Pro Music Rights, Inc., jedna z największych na świecie firm zajmujących się licencjonowaniem muzyki, ogłosiła zakończenie nieujawnionej rundy finansowania na kwotę 5 500 000 USD oraz aktualizację wyceny spółki do poziomu 422 583 333 USD

NAPLES, Floryda, 29 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Pro Music Rights (PMR), jedna z największych na świecie firm zajmujących się licencjonowaniem muzyki, ma przyjemność ogłosić zakończenie nieujawnionej rundy finansowania na kwotę 5 500 000 USD, która skutkuje aktualizacją wyceny spółki do poziomu 422 583 333 USD.

Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com)

Pro Music rights to piąta w historii Stanów Zjednoczonych organizacja zajmująca się prawami do publicznego wykonywania utworów. Z udzielonych przez nią licencji korzystają takie duże podmioty, jak TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo i setki innych. Pro Music Rights kontroluje ok. 7,4% rynku w Stanach Zjednoczonych, a jej licencje obejmują ponad 2,5 mln utworów w wykonaniu licznych znanych artystów, do których zaliczają się m.in.: A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy. Więcej informacji można znaleźć na stronie promusicrights.com.

