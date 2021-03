Prix mondial de l'énergie 2021 - Nombre record de pays participants

MOSCOU, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le Prix mondial de l'énergie a terminé son cycle de nomination 2020/2021, établissant de nouveaux records malgré la pandémie.

Trente-six pays figurent sur la longue liste des candidats, soit trois fois plus qu'en 2019 (12 pays) et presque deux fois plus qu'en 2020 (20 pays). La liste inclut des universitaires d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, mais aussi, pour la première fois, des pays comme l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, la Gambie, la Hongrie, la Jordanie, la Lettonie, Madagascar, le Mexique, le Nigeria, le Togo, l'Uruguay et le Zimbabwe. Des règles strictes et les normes académiques les plus élevées ont été respectées.

Pour la première fois dans l'histoire du prix, il y a quatre candidates. Elles viennent d'Inde, du Kazakhstan, des États-Unis et du Zimbabwe.

La géographie élargie du prix souligne le prestige accru, stimulé par la coopération avec le Conseil mondial de l'énergie à Londres et la promotion active de l'agenda des objectifs de développement durable de l'ONU.

Le Conseil d'administration de l'Association des compagnies d'électricité d'Afrique, Abel Didier Tella, ainsi que l'ancien président de l'Uruguay, Julio Maria Sanguinetti Coirolo, et le fondateur du groupe londonien et bruxellois Influence, Peter Wilding, ont également acquis un statut international élargi.

Sur les 106 nominations, 34 se consacrent à l'énergie conventionnelle, 45 à l'énergie non conventionnelle et 27 à de nouvelles utilisations énergétiques, dont une sous-catégorie de « gestion ». Ces taux sont en phase avec les tendances énergétiques mondiales et les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie concernant l'essor des sources d'énergie renouvelable dans les pays riches et la croissance de la demande de combustibles fossiles dans la région Asie-Pacifique.

Des experts indépendants examineront les candidats, avec des critères comprenant la « nouveauté », et la valeur scientifique et pratique. Une courte liste de 15 candidats sera créée. Seront sélectionnés ceux qui reçoivent le plus grand nombre de points moyens dans chaque catégorie.

La courte liste sera examinée par le Comité international, comptant 20 universitaires de 14 pays. Cette année, le comité se réunira lors du forum pétrolier et gazier du Tatarstan à Kazan (6 et 7 septembre). Les prix seront remis lors du Forum international de la semaine russe de l'énergie à Moscou à l'automne 2021.

La présentation de 2020 (reportée en raison de la pandémie) aura lieu avec le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (du 2 au 5 juin), organisé par la Roscongress Foundation.

L'Association mondiale de l'énergie est une organisation non commerciale dont le siège se trouve à Moscou. Les membres de l'Association comprennent Gazprom, Surgutneftegas et Rosseti FGC UES.

SOURCE The Global Energy Association