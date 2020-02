Prodapt fait part de changements importants au sein de sa direction en vue de sa prochaine phase de croissance

NEW YORK, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- Prodapt, prestataire de premier plan dans les services administrés et de conseil pour le secteur des prestataires de services numériques (DSP) a annoncé des changements dans son leadership exécutif.

Rajesh Rathod, actuellement au poste de directeur de l'exploitation (COO) a été promu directeur de la technologie (CTO) de Prodapt. Dans cette fonction, il apportera son soutien au PDG et au Conseil d'administration dans la mise en place de moteurs de croissance stratégique centrés sur les technologies de nouvelle génération et le développement de capacités. En tant que CTO, Rajesh se concentrera sur le redimensionnement des laboratoires de Prodapt, sur la constitution d'offres de technologies de nouvelle génération et d'infrastructures d'IP afin de dynamiser la croissance future, parallèlement à la direction de la stratégie de technologie de fusion-acquisition. Il supervisera également la fonction d'apprentissage et de développement visant à préparer les Prodaptiens à la prochaine phase de sa croissance.

« Rajesh a construit une solide plateforme de livraison de technologie et il a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil au cours des dix dernières années à la croissance de Prodapt. Avec son rôle de CTO, Prodapt va édifier l'IP et des capacités de technologie de nouvelle génération qui vont positionner les DSP pour le futur, » a déclaré Vedant Jhaver, PDG de Prodapt.

La Société a également fait part de la nomination de Sriram Natarajan en tant que vice-président exécutif et responsable de la livraison à la clientèle. À ce poste, Sriram dirigera les livraisons et opérations mondiales, lesquelles étaient gérées jusque là par Rajesh Rathod.

Sriram arrive avec plus de 25 années d'expérience de direction des livraisons aux clients sur un ensemble de multiples unités sectorielles et lignes de services. Avant Prodapt, il était à la tête d'une unité sectorielle chez Cognizant, et avant ceci il dirigeait la livraison de plusieurs marchés verticaux chez Infosys. Il a été déterminant dans la conversion et l'exécution d'accords importants dépassant 1 milliard de dollars en valeur totale de contrat (VTC), notamment le plus grand projet de transformation d'entreprise sur mesure chez Infosys.

« Nous sommes enchantés d'avoir Sriram à Prodapt, son expérience approfondie dans la réalisation de grands programmes de transformation fait de lui un atout fantastique, » a commenté Harsha Kumar, président de Prodapt. « La passion de Sriram pour le développement des personnes va renforcer notre direction de la livraison et nous poussera à devenir le partenaire privilégié pour les DSP dans le monde entier. »

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt est un prestataire de services administrés et de conseil essentiellement axé sur le secteur télécommunications / DSP (prestataire de services numériques). Il aide ses clients à transformer leurs technologies de l'information (TI), produits, opérations et réseaux afin de répondre à leurs objectifs stratégiques. Prodapt fournit du conseil de bout en bout pour architecture de TI / logiciels, développement d'applications, intégration de systèmes, mises à l'essai, maintenance et assistance. Prodapt fournit des recommandations analytiques et des services de transformation dirigés par un leadership éclairé tirant parti de technologies nouvelle génération comme l'ARP (automatisation robotisée des processus), l'IA/AM (intelligence artificielle / apprentissage machine), le SDN-NFV (mise en réseau défini par logiciel / virtualisation de fonction réseau) et les systèmes OSS/BSS de nouvelle génération (système de support d'exploitation / système de soutien d'entreprise). Son équipe de conseil d'entreprise procure des améliorations de processus Six Sigma et des services de conseil automatisation / ARP aux équipes opérationnelles des télécommunications. Prodapt dispose de infrastructures spécifiques et d'accélérateurs de solutions qui permettent aux clients d'obtenir des profits plus rapidement.

Basé à Chennai, Prodapt a des centres de livraison dans les Amériques, en Europe, en Inde et en Afrique. C'est une organisation conforme à ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE et aux RGPD. Prodapt fait partie de Jhaver Group, conglomérat vieux de 120 années et qui emploie plus de 16 500 personnes dans plus de 64 endroits dans le monde.

