Processo de transação iniciado para a refinaria nacional de Trinidad (Guaracara)

TRINIDAD E TOBAGO, 19 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Trinidad Petroleum Holdings Limited (TPHL) iniciou um amplo processo para uma transação envolvendo os ativos de refino da Guaracara Refining Company e o reinício da refinaria.

O Scotia Capital (EUA) Inc. (Scotiabank) foi mantido pela TPHL como seu consultor financeiro exclusivo para esta transação potencial. A TPHL está convidando partes que têm interesse em participar potencialmente do processo para entrar em contato com o Scotiabank enviando um e-mail para [email protected] até 23 de julho de 2021.

As partes interessadas ou consórcios que tiverem a experiência necessária receberão um documento de comercialização inicial e poderão participar do processo após a realização de acordo juridicamente vinculativo de não-divulgação.

Sobre a Guaracara Refining Company Limited ("Guaracara")

Atualmente, a Guaracara possui os ativos da refinaria nacional de Trindade e Tobago (anteriormente mantida pela Petroleum Company of Trinidad and Tobago Limited.). Localizada em mais de 500 acres na costa oeste protegida, a refinaria Guaracara é uma moderna refinaria de craqueamento com capacidade de 175 Mbpd e uma complexidade Nelson de 8.0. A refinaria está bem configurada para petróleos crus regionais e tem acesso avançado aos mercados de produtos nacionais e regionais, que devem ter um crescimento constante na demanda de produtos refinados. A refinaria foi fechada com segurança no final de 2018 e atualmente está no modo de preservação, com um programa de integridade de ativos em funcionamento para facilitar um rápido reinício.

Sobre a Trinidad Petroleum Holdings Limited ("TPHL")

A TPHL tem a responsabilidade de gerenciar o petróleo e os ativos relacionados de Trinidade e Tobago. A TPHL tem quatro subsidiárias – a Heritage Petroleum Company Limited; a Paria Fuel Trading Company Limited; a Guaracara Refining Company Limited e a Petroleum Company of Trinidad and Tobago (Petrotrin).

Para consultas relacionadas ao processo, envie um e-mail para [email protected] até 23 de julhode 2021.

Acesse o site da TPHL www.trinidadpetroleum.co.tt

FONTE Trinidad Petroleum Holdings Limited

