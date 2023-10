PRODAM impulsiona a inovação com observabilidade da Dynatrace

Qualidade dos serviços municipais aumenta com uso de moderna plataforma de observabilidade, que já foi adotada em mais de 40 aplicações públicas

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança unificadas, anuncia que a PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo está conseguindo melhorar a qualidade dos serviços municipais e o trabalho da administração pública da cidade com o uso de sua plataforma de observabilidade. A transformação pode ser notada em sistemas críticos e na otimização de processos em diferentes áreas governamentais. Com a adoção da plataforma, o tempo de resolução de ocorrências diminuiu em cerca de 80%. O que antes poderia levar uma semana para ser resolvido, agora é solucionado em menos de 24 horas.

"A PRODAM é um dos melhores exemplos de modernidade e de uso de tecnologias no Brasil", diz Fernando Mellone, Diretor de Vendas para o Setor Público da Dynatrace no Brasil. Segundo o executivo, um dos principais benefícios levados pela plataforma da Dynatrace à PRODAM é a facilidade de encontrar a causa-raiz das ocorrências por meio de Inteligência Artificial. "Com a IA, a PRODAM consegue observar os impactos de incidentes nas aplicações, com detalhamento aprofundado do que os causou e como isso está afetando a performance dos serviços. Dessa forma, é possível fazer análises mais proativas para solucionar os problemas com mais rapidez".

Antes de adotar a plataforma Dynatrace, a PRODAM buscava uma solução que fornecesse visibilidade total dos mais variados sistemas providos para a Prefeitura de São Paulo. Além de saber da existência de uma ocorrência, a PRODAM precisava compreender onde exatamente ela acontecia e por qual motivo. "Precisávamos de uma solução capaz de mostrar com precisão se o problema estava em um código, uma aplicação ou um banco de dados, por exemplo, além da causa-raiz. Com a plataforma da Dynatrace, é possível ter a correlação de informações das aplicações como um todo, nos permitindo ter justamente essa visão completa do que ocorre em cada uma delas", afirma Luiz Basílio Ribeiro, Coordenador do Núcleo de Monitoramento e Observabilidade da PRODAM.

Um dos principais sistemas que passou por uma transformação significativa por meio da tecnologia da Dynatrace foi o de Gerenciamento Hospitalar (SGH), na área da saúde. Por meio dele, é possível gerenciar pacientes, internações, ambulatório, pronto-socorro, centro cirúrgico, prescrição médica e enfermagem, por exemplo. Com a plataforma Dynatrace, a gestão consegue identificar falhas e o que as causaram, além de fazer análises preditivas de possíveis ocorrências, apoiando na tomada rápida de decisões para não haver interrupções.

Ainda na pasta da saúde, o SIGA Saúde e Agenda Fácil também utilizam a plataforma Dynatrace. O SIGA Saúde busca apoiar a gestão dos recursos e serviços prestados pela Secretaria Municipal da Saúde, integrando os processos de assistência, promoção e regulação da área nos estabelecimentos da rede municipal, atuando como uma plataforma de apoio ao SUS. Ao todo, mais de 25 milhões de agendamentos são realizados todos os anos, em mais de mil unidades de saúde integradas, o que mostra a importância da disponibilidade deste serviço para os cidadãos.

Outra aplicação que utiliza a observabilidade da Dynatrace é o Geosampa, uma ferramenta essencial para a formulação de políticas públicas em São Paulo altamente reconhecida por suas contribuições para serviços relacionados a recursos naturais, legislação, acessibilidade e meio ambiente. Essa plataforma oferece uma ampla gama de dados geoespaciais para auxiliar em decisões estratégicas para o desenvolvimento urbano. Com mais de 2 milhões de acessos por ano e 450 camadas de informações, o Geosampa conta com a observabilidade da Dynatrace para garantir a disponibilidade, eficiência e confiabilidade da plataforma. Por meio da tecnologia, é possível, por exemplo, compreender quais camadas de informações são mais utilizadas pelos usuários em tempo real. Isso permite à administração municipal ter decisões informadas com base em dados sólidos e contribui para o progresso da cidade.

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) também está contando com os benefícios da adoção da plataforma Dynatrace. O programa tem como objetivo eliminar o uso de papel nos processos governamentais gerando impacto positivo na economia verde ao evitar corte de milhares árvores. Além da economia de papel e os ganhos ambientais, o programa também garante mais transparência aos processos internos, reduz tempo de burocracia e economiza recursos públicos.

Ao todo, a PRODAM emprega a plataforma da Dynatrace em 41 sistemas, incluindo também áreas como Educação, no Escola Online (EOL), e Finanças, com destaque para aplicações relacionadas a IPTU, Nota Fiscal, Dívida Ativa e o PPI (Programa de Parcelamento Incentivado). Além disso, no âmbito corporativo, a plataforma apoia no gerenciamento do SIGPEC (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Competências) e do Diário Oficial, demonstrando sua ampla versatilidade para o monitoramento aprofundado de diversos setores. Outro exemplo notável é o uso da tecnologia no programa Empreenda Fácil, que reduziu o tempo de abertura de empresas de seis dias para 24 horas.

A plataforma da Dynatrace se tornou a base de sustentação para a efetiva funcionalidade dessas iniciativas vitais que atendem milhões de pessoas anualmente. Além de otimizar as operações, a plataforma também fornece proteção ao detectar vulnerabilidades em tempo real para proporcionar mais segurança aos serviços e disponibilidade aos prestados à população.

"O Dynatrace como plataforma de Observabilidade se mostrou essencial para resolução de problemas e melhorias no nosso ambiente de aplicações, apresentando de maneira rápida e centralizada as informações necessárias para tomada de decisões", diz Felipe Faraj Rocha, Gerente do Projeto de APM na PRODAM.

A colaboração de sucesso entre a PRODAM e a Dynatrace é um testemunho do compromisso contínuo com a excelência na governança e na inovação tecnológica. As transformações realizadas nos sistemas críticos demonstram os impactos positivos na administração pública e na qualidade de vida dos cidadãos.

