Prodapt et CoreStack s'associent pour offrir la gouvernance multicloud au marché des technologies, médias et télécommunications (TMT)

- Les technologies FinOps, SecOps et CloudOps nouvelle génération de CoreStack renforcent les services de gestion du cloud de Prodapt et la gouvernance multicloud optimisée par l'intelligence artificielle pour les entreprises et les opérateurs de télécommunications dans le secteur Technologie, Médias et Télécommunications

NEW YORK, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- CoreStack, un fournisseur mondial de solutions de gouvernance multicloud qui permet aux entreprises de libérer la puissance du cloud en offrant une gouvernance continue et autonome du cloud à l'échelle, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Prodapt, un fournisseur mondial de premier plan de conseil en technologie et de services gérés sur le marché Technologie, Médias et Télécommunications. Le partenariat permettra aux clients de Prodapt d'optimiser les coûts opérationnels du cloud tout en améliorant la stratégie sécuritaire et la conformité, ainsi que d'offrir des opérations prédictives automatisées en exploitant les solutions sous-jacentes multicloud FinOps, SecOps et CloudOps nouvelle génération de CoreStack.

Les solutions de CoreStack apportent une valeur transformationnelle aux entreprises :

Le FinOps fournit une vue d'ensemble des dépenses en matière de cloud computing ainsi que des détails granulaires par cloud, compte, abonnement, département, étiquette, région, inventaire et application

Le SecOps fournit une stratégie sécuritaire continue du cloud et permet aux entreprises d'obtenir une visibilité et des informations sur les menaces et les vulnérabilités par région, ressource, type et âge

Le CloudOps permet aux entreprises de briser les silos opérationnels en fournissant une vue unifiée et complète des principales mesures opérationnelles du cloud

« Nous croyons en une approche consultative holistique pour une gouvernance multicloud continue et autonome à l'échelle. CoreStack est le partenaire idéal pour améliorer notre offre de services gérés », a déclaré Rajiv Papneja, SVP et Global Head of Cloud & Network Services chez Prodapt. « Ce partenariat nous permet d'intégrer la gouvernance du cloud dans un ensemble plus large d'offres de services dans le domaine Technologie, médias et télécommunications. La solution de gouvernance multicloud optimisée par l'IA de CoreStack nous aidera à prévoir et à améliorer la stratégie sécuritaire et l'économie du cloud pour nos clients ».

« Les entreprises modernes ont besoin d'une visibilité à 360 degrés sur les opérations financières, les opérations de sécurité et les opérations cloud depuis une interface unique intégrée. C'est ce qu'offre CoreStack grâce à sa solution proactive de gouvernance du cloud qui prévient et corrige les problèmes avant qu'ils ne se produisent », a affirmé Ezhilarasan Natarajan, PDG de CoreStack. « Nous sommes ravis de fournir nos capacités de gouvernance multicloud de nouvelle génération afin d'améliorer l'offre de services gérés de Prodapt pour ses entreprises clientes. »

Prodapt s'associe aux principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Ses clients sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques/multiples (D/MSP), des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité. Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant des technologies et des innovations de nouvelle génération.

Vous trouverez de plus amples informations sur les solutions CoreStack à l'adresse www.corestack.io .

Vous trouverez de plus amples informations sur les offres de Prodapt sur le site www.prodapt.com .

À propos de CoreStack

CoreStack, une solution de gouvernance multicloud de nouvelle génération optimisée par l'IA, permet aux entreprises de libérer la puissance du cloud comme ils l'entendent, en les aidant à atteindre rapidement une gouvernance continue et autonome du cloud à l'échelle. CoreStack permet aux entreprises d'obtenir des résultats dans les domaines du FinOps, SecOps et CloudOps, tels qu'une réduction de 40 % des coûts du cloud et une augmentation de 50 % de l'efficacité opérationnelle en régissant les opérations, la sécurité, les coûts, l'accès et les ressources. CoreStack garantit également une conformité totale aux normes ISO, FedRAMP, NIST, HIPAA, PCI-DSS, AWS CIS et Well-Architected Framework. À ce jour, CoreStack a aidé ses clients à gérer plus d'un milliard de dollars de consommation cloud annuelle. L'entreprise est soutenue par les plus grands investisseurs en capital-risque et conseillers stratégiques du monde, dont l'ex-CIO de Microsoft et l'ex-PDG de Wipro. Pour plus d'informations, consultez le site www.corestack.io

À propos de Prodapt

Prodapt se concentre sur le secteur vertical de la connectivité. Prodapt s'associe aux principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Les clients de Prodapt sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques/multiservices, des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité. Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant des technologies et des innovations de nouvelle génération. Prodapt dessert des leaders mondiaux tels que AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés. Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. L'entreprise fait partie d'un conglomérat commercial vieux de 120 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 22 000 personnes sur plus de 64 sites dans le monde. Pour plus d'informations, consultez www.prodapt.com

