PRIX INTERNATIONAL DU FAIR-PLAY MENARINI : HONORER TROIS JEUNES CHAMPIONS DU COURAGE ET DE L'HUMANITÉ

FLORENCE, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Certains renoncent à une victoire pour rétablir un résultat correct, d'autres arrêtent leur course pour aider un adversaire blessé, d'autres encore choisissent l'équité à un moment décisif. Ce sont ces gestes que le 2026 «Young Athletes» Fair Play Menarini Award a choisi de célébrer, en mettant à l'honneur trois jeunes athlètes qui ont fait passer la loyauté et la solidarité avant la victoire.

Leurs histoires seront au centre de la conférence de presse qui se tiendra le 4 juin au Comité national olympique italien (CONI) à Rome, où seront également dévoilées les stars du 30e Prix international Fair Play Menarini . Un fil conducteur reliera ainsi les lauréats du prix «Jeunes athlètes» aux champions internationaux qui recevront le prix sur le 2 juillet à Florence: des histoires unies par les mêmes valeurs.

Le premier lauréat de cette année, Alberto Belluzzi, a transformé un combat d'escrime en une leçon d'intégrité. Lors des championnats italiens des moins de 23 ans à Caorle, l'escrimeur s'est rendu compte qu'il avait obtenu une victoire supplémentaire. L'erreur de l'arbitre aurait exclu son adversaire du tour suivant, mais Alberto a immédiatement signalé l'erreur aux officiels, insistant pour que le résultat soit corrigé.

Les actions de Gloria Tinaburri illustrent également les principes les plus nobles du sport : Lors des championnats du monde d'endurance en France, la jeune coureuse a arrêté sa propre course pour aider un concurrent blessé lors d'une chute. Faisant preuve de clarté et de sang-froid, Gloria a géré l'urgence pendant quarante minutes, sécurisant les chevaux, rassurant le cavalier blessé et coordonnant les efforts de sauvetage, avant de reprendre la compétition.

Enfin, le joueur de volley-ball Matteo Pasqualetti a incarné les valeurs de loyauté et de fair-play. Lors de la finale des moins de 13 ans, à un moment tendu du match, le jeune joueur de Virtus Roma Pallavolo a spontanément admis une touche de bloc qui n'avait pas été remarquée par les arbitres, privant ainsi son équipe d'un avantage.

«Alberto, Gloria et Matteo ont fait preuve, par leurs actions, d'une intégrité et d'un désintéressement extraordinaires,» ont déclaré Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du Conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini. «L'esprit qui anime ces trois jeunes athlètes est le même que celui que le Fair Play Menarini Award célèbre depuis trente ans à travers les histoires de légendes incontestées du sport mondial.»

La grande finale de la 30e édition aura lieu le 2 juillet au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, célébrant les vainqueurs de 2026 et les plus belles histoires du sport international.

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