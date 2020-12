Procedimentos estéticos: ainda dá tempo de se cuidar em 2020

Tratamento com ácido hialurônico é aliado para quem deseja mudar ou melhorar algo até o final do ano

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Com o fim de um ciclo e a proximidade de um novo ano, pode surgir o desejo de melhorar ou até mudar algo na aparência. A boa notícia aos interessados — e adeptos aos procedimentos estéticos — é que ainda dá tempo de se cuidar em 2020. Tratamentos, como os que são realizados à base de ácido hialurônico, entregam resultados imediatos por meio de procedimentos pouco invasivos.

O tratamento deve ser individualizado, de acordo com a necessidade de cada um, o que garantirá a naturalidade dos resultados". A dermatologista Dra Juliana Sarubi afirma que a busca por resultados naturais e imediatos desperta o interesse no tratamento com ácido hialurônico, que visa tratar pontos estratégicos da face. A procura por esse tipo de procedimento cresce no final do ano. "E, em um ano desafiador como esse, no qual perdemos o convívio social, aprendemos a nos reinventar, cuidando da autoestima, do bem estar físico e emocional. Quando há autoestima preservada, a vida é vivenciada com mais leveza".

Porém, são comuns questionamentos sobre a viabilidade de realizar tratamentos e ter seus resultados em um curto período. Há, atualmente, diversas possibilidades para que isso seja possível e os produtos com ácido hialurônico destacam-se nesse contexto, entregando o preenchimento das rugas da face que surgem com o passar dos anos e a reposição de volume nas áreas desejadas.

"O ácido hialurônico é uma substância presente na nossa pele, responsável pela hidratação e viço, mas com o avanço da idade sua produção é reduzida. O tratamento consiste na aplicação dessa substância na pele para promover hidratação, reposição do volume perdido, sustentação e correção de rugas finas, sulcos e olheiras", explica a dermatologista.

O objetivo da aplicação é rejuvenescer e preencher, com naturalidade, regiões da face que sofrem alterações com o passar dos anos, apresentando efeito imediato e de longa duração. "Como o ácido hialurônico é uma substância encontrada naturalmente na nossa pele, os resultados com esse tratamento são muito naturais", finaliza a Dra. Juliana.

Restylane® é um preenchedor à base de um ácido hialurônico que pode ser aplicado em diversas áreas do rosto de acordo com o que paciente precisa e o médico recomenda: volumizar, preencher e até sustentar pontos estratégicos da face. Tem resultados imediatos e que podem durar até 18 meses. O procedimento deve ser realizado em consultório, por um profissional capaz de avaliar os pontos de aplicação e definir o melhor tratamento para cada indivíduo.

