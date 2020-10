Prodapt est fier d'avoir remporté le prix d'excellence 2020 de TM Forum dans la catégorie Autonomous Networks & the Edge

Ce prix récompense les entreprises leaders dans le monde pour leurs réalisations innovantes dans les domaines de la transformation numérique, de l'agilité commerciale et informatique, de l'expérience client et de l'innovation en matière de produits et de services. Les lauréats ont été annoncés par TM Forum lors de la séance d'ouverture de la série Digital Transformation World (DTW), le 7 octobre 2020.

« Nous sommes ravis d'avoir remporté le prix d'excellence du TM Forum », a déclaré Harsha Kumar, président de Prodapt. « Ceci atteste de notre leadership intellectuel, de notre force dans le domaine, de la solidité de notre portefeuille d'ingénierie et de notre souci constant d'innover pour soutenir les objectifs de transformation de nos clients ».

Cette année, DTW passe au format numérique avec plus de 10 000 cadres de FSN et experts de l'industrie qui rejoignent la série en ligne afin de discuter des solutions innovantes qui contribuent à accélérer le rythme de la transformation numérique. Prodapt démontrera le leadership de sa réflexion à travers des séances d'interventions, un sommet virtuel sur le leadership numérique, des discussions en groupes d'experts et des séances de débats intenses réparties sur les six semaines de la série numérique.

Le programme Prodapt en un coup d'œil :

15 octobre, 11h00 - 12h20 HEC : « Poser les jalons gagnants avec l'IA, l'analyse et l'automatisation » par Antony Savarimuthu , vice-président des programmes de transformation numérique de Prodapt, accompagné d'autres leaders du secteur en tant qu'experts.

: « Poser les jalons gagnants avec l'IA, l'analyse et l'automatisation » par , vice-président des programmes de transformation numérique de Prodapt, accompagné d'autres leaders du secteur en tant qu'experts. 28 octobre, 10h00 - 11h30 HEC : « L'évolution vers le libre-service et le "zero touch" », co-animé par Mehraj Gulzar , vice-président, Amériques, Prodapt et Bala V Balakrishnan, responsable numérique, Liberty Latín América.

« L'évolution vers le libre-service et le "zero touch" », co-animé par , vice-président, Amériques, Prodapt et Bala V Balakrishnan, responsable numérique, Liberty Latín América. 5 novembre, 12h00 - 13h30 HEC : « Construire une usine hyper-automatisée : Mettre en place une culture de l'innovation rapide et continue qui relie le travail humain et le travail numérique », co-animé par Aravind Parthasarathy , vice-président de la division Solutions, Prodapt et David Williams , directeur d'AT&T.

« Construire une usine hyper-automatisée : Mettre en place une culture de l'innovation rapide et continue qui relie le travail humain et le travail numérique », co-animé par , vice-président de la division Solutions, Prodapt et , directeur d'AT&T. 17 novembre, 15h00 - 16h30 HEC : « AI+Telecoms=? » par Rajesh Rathod , directeur technique, Prodapt, accompagné d'autres experts.

Pour avoir le programme détaillé, consultez le site https://www.prodapt.com/en/digital-transformation-world-2020/ .

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt aide les FSN à transformer leur informatique, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Prodapt fournit des services de bout en bout de conseil en architecture informatique et logicielle, de développement d'applications, d'intégration de systèmes, de tests, de maintenance et de soutien. Prodapt met à disposition des informations et des services de transformation à la pointe de la réflexion en exploitant les technologies de la prochaine génération telles que l'automatisation des processus robotiques (RPA), l'intelligence artificielle/apprentissage machine (AI/ML), la mise en réseau définie par logiciel/virtualisation des fonctions réseau (SDN-NFV) et les systèmes OSS/BSS de la prochaine génération. Les consultants de Prodapt accompagnent les FSN dans leur processus de transformation à plusieurs niveaux, notamment dans le cloud, l'expérience client, les initiatives axées sur les résultats métier et les programmes d'optimisation des investissements et des opérations.

Basée à Chennai, Prodapt a des bureaux en Amérique, en Europe, en Inde et en Afrique. Elle est une organisation conforme aux normes ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE et au RGPD. Prodapt fait partie d'un conglomérat commercial riche de 120 ans d'histoire, The Jhaver Group, qui emploie pas moins de 18 000 personnes dans plus de 64 sites dans le monde.

