Prodapt annonce un nouveau venu dans l'équipe de direction de l'entreprise avec la nomination d'Arun Pai au poste de vice-président exécutif et directeur des activités sur le continent américain

Arun apporte sa grande expérience dans le domaine de l'externalisation de l'informatique et de l'ingénierie et il a travaillé pour bon nombre d'entreprises dans le monde entier. Avant de rejoindre Prodapt, Arun était président du développement des nouvelles activités chez Quest Global, un prestataire de services d'externalisation et d'ingénierie, bénéficiant du soutien de capitaux privés. Avant cela, il a passé de nombreuses années chez HCL Technologies, plus récemment en tant que vice-président de l'entreprise, où il gérait plusieurs secteurs industriels verticaux, notamment la technologie de pointe, la fabrication, l'aérospatiale, les transports, et autres, en assumant la responsabilité complète des pertes et profits.

« Nous sommes ravis d'accueillir Arun chez Prodapt. C'est un cadre dirigeant qui a fait ses preuves dans la création et la gestion d'entreprises commerciales à forte croissance. Il va être un grand atout pour nous, tant pour nos ventes que pour la direction générale », a déclaré Harsha Kumar, président de Prodapt. « Sa vaste expérience du secteur nous aidera à développer nos comptes stratégiques existants et à acquérir de nouveaux clients. Arun est connu pour sa grande rigueur commerciale axée sur la croissance et l'orientation client, et il s'inscrit aussi dans le droit-fil de la culture de Prodapt ».

« Je suis heureux de rejoindre Prodapt et de prendre part à sa prochaine phase de croissance dans le secteur des télécommunications et des DSP. Je suis également très impressionné par sa connaissance approfondie du domaine et par la confiance qu'elle a su inspirer chez ses clients dans le monde entier », a déclaré Arun Pai, vice-président exécutif pour le continent américain chez Prodapt.

Au cours de sa carrière de plus de 20 ans, Arun a vécu en Inde, à Taïwan, au Royaume-Uni et il réside actuellement aux États-Unis. Arun est titulaire d'une licence ès technologie du prestigieux Indian Institute of Technology, à Kharagpur.

Prodapt est un prestataire de services de conseil et d'infogérance fondé il y a 20 ans, spécialement axé sur le secteur des télécommunications et des fournisseurs de services numériques (DSP). Prodapt aide les clients à transformer leur informatique, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Elle propose un conseil intégral en architecture logicielle et informatique, des services de développement d'applications, d'intégrations de systèmes, de tests, de maintenance et d'assistance. Prodapt offre des services de transformation basés sur les idées et sur un leadership éclairé, tirant parti des technologies de dernière génération telles que l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle / apprentissage automatique, les réseaux définis par le logiciel - virtualisation des fonctions du réseau (SDN-NFV) et les systèmes OSS / BSS de dernière génération. L'équipe de consultants commerciaux de Prodapt offre des services de conseil d'amélioration des processus Six Sigma et d'automatisation / RPA aux équipes d'exploitation des télécoms.

Basée à Chennai, Prodapt compte des bureaux sur le continent américain, en Europe, en Inde et en Afrique. C'est une entreprise certifiée ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE et conforme au RGPD. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat commercial existant depuis 120 ans qui emploie quelque 16 500 personnes dans plus de 64 sites de par le monde.

