Prodapt annonce un accord avec LivePerson pour la transformation numérique des DSP grâce à la messagerie et à l'IA conversationnelle

NEW YORK, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Prodapt, grand prestataire de services de conseil, de technologie et d'infogérance destinés aux fournisseurs de service numérique (DSP), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec LivePerson, l'un des chefs de file mondiaux du domaine de l'intelligence artificielle (IA) conversationnelle.

Ce partenariat entre Prodapt et LivePerson réunit les capacités complémentaires des deux entreprises, permettant ainsi de fournir des résultats opérationnels de transformation dans le cadre des capacités des DSP en termes de messagerie et de libre-service « numériques avant tout ». Grâce à l'ouverture de réseaux de messagerie – notamment les SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, Apple Business Chat –, les DSP offrent à leurs clients la possibilité de se connecter quand ils le souhaitent pour réaliser des achats ou obtenir des informations, ce sur les mêmes réseaux que ceux qu'ils utilisent tous les jours pour joindre leur famille et leurs amis.

À l'heure actuelle, les équipes des services clientèle des DSP sont confrontées à des systèmes informatiques disparates et sans lien entre eux, et peuvent éprouver des difficultés à inciter leurs clients à utiliser de nouveaux réseaux numériques. Avec cette association entre la plateforme IA de cloud conversationnel de LivePerson, parmi les meilleures du secteur, et l'expertise de Prodapt en lien avec le domaine et les processus, les DSP seront en mesure d'adopter plus rapidement une messagerie et un libre-service numériques, d'améliorer l'expérience client et d'évoluer promptement.

« Prodapt et LivePerson apporteront des solutions révolutionnaires en termes de messagerie et de libre-service numériques à leurs clients DSP afin que ceux-ci puissent améliorer l'expérience de leurs propres clients, réduire leur perte de clientèle et augmenter la croissance de leurs revenus », a déclaré Aravind Parthasarathy, vice-président, chef de l'exploitation Solutions Practice chez Prodapt. « Nous accordons une immense valeur à ce partenariat, car il contribue à mettre sur un même niveau notre mentalité d'excellence opérationnelle et la plateforme de messagerie et d'IA conversationnelle de LivePerson, leader sur le marché. »

« Les clients souhaitent communiquer avec les marques via messagerie et il n'y a qu'une seule solution adaptée pour cela : l'IA conversationnelle », a indiqué Andrew Lezon, vice-président de l'unité Partenaires mondiaux chez LivePerson. « La messagerie par IA est aussi bénéfique pour les clients que pour les marques : les clients profitent des avantages liés au confort et à la commodité de la messagerie, et les marques observent une augmentation de la satisfaction de la clientèle, de leur efficacité et de leurs revenus. »

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt aide les clients à transformer leur informatique, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Prodapt propose un conseil intégral en architecture logicielle et informatique, des services de développement d'applications, d'intégrations de systèmes, de tests, de maintenance et d'assistance. Prodapt offre des services de transformation basés sur des connaissances et sur un leadership éclairé en tirant parti des technologies de dernière génération telles que l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle / l'apprentissage automatique, les réseaux définis par logiciel – la virtualisation des fonctions du réseau (SDN-NFV) et les systèmes OSS / BSS de dernière génération. Son équipe de conseillers d'entreprise offre des services de conseil d'amélioration des processus Six Sigma et d'automatisation / RPA aux équipes d'exploitation des télécoms.

Basée à Chennai, Prodapt dispose de bureaux sur le continent américain, en Europe, en Inde et en Afrique. C'est une entreprise certifiée ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE et conforme au RGPD. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat commercial existant depuis 120 ans qui emploie quelque 16 500 personnes dans plus de 64 sites de par le monde.

À propos de LivePerson, Inc.

LivePerson simplifie la vie des personnes comme des marques partout dans le monde grâce à une IA conversationnelle fiable. Nos 18 000 clients, parmi lesquels des marques telles que HSBC, Orange, GM Financial et The Home Depot, utilisent nos solutions conversationnelles pour assurer la coordination entre humains et IA à grande échelle et créer une relation confortable et hautement personnalisée – une relation conversationnelle – avec leurs millions de clients. LivePerson figure sur la liste 2020 des entreprises les plus innovantes du monde dressée par Fast Company. Pour en savoir plus à propos de LivePerson (NASDAQ : LPSN), rendez-vous sur www.liveperson.com.

