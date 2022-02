Prix d'excellence DevOps - Torry Harris, finaliste dans cinq catégories

NEW YORK, BRISTOL, Angleterre, et BANGALORE, Inde, 28 février 2022 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), un leader reconnu dans la stratégie d'intégration, la gestion et la livraison d'API, a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que finaliste des prix d'excellence DevOps 2022. Les initiatives mises en œuvre par THIS dans ces cinq catégories comprennent :

1.Meilleur outil AIOps/MLOps – pour l'outil 4Sight

2.Meilleure utilisation de la conformité en tant que code – moteur de conformité API

3.Transformation culturelle la plus réussie – transformation liée aux renseignements commerciaux pour un important fournisseur de services de télécommunications / CSP du Royaume-Uni

4.Projet DevOps de l'année – pour une initiative de plateforme de streaming d'événements

5.Meilleure entreprise de services DevOps – pour plusieurs initiatives DevOps et DevSecOps à travers le monde

Les prix d'excellence DevOps de Computing récompensent les réalisations exceptionnelles d'organisations, de personnalités et de solutions ayant appliqué avec succès les méthodologies DevOps. Il existe de nombreuses façons d'évoluer vers une culture DevOps, et ces prix sont conçus pour reconnaître et célébrer le meilleur de chaque organisation, équipe, individu, produit et outil.

Shuba Sridhar, vice-présidente en charge des initiatives stratégiques chez Torry Harris, déclare : « Nous sommes heureux de voir nos services DevOps reconnus pour leur excellence. Nous travaillons dur pour apporter de la valeur à nos clients tout au long du cycle de vie DevOps, par l'intermédiaire d'outils, de cadres et de services, de la planification et de la mise en œuvre aux tests et à la surveillance des applications. »

« Nous apportons des outils à cette combinaison, pour améliorer la productivité et réduire les erreurs. La branche de développement d'applications et de services DevOps de THIS est renforcée par des outils tels que 4Sight (un outil d'analyse et de prédiction basé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine), Deplomatic (un outil de déploiement automatisé), AutomatonTM (un outil d'automatisation pour les tests d'application de bout en bout) et AutoStub® (un outil essentiel pour accélérer le développement des API) », ajoute-t-elle.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un fournisseur multinational de services dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise s'attache à fournir des solutions dans les domaines de l'intégration pour l'activation numérique, des services du marché numérique, de la gestion du cycle de vie complet des API, de l'IoT et de l'activation des écosystèmes numériques. Son siège social est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore, en Inde. L'entreprise compte des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com .

Contact :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

+91 80-41827200

Torry Harris Business Solutions

SOURCE Torry Harris Integration Solutions (THIS)