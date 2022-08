Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), líder en el mercado de su sector, anuncia sus resultados del T2 2022 con USD $432.579.903 en activos y un significativo aumento del valor de las acciones para los accionistas

NAPLES, Florida, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), una de las principales empresas de licencias musicales del mundo, anunció hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre (T2) finalizado el 30 de junio de 2022 con su informe trimestral que se puede encontrar en EDGAR.

Los activos aumentaron a USD $432.579.903 en el segundo trimestre de 2022 desde los USD $323.562.671 informados a fines de 2021, lo que constituye un aumento de USD $109.017.232 en activos totales de trimestre a trimestre con un valor contable de USD $0,12 por acción, lo que aporta un valor inmediato para los accionistas de al menos el 128,8 % en el valor total contable y de los activos, a partir del precio de cierre de las acciones comunes de la empresa de USD $0,053 el 22 de agosto.

En la actualidad, Pro Music Rights genera ingresos al autorizar mediante licencias las obras musicales en su repertorio.

A comienzos del trimestre, Pro Music Rights le concedió al reconocido servicio de videos TikTok una licencia que les permitirá a sus usuarios crear videos con música del vasto repertorio de Pro Music Rights. El acuerdo le permitirá a TikTok ofrecer las más de 2.500.000 obras de PMR a sus usuarios.

Acerca de Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com)

Pro Music Rights es la quinta organización pública de gestión de derechos de autor (PRO) creada en los Estados Unidos. Entre sus licenciatarios se incluyen empresas destacadas como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo y cientos de otras. Pro Music Rights tiene una participación de mercado estimada del 7,4 % en los Estados Unidos, que representa más de 2.500.000 obras de artistas destacados como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy y una infinidad de otros. Para obtener más información, visite promusicrights.com.

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas según lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas, y en la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y sus enmiendas, que se pretende que estén cubiertas por las salvaguardas creadas por esta ley. Se advierte a los inversionistas que todas las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, la capacidad de Pro Music Rights, Inc. para cumplir con su plan de negocios declarado. Pro Music Rights, Inc. considera que los supuestos subyacentes a las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son razonables, cualquiera de los supuestos podría ser inexacto y, por lo tanto, no puede ofrecer garantías de que las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa serán correctas. En vista de las incertidumbres significativas inherentes a las declaraciones prospectivas incluidas en el presente documento, la inclusión de dicha información no debe considerarse una declaración por parte de Pro Music Rights, Inc. o de cualquier otra persona.

