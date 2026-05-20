PROCOMER encourage la participation de 11 entreprises costariciennes au Festival de Cannes

Le film costaricien Siempre soy tu animal materno sera en compétition dans la section officielle du festival « Un certain regard ».

Une délégation nationale pour promouvoir les services audiovisuels, les projets cinématographiques et le pays en tant que destination cinématographique

SAN JOSE, Costa Rica, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Du 12 au 20 mai, le Costa Rica participe une fois de plus au Festival de Cannes et au Marché du Film, l'un des principaux marchés audiovisuels du monde, avec une délégation composée de 11 entreprises du secteur audiovisuel et la première officielle du long métrage Siempre soy tu animal materno, de la cinéaste costaricienne Valentina Maurel.

Représentation du Costa Rica au stand essentiel COSTA RICA

Le film a été sélectionné dans la section Un certain regard - « Una Cierta Mirada » en espagnol - ce qui en fait la deuxième production costaricienne à être présentée en première dans une section officielle du Festival de Cannes (le film Domingo y la Niebla a été présenté en première en 2022).

« Faire partie d'Un Certain Regard est un honneur et une plateforme extraordinaire pour partager ce film avec un public international. C'est une reconnaissance du travail collectif derrière le film et de la possibilité pour une histoire née au Costa Rica de toucher un public au-delà de nos frontières », a déclaré la réalisatrice costaricienne, Valentina Maurel.

Dirigée par PROCOMER (Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica), en collaboration avec la Commission du film du Costa Rica, la délégation costaricienne est composée d'entreprises spécialisées dans le développement, la production, la postproduction et la distribution audiovisuels, dont Café Cinema, Café Televisión, Medina Films Productions, Cymbiola Films, Low Light Films, La Pájara Cine, Incendio Cine, Tres Tigres, et Atomica Films.

« La participation du Costa Rica à Cannes s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour se positionner au sein de l'industrie audiovisuelle internationale, à la fois en promouvant les contenus et les talents et en attirant les investissements liés aux productions étrangères. Rien qu'en 2025, le Costa Rica a enregistré plus de 11 millions de dollars d'investissements cinématographiques associés à un soutien et à une assistance aux entreprises audiovisuelles internationales. Des espaces comme le Marché du Film nous permettent de continuer à élargir les opportunités pour les entreprises nationales et de renforcer la présence du pays parmi les acteurs clés de l'industrie », a déclaré Laura Lopez, directrice générale de PROCOMER.

Pendant le festival, qui réunit des producteurs, des distributeurs, des plateformes, des studios et des investisseurs de l'industrie audiovisuelle internationale, les entreprises organisent des réunions stratégiques et participent à des activités de mise en réseau visant à créer des opportunités de coproduction, de distribution et d'attraction d'investissements pour le secteur audiovisuel national.

« La sélection d'une autre production costaricienne dans une section officielle du Festival de Cannes et la participation d'une délégation nationale au Marché du Film contribuent à mieux faire connaître le travail réalisé par le secteur audiovisuel du pays dans les différents domaines de l'industrie. Ce positionnement renforce également des initiatives telles que le Costa Rica Media Market, qui réunira à nouveau producteurs, acheteurs et représentants de l'industrie audiovisuelle internationale au Costa Rica en juillet », a ajouté López.

essentiel COSTA RICA stand pour incorporer l'expérience du son

Dans le cadre de la présence du pays à Cannes, le Costa Rica dispose d'un stand essential COSTA RICA au sein du Marché du Film, où les capacités du pays en matière de services audiovisuels et de production cinématographique sont promues.

L'espace intègre une expérience intitulée « Découvrez les sons du Costa Rica », conçue pour présenter les différentes régions du pays à travers des paysages sonores des Caraïbes, de la forêt tropicale, des villes et des zones volcaniques, entre autres. L'activation vise à présenter la diversité naturelle et culturelle du pays d'un point de vue lié à la narration audiovisuelle et au positionnement du Costa Rica en tant que destination cinématographique.

Cannes accueillera également l'annonce du Fantastic Lab

Pendant le festival, les projets gagnants du Fantastic Lab, une initiative du Pavillon Fantastique du Marché du Film de Cannes en alliance avec le Costa Rica Media Market, axée sur le développement de projets de films de genre (fantastique, horreur et science-fiction) en Amérique centrale et dans les Caraïbes, seront également annoncés.

Tous ces projets auront l'occasion d'organiser des réunions et des séances de réseautage avec des sociétés de production internationales lors de l'édition 2026 du Costa Rica Media Market, qui revient en juillet.

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