Processos digitais do Field Control contribuem para a redução de poluentes no meio ambiente

Ao substituir papel pela ordem de serviço digital, milhares de empresas deixam de emitir mais de 50 mil folhas de papel por semana

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Brasil, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A cada ano, os recursos naturais estão escassos para atender a demanda da população mundial que, de acordo com a ONU, chegará a 8 bilhões de pessoas ainda em 2022. Para evitar ao máximo o uso de recursos naturais como as árvores e garantir qualidade de vida para a atual e futuras gerações, milhares de empresas substituíram o papel utilizado na ordem de serviço, documento fundamental para a execução dos processos diários e atendimento ao cliente, pelo modelo digital.

Mais que evitar o corte de árvores, os processos digitais também dispensam a emissão do papel no ambiente. Mesmo com a possibilidade de reciclagem, não são todas as cidades que oferecem um plano efetivo para reuso do material já utilizado.

"Com a ordem de serviço digital, mais de 50 mil folhas deixam de ser emitidas e, consequentemente, dispensadas no ambiente por semana. Além do papel, as empresas de prestação de serviços que utilizam o Field Control, sistema de gestão de equipes externas, conseguem otimizar a rota entre as visitas aos clientes, deixando de emitir mais poluentes, reduzindo a emissão de gases nocivos à saúde", explica Eduardo Santos, CO-fundador da Field Control.

A ordem de serviço digital facilita a comunicação entre o gestor/a, equipes de campo e clientes. Mais que organização, todos os campos necessários para atendimento da demanda com alta qualidade são preenchidos, sem nenhum item ficar para trás. Tudo feito por um aplicativo que dispensa o uso de blocos e canetas, melhorando a performance e resolutividade dos problemas dos clientes.

Para mais informações, acesse: www.fieldcontrol.com.br.

Sobre o Field Control

Sistema de gestão de equipes externas utilizado por mais de 2000 empresas no país, desde PMEs até grandes corporações. O uso aumenta a produtividade em até 40% ao eliminar erros comuns que empresas de manutenção e instalação cometem e não dão atenção no dia a dia, além da economia de papel por tornar todos os processos digitais, assim como o combustível.

A Field Control, fundada em 2017 na cidade de São José do Rio Preto/SP, conta com matriz em São Paulo, no Inovabra Habitat e atua em todos os estados do país, assim como em países da América Latina.

