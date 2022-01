mène le processus de sollicitation de vente et de placement (« SISP ») pour la vente des activités, des biens, des actifs et des projets de BlackRock. BlackRock est un promoteur canadien de métaux spéciaux qui s'apprête à entreprendre la construction d'un projet de ferro-alliage polymétallique. BlackRock envisage le développement et la construction d'une mine, d'une usine d'enrichissement et d'une usine métallurgique dans la province du Québec, plus précisément dans les régions de Chibougamau et du Saguenay.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le SISP et les procédures en vertu de la LACC, veuillez consulter le site Web du contrôleur à l'adresse www.insolvencies.deloitte.ca/blackrockmetals .

Pour obtenir des renseignements détaillés sur BlackRock, les parties intéressées devront signer une entente de non-divulgation.

Toutes les demandes de renseignements relatives aux procédures en vertu de la LACC et au SISP doivent être envoyées à [email protected] . La date limite pour soumettre une lettre d'intention non contraignante, comme l'exige la date limite de soumission de la phase 1 du SISP, est le 9 mars 2022, à 17 h (heure de l'Est).

DELOITTE RESTRUCTURING INC.

En sa qualité de contrôleur désigné par le tribunal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal

Bureau 500, Montréal (Québec) H3B 0M7

Canada

Téléphone : 514-393-5349

Fax : 514-390-4103

E-mail : [email protected]

