Prodapt va présenter SDN-NFV et Telebots™, un cadre d'automatisation des processus par la robotique, lors du Digital Transformation World 2018 (anciennement TM Forum Live) organisé par TM Forum

Prodapt est heureuse d'annoncer sa participation au prochain forum Digital Transformation World qui aura lieu à Nice, en France. Le nom de Prodapt est grandement associé à celui du TM Forum depuis plusieurs années. Cette fois, Prodapt a fait monter sa participation de plusieurs crans en organisant deux séances de conférences, deux déjeuners-débats, une table ronde et un programme catalyseur essentiel pour les entreprises qui aborde les défis de l'industrie en temps réel. L'équipe de Prodapt présentera ses technologies de nouvelle génération uniques et exclusives à l'industrie, telles que SDN-NFV (Réseau défini par le logiciel - Virtualisation des fonctions réseau) et Telebots™.

S'exprimant à ce sujet, Harsha Kumar, président de Prodapt a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de présenter notre leadership éclairé et nos capacités dans les domaines des SDN-NFV et de la robotique, à l'occasion de l'évènement de cette année. Cette plate-forme offre une excellente opportunité d'établir des réseaux avec les principaux fournisseurs de services numériques (DSP) du monde et de comprendre leurs défis urgents, ce qui nous aide à apporter des solutions personnalisées et innovantes ».

Voici le programme de Prodapt sur l'évènement :

2[e] jour : 15 mai 2018

11 h 15 - Intervention conjointe sur la « façon de réussir l 'orc hestration des s ervices de bout en bout dans tous les réseaux hybrides » dans la veine des SDN-NFV « zero-touch », animée de concert par Hema Kadia , vice-présidente et responsable, SDN-NFV, département de la stratégie et de la pratique chez Prodapt et par Russ Bartels , directeur du département SDN et automatisation des réseaux chez Windstream

- Intervention conjointe sur la « » dans la veine des SDN-NFV « zero-touch », animée de concert par , vice-présidente et responsable, SDN-NFV, département de la stratégie et de la pratique chez Prodapt et par , directeur du département SDN et automatisation des réseaux chez Windstream 11 h 40 - Hema Kadia , vice-présidente et responsable, SDN-NFV, département de la stratégie et de la pratique, représentera Prodapt lors de la table ronde « Conférences éclair sur l' innovation : NFV/SDN - Nouvelles sources de chiffre d 'affaires et réalisations effectuées à ce jour »

- , vice-présidente et responsable, SDN-NFV, département de la stratégie et de la pratique, représentera Prodapt lors de la table ronde 12 h 45 - Déjeuner-débat placé sous le thème « Faire de KPN une entreprise de télécommunications numérique grâce aux SDN-NFV », organisé conjointement par Rajan R N, responsable du SDN Labs, pratiques OSS/BSS (systèmes de supports opérationnels et systèmes de supports commerciaux) & AVP (paires attribut-valeur) chez Prodapt et par André Beijen, responsable de l'innovation des réseaux chez KPN

3[e] jour : 16 mai 2018

11 h 40 - Intervention conjointe de Harsha Kumar , président de Prodapt et de Pari Bajpay, vice-président principal du développement des plateformes numériques chez CenturyLink, portant sur « l'intégration de l'IA et de la robotique au cœur de vos activités »

- Intervention conjointe de , président de Prodapt et de Pari Bajpay, vice-président principal du développement des plateformes numériques chez CenturyLink, portant sur 12 h 45 - Déjeuner-débat portant sur « l'apport de l'excellence opérationnelle par le biais d'une APR (automatisation des processus par la robotique) évolutive », organisé conjointement par Pradeep Balakrishnan , directeur de la robotique et de l'automatisation chez Prodapt et par Scott Holynaty , responsable de l'équipe d'analyse commerciale chez TELUS.

Du 1[er] au 3[e] jour (14 au 16 mai 2018)

Prodapt va également diriger un programme catalyseur afin de démontrer comment les DSP peuvent fournir une expérience client proactive et personnalisée 24/7 aux abonnés en tirant parti des connaissances obtenues à partir des données, des agents conversationnels et des robots logiciels intelligents. Orange est le champion en la matière et parmi les autres participants, on trouve awereX, re:infer et incognito.

