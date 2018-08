Pro Music Rights, organizácia pre práva na verejné predvádzanie diela so sídlom v USA, dosiahla 7,4-percentný trhový podiel a stala sa treťou najvýznamnejšou organizáciou pre práva na verejné predvádzanie diela v USA

Pro Music Rights platí na mesačnej báze 100% všetkých tantiém za verejné vystúpenia priamo interpretom, hudobným skladateľom, vydavateľom a držiteľom práv, ktorých zastupuje organizácia Pro Music Rights. Jake P. Noch založil spoločnosť Pro Music Rights a po mnohých rokoch skúseností s problémami v systéme, ktoré poškodzujú oblasť práv na verejné predvádzanie diela je v súčasnosti jej generálnym riaditeľom. Práve tieto problematické skutočnosti zabraňovali interpretom, hudobným skladateľom, vydavateľom a kreatívnej komunite ako takej zarábať si na živobytie.

Spoločnosť Pro Music Rights získala za svojho prezidenta Paula Ringa, laureáta ceny Grammy a producenta.

Ring má za sebou dlhú a úspešnú kariéru ako prezident dvoch popredných nahrávacích spoločností, ktoré boli v ostatných dvadsiatich troch rokoch distribuované výlučne prostredníctvom Universal Music Group. Ringova profesionálna kariéra začala v roku 1995, keď sa stal prezidentom spoločnosti Private Eye Records spolupracujúcej s legendami ako je Rick James, Cameo Gap Band a James Brown. V roku 2000 založil spoločnosť Bungalo Records, ktorá má za sebou bohatú a rôznorodú históriu spolupráce s veľkými umelcami a producentami vrátane Rodneyho Jerkinsa, DJ Quika a Pattiho LaBelle.

Spoločnosť Pro Music Rights si za spolupracovníka zvolila aj Livia Harrisa ako viceprezidenta pre globálne prevádzky. Harris je výkonný riaditeľ, ktorý začal svoju kariéru ako spevák a skladateľ a v roku 1990 sa mu podarilo podpísať významnú zmluvu so spoločnosťou Uptown Records (domovom umelcov ako Jodeci, Mary J. Blige, Guy a ďalších).

Pre umelca Liviovho typu je prirodzené šplhať po kariérnom rebríčku v hudobnom odvetví a dnes má na konte už viac ako 30 rokov v tejto branži. Z bývalého hudobného umelca sa stal najprv manažér pre oblasť zábavy, neskôr výkonný umelecký riaditeľ, potom viceprezident pre filmy druhej úrovne a napokon výkonný viceprezident vydavateľstva Notting Hill Music Publishing.

Livio spolupracoval s mnohými hudobnými spoločnosťami ako je Elektra Records a Epic Records ako konzultant pre umeleckú sféru a repertoár. Okrem toho tiež riadil a rozvíjal spoločnosť Notting Hill Music Publishing (USA) viac ako 21 rokov. Livio má zásluhu na získaní veľkého počtu hviezd do katalógu vydavateľstva Notting Hill (USA), do ktorého patrí aj Will Smith, The Pussycat Dolls, Beyonce, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson a DJ Khaled.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Pro Music Rights: https://ProMusicRights.com

