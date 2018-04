Processia consolide son leadership international et devient l'un des plus importants cabinets de services-conseils et de services d'intégration spécialisés du PLM

Aujourd'hui, Processia Solutions annonce l'acquisition de NobleTek B.V., basée en Europe, et de NobleTek PLM Solutions Pvt basée en Inde. Ltd spécialisée dans le conseil en gestion du cycle de vie des produits (PLM), l'intégration de systèmes et les services gérés, renforçant ainsi son leadership international et sa portée. La transaction a été rendue possible grâce à la contribution des partenaires financiers de Processia, notamment le Fonds de solidarité FTQ.

Après cette acquisition, Processia, qui possède déjà des bureaux au Canada, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, sera désormais présente aux Pays-Bas, en Inde et en Suède. D'ici la fin de l'année 2018, Processia comptera sur une équipe de plus de 300 personnes spécialisées en PLM et sur la 3DEXPERIENCE PlatformMD de l'entreprise Dassault Systèmes.

Franchissant une étape de plus de son plan de croissance, cette acquisition renforce le positionnement, l'expertise et la compétitivité internationale de Processia. Reconnue pour son expertise unique et novatrice en optimisation et automatisation de processus liés au développement de produits intégrés, un pilier important du manufacturier 4.0, la complémentarité des expertises de Processia et de NobleTek élargira la capacité de l'entreprise à prendre en charge les plateformes PLM des grandes entreprises.

« Nos forces combinées représenteront plus de 300 personnes d'ici la fin de l'année, nous permettant d'être le chef de file en matière de services-conseils et de systèmes d'intégration de la 3DEXPERIENCE PlatformMD, de renforcer notre position dans le marché du nord de l'Europe (Royaume-Uni, Benelux et pays nordiques), de répondre à davantage de demandes d'affaires et d'améliorer nos capacités de livraison de projets. Les deux équipes de direction connaissent les mesures à prendre pour intégrer de nouveaux talents, des clients, des offres et des infrastructures dans notre entreprise. Ainsi, les gestionnaires de Processia et de NobleTek collaboreront sur le processus d'intégration et s'assureront que celle-ci crée la plus grande valeur pour les clients, les employés et les actionnaires, a tenu à souligner le CEO de Processia », Vincent Fraser.

Comme NobleTek, Processia travaille de très près avec Dassault Systèmes, qui a développé la plateforme 3DEXPERIENCEMD, une plateforme d'expérience d'affaires qui fournit des logiciels - liés au marketing, aux ventes ou encore à l'ingénierie - aidant les entreprises dans leur processus de création de valeur, à offrir des expériences leur permettant de se démarquer auprès des clients. Composée d'une seule interface conviviale, la plateforme propulse les solutions axées sur l'expérience du secteur et elle est basée sur des logiciels de conception 3D, d'analyse, de simulation et d'intelligence dans un environnement interactif et collaboratif.

« L'adoption importante de la 3DEXPERIENCE PlatformMD requiert des compétences importantes afin d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique et Processia possède une offre et un positionnement d'experts importants dans notre écosystème de partenaires », a souligné Laurent Blanchard, vice-président exécutif, Opérations EMEAR, Alliances et Excellence Géos, Dassault Systèmes.

La société mère des entités NobleTek, Noble Technologies Corp. (NobleTek), basée aux États-Unis, se concentrera sur les activités de services d'ingénierie aux États-Unis, axées sur la conception de contrôles numériques, fabrication composite et conception 3D pour l’industrie aérospatiale.

À propos de Processia :

Processia accélère la transformation des entreprises avec son approche unique basée sur ses services spécialisés dans la gestion du cycle de vie des produits - PLM (Product Lifecycle Management) - combinant les services-conseils, l'intégration de système et les services gérés. Elle assiste des entreprises dans leur recherche d'innovation et de valeur ajoutée offrant des solutions novatrices simplifiant la gestion des processus et optimisant le développement de produits. Chef de file en PLM avec des bureaux au Canada, en France, en Grande-Bretagne, en Inde, aux Pays-Bas, en Suède et aux États-Unis, Processia soutient des entreprises actives mondialement dans divers secteurs, comme celui de l'automobile, de l'aérospatial, de la défense, de l'énergie, de l'équipement industriel, des biens de consommation, du commerce de détail et des sciences de la vie.

Processia est un partenaire officiel de Dassault Systèmes en matière de services-conseils et de services d'intégration.

