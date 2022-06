PRO MUJER SE UNE A LA VICEPRESIDENTA KAMALA HARRIS Y A LA ALIANZA PARA CENTROAMÉRICA A FIN DE IMPULSAR LA EQUIDAD DE GÉNERO

Con el compromiso de ampliar su impacto social en la región, Pro Mujer contribuirá a una nueva iniciativa de empoderamiento económico de la mujer, "En sus manos", que busca mejorar la educación financiera, dar mayor acceso a habilidades y herramientas digitales, y elevar a las mujeres dentro del mundo de las empresas y los emprendimientos en el Triángulo Norte.

LOS ÁNGELES, 8 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pro Mujer se unió hoy a la vicepresidenta Kamala Harris y a la Alianza para Centroamérica (Partnership for Central America - PCA) para lanzar En sus manos (In Her Hands - IHH), una iniciativa del sector privado para empoderar, capacitar y proteger a las mujeres del norte de Centroamérica y de todo el hemisferio occidental.