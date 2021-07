Prix international Fair Play Menarini : le programme et les noms des lauréats de la XXVème édition sont révélés

ROME, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours du XXVe PRIX INTERNATIONAL FAIR PLAY MENARINI a commencé et l'événement de cette année a été officiellement annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Rome. Après la présentation du programme 2021, les noms des lauréats qui seront récompensés le 1er septembre pour leur fair-play et leur comportement éthique dans le sport ont été révélés. Cette édition devrait atteindre de nouveaux sommets en célébrant de façon très spéciale le 25e anniversaire du prix, qui a été créé en 1997 dans le but de mettre en valeur les plus belles valeurs présentes dans le monde du sport.

L'année où l'équipe nationale italienne de football a remporté l'Euro 2020 et où l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo approche à grands pas, la XXVe édition du prix Fair Play Menarini réunira des champions et des légendes sportives qui, à travers leurs histoires et leurs exemples, mettront en valeur les plus belles valeurs et les côtés passionnants du sport.

Cette année verra également l'introduction d'une catégorie spéciale « Model for the Younger Generation » (Modèle pour la jeune génération), dédiée à la mémoire du champion de football Paolo Rossi, prix qui sera décerné à deux sportifs de haut niveau du monde du football, Hans Mueller et Marco Tardelli.

Le monde du football sera également représenté cette année par l'entraîneur Siniša Mihajlović, le footballeur néerlandais Patrick Stephan Kluivert et l'ancien arbitre Pierluigi Collina, qui seront rejoints par d'autres légendes du sport telles que l'entraîneur suédois et ancien joueur de tennis Stefan Edberg, le boxeur Patrizio Oliva (également connu sous le nom de « Sparrow hawk » ou « l'Épervier »), l'ancien basketteur de l'équipe de Cantù, Pierluigi Marzorati, et la nageuse hongroise médaillée Katinka Hosszú.

Le groupe pharmaceutique Menarini accompagne les prix et a choisi d'associer son nom aux valeurs éthiques et au fair-play que représente l'événement.

« La XXVe édition du Prix International Fair Play Menarini sera également l'occasion de reconnaître, à travers les valeurs positives du sport, l'énorme effort que les professionnels de la santé, les chercheurs et tous ceux qui sont en première ligne font pour vaincre cette terrible pandémie », a commenté Ennio Troiano, responsable mondial des ressources humaines chez Menarini. « En ce moment historique où nous devons repartir à zéro, nous espérons que les valeurs du fair-play nous aideront à relever d'autres défis de ce genre à l'avenir. »

La 25e édition du Prix Fair Play Menarini s'ouvrira le 30 août à Castiglion Fiorentino et se poursuivra le 31 août à Florence. La cérémonie de remise des prix sera organisée et diffusée en direct sur Sportitalia le 1 septembre, animée par Lorenzo Dallari et Rachele Sangiuliano.

Les lauréats de la XXVe édition du Prix international Fair Play Menarini sont :

Hans-Peter Mueller et Marco Tardelli – Prix spécial à la mémoire de Paolo Rossi, « Modèle pour la jeune génération »

Siniša Mihajlović – « Sport et santé »

Massimo Bonini – « Fair-play »

Pierluigi Collina – « Valeurs du sport »

Eleonora Maria Goldoni – « Fair-play et solidarité »

Patrick Stephan Kluivert – « Valeurs sociales du sport »

Stefan Edberg – « Carrière sportive et fair-play »

Pierluigi Marzorati – « Sport tout au long de la vie »

Matteo Marconcini – « Promotion du sport »

Patrizio Oliva – « Sport et vie »

Katinka Hosszú – « Modèle fair-play »

Romano Battisti – « Le sport au-delà du sport »

Lucia Blini – Prix spécial à la mémoire de Franco Lauro, « Raconter les émotions »

