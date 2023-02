Proceed Group nomme un nouveau directeur général afin de recentrer ses actions sur l'accélération de RISE pour les clients SAP

Les spécialistes de données SAP permettent aux clients de réduire les coûts et d'améliorer l'agilité informatique

LONDRES, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Proceed Group, entreprise spécialisée dans la gestion des données de SAP, a annoncé aujourd'hui la nomination de Robert Reuben au poste de directeur général après trois ans au sein de l'entreprise. Nick Parkin, son fondateur, se concentrera désormais sur la stimulation de l'innovation dans l'ensemble de l'entreprise et l'accélération du développement des offres de produits de Proceed. Il continuera également de faire bénéficier les clients de son expérience de spécialiste et des avantages associés.

M. Reuben a rejoint Proceed Group en février 2020 pour diriger les activités de mise hors service des anciens systèmes de Proceed. Plus récemment, il a assumé la direction générale des ventes pour le groupe et est l'artisan du succès de la solution Proceed Cella. Avant de rejoindre Proceed, il a travaillé pour SAP pendant cinq ans avec la responsabilité de la vente de ses solutions de base de données, d'analyse et de cloud, notamment SAP HANA et SAP Information Lifecycle Management. Avant cela, il a travaillé pour IBM pendant 25 ans dans des postes de vente, techniques et de direction.

En tant que directeur général, Robert Reuben souhaite axer son action sur la prestation de la valeur considérable que Proceed Group offre à un plus grand nombre de clients, ce qui contribue à accélérer l'adoption de RISE avec SAP et S/4HANA tout en réduisant les coûts et permet aux clients d'améliorer la durabilité environnementale et l'agilité informatique. S'appuyant sur ses plus de 30 ans d'expérience dans le secteur et de sa compréhension approfondie des défis auxquels les clients font face en prévision d'une transformation critique, M. Reuben se réjouit de travailler avec de nombreuses autres organisations pour les aider à tirer parti de l'expérience de Proceed, renforcer davantage les alliances de Proceed avec SAP et ses nombreux partenaires, et veiller à ce que Proceed demeure un environnement stimulant, gratifiant et favorable pour ses employés.

Nick Parkin, fondateur de Proceed Group, a déclaré : « Depuis plus de 20 ans, nous travaillons avec des centaines de clients SAP à travers le monde sur le redressement, l'archivage, le déclassement, la gestion de contenu et la confidentialité des données. Alors que nous poursuivons nos efforts pour faciliter la transformation de l'entreprise, M. Reuben est le mieux placé pour guider nos clients dans leur migration vers SAP RISE et pour relever les défis liés aux données historiques. »

Robert Reuben, directeur général de Proceed Group, a déclaré : « À mesure que les entreprises relèveront les défis et saisiront les occasions de la prochaine décennie, il demeurera essentiel de maximiser la valeur des données. L'accent mis sur la durabilité environnementale, la valeur commerciale et la conformité réglementaire incitera les organisations à gérer les données avec un impact financier et environnemental minimal. Je suis ravi d'occuper le poste de directeur général de Proceed afin de renforcer la position de leadership que Nick Parkin et l'équipe ont établie et d'aider un plus grand nombre de clients à mettre en œuvre une stratégie de données efficace pour SAP et d'autres données d'applications en vue d'atteindre des objectifs critiques. »

Proceed Group est une entreprise leader spécialisée dans la gestion des données et des documents SAP. La société a fait ses preuves en servant avec succès plus de 750 clients dans le monde entier afin de réduire les coûts, d'améliorer les performances informatiques et la souplesse, tout en assurant la conformité réglementaire. Notre équipe de consultants fournit une expertise dans le redressement et l'archivage des données SAP, la mise hors service des anciens systèmes, la gestion des données non structurées et la conformité réglementaire des données, tandis que nos produits logiciels, comme Proceed Rightsizer et Proceed Cella améliorent l'efficacité globale du projet permettant aux entreprises de réduire davantage les coûts et de gagner du temps.

