge Inc. est le fournisseur mondial de confiance de solutions de machines-outils à haute précision contrôlées par ordinateur pour les pièces métalliques essentielles et difficiles à usiner, mais également d'accessoires de serrage spécialisés. Forte de plus de 125 ans d'expérience, Hardinge offre la plus grande variété de machines de tournage de métaux, rectifieuses, centres d'usinage, douilles de serrage, mandrins, fixations d'index, pièces de rechange, dispositifs de serrage standards et spécialisés et autres accessoires de machines-outils pour fournir une solution complètement adaptée à vos besoins industriels. On retrouve les solutions de Hardinge dans divers secteurs industriels tels que l'aéronautique, l'agriculture, l'automobile, la construction, les produits de consommation, la défense, l'énergie, la santé, la technologie et le transport. Basée à Berwyn, en Pennsylvanie, la société conçoit, fabrique et distribue des machines-outils en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations sur Hardinge, veuillez visiter notre site à www.hardinge.com.

À propos de Privet Fund Management LLC

Privet Fund Management LLC est une société de placement privée dont l'activité est axée sur l'investissement et le partenariat avec des sociétés à petite capitalisation. La société dispose de capitaux flexibles à long terme et peut réaliser des investissements à tous les niveaux de la structure du capital, y compris des opérations de fermeture. Privet a été fondée en 2007 et est basée à Atlanta, dans l'état de Géorgie aux États-Unis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697444/Hardinge_Logo.jpg

SOURCE Hardinge Inc.

Related Links

http://www.hardinge.com