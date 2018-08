Pro Music Rights, organização de direitos de execução pública sediada nos EUA, atinge uma participação de mercado de 7,4%, tornando-se a 3a maior organização de direitos de execução pública nos Estados Unidos

A Pro Music Rights paga 100% de todos os direitos autorais de execução pública diretamente aos cantores, compositores, editores e detentores de direitos assegurados legalmente que aderiram à Pro Music Rights em uma base mensal. Jake P. Noch fundou a Pro Music Rights como seu atual presidente-executivo, depois de experimentar, em primeira mão, os problemas sistemáticos que infestam o campo dos direitos de execução pública. Esses problemas têm frustrado a capacidade de cantores, compositores, editores e da comunidade criativa como um todo de garantir suas subsistências.

A Pro Music Rights trouxe o engenheiro e produtor ganhador do Grammy Paul Ring para ocupar o cargo de presidente da Pro Music Rights.

Ring tem um longo histórico de sucesso como presidente de duas gravadoras proeminentes, que vem fazendo distribuições nos últimos 23 anos exclusivamente através da Universal Music Group. O histórico de Ring começou em 1995 como presidente da Private Eye Records, que tinha artistas lendários como Rick James, Cameo Gap Band e James Brown. Em 2000, ele lançou a Bungalo Records, que vem sustentando uma história rica e diversificada de grandes artistas e produtores, incluindo Rodney Jerkins, DJ Quik e Patti LaBelle.

A Pro Music Rights também contratou Livio Harris para o cargo de vice-presidente sênior de Operações Globais. Harris é uma potência executiva, que começou a carreira como cantor e compositor, contratado em 1990 por uma grande gravadora, chamada Uptown Records (a casa de Jodeci, Mary J. Blige, Guy e muitos outros).

Com essa experiência como artista, a progressão natural de Livio foi escalar as fileiras do setor como executivo que acumulou mais de 30 anos de experiência nessa área. Ele progrediu de ex-cantor para gestor de entretenimento, executivo de desenvolvimento de artistas, vice-presidente da Tier2 Films e vice-presidente executivo da Notting Hill Music Publishing.

Livio já trabalhou com muitas companhias de música, tais como a Elektra Records e a Epic Records como consultor de A&R. Livio também operou e desenvolveu a Notting Hill Music Publishing (EUA) por mais de 21 anos. Livio tem o crédito por uma quantia significativa do catálogo dos EUA da Notting Hill, que inclui Will Smith, The Pussycat Dolls, Beyonce, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson e DJ Khaled, entre outros.

Para obter mais informações sobre a Pro Music Rights, visite https://ProMusicRights.com.

