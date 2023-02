Problemas de produção da empresa de calçados brasileira Dakota foram resolvido com a solução de impressão 3D da UnionTech para a indústria de calçados

XANGAI, 9 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a UnionTech assinou um acordo de cooperação com a marca de calçados brasileira Dakota, para ajudá-la a alcançar uma produção de alta precisão, alta eficiência e alto nível de produção com suas soluções de impressão 3D para calçados.

"Antes de cooperar com a UnionTech, era utilizado a convencional resina de material epóxi na produção e processamento dos moldes de sapato. A produção de um molde de sapato requer uma série de processos, incluindo preparação de padrão (padrão mestre), construção da estrutura do molde, seleção de superfícies particionadas, aplicação de agente de liberação, mistura e despejo, cura da resina e divisão do molde, pós-tratamento do molde de resina epóxi, montagem do molde e testagem do molde. Isso consome muito trabalho e tempo, e também ocorre preocupações sobre se a qualidade do molde está de acordo com o padrão, se o padrão do sapato está requintado o suficiente, etc".

- Fernando, representante responsável da Dakota

A Dakota é uma renomada empresa brasileira de fabricação de sapatos com produtos vendidos em todo o mundo. Obviamente, o método de produção tradicional não consegue mais atender as necessidades de uma empresa com tanta demanda em larga escala. Sabe-se que, após introduzir a solução de fabricação de sapatos por impressão 3D da UnionTech, a Dakota adquiriu resultados eficazes para a melhora da eficiência, com um aparelho de impressão 3D altamente eficiente e inteligente, o FL660. No passado, levava quase 10 horas para produzir um molde de sapato; agora, o aparelho pode operar 24 horas por dia sem ser inspecionado, melhorando assim a eficiência geral em quase 60%. Na opinião de Fernado, é um milagre de produção criado pela tecnologia.

"A tecnologia de impressão 3D da UnionTech nos ajudou a apresentar detalhes delicados em modelos de calçados. Antigamente, tínhamos que contar com modificações extras feitas à mão para deixar os sapatos mais bonitos. No entanto, hoje podemos imprimir modelos lindamente padronizados diretamente para fazermos sapatos mais requintados, de modo a satisfazer ainda mais nossos clientes".

- Fernando, representante responsável da Dakota

Por meio dessa cooperação, a Dakota se tornou totalmente consciente da confiabilidade das soluções de impressão 3D da UnionTech com uma impressora de excelente qualidade + um software de impressão super conveniente + várias aplicações para materiais de impressão 3D. De acordo com Fernando, um representante da Dakota, a empresa já havia adquirido outras impressoras 3D anteriormente, mas optou por encerrar a parceria devido à qualidade insatisfatória do aparelho e do serviço. Fernando expressou que o futuro promete uma evolução para a tecnologia de impressão 3D e que será um mundo de produção digital.

