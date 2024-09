Prodigy Finance lance un programme de financement mixte de 30 millions de dollars pour aider la prochaine génération de dirigeants africains

LONDRES, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Prodigy Finance, l'une des principales sociétés mondiales de financement de l'enseignement supérieur, annonce le lancement de son programme de financement mixte de 30 millions de dollars en collaboration avec The Standard Bank of South Africa Limited et Allan & Gill Gray Philanthropies.

Le programme est le premier à utiliser un financement mixte pour maximiser l'octroi de prêts internationaux à l'éducation, en combinant une subvention d'Allan & Gill Gray Philanthropies et un financement de premier rang de Standard Bank. Pour chaque dollar de capital donné par les philanthropes, 4 dollars de capital peuvent être fournis aux étudiants. Le produit net des remboursements des étudiants est réinvesti dans de nouveaux prêts étudiants, ce qui renforce encore l'impact de l'apport en capital des philanthropes. Cette méthode efficace permet d'aider beaucoup plus d'étudiants que les bourses traditionnelles, et vise un impact social substantiel tout en offrant un rendement financier à la banque.

« L'accès à l'éducation est un catalyseur essentiel et efficace de l'amélioration durable de la situation sociale en Afrique. Nous sommes fiers de nous associer à Prodigy, qui continue à donner aux étudiants les moyens d'atteindre leurs objectifs personnels », a déclaré Justine Crommelin, SVP de Standard Bank, Securitisation Debt Capital Market.

Prodigy Finance a pour objectif de porter le programme de financement mixte à 200 millions de dollars au cours des trois prochaines années, afin d'amplifier sa portée et son potentiel de transformation. Prodigy recherche des partenariats avec des entités partageant sa vision de combiner l'innovation financière et l'impact social.

Les projections réalisées par HolonIQ indiquent une forte augmentation du nombre d'étudiants étrangers, les trois quarts des nouveaux diplômés venant d'Asie et d'Afrique d'ici à 2050. L'Afrique est confrontée à un taux de chômage des jeunes de 60 %, et combler le fossé des compétences numériques pourrait augmenter le PIB de l'Afrique de 5 %, selon le site IFC. En se concentrant sur les étudiants africains, Prodigy Finance s'engage à uniformiser les règles du jeu et à favoriser un leadership mondial diversifié.

« Nous visons à libérer le potentiel inexploité de l'Afrique. Cette initiative transformera les trajectoires éducatives et professionnelles d'innombrables étudiants, favorisant ainsi l'émergence d'une nouvelle génération de leaders sur le continent », a déclaré Cameron Stevens, PDG de Prodigy Finance.

Le programme de financement mixte s'attaque également aux disparités entre les sexes en matière d'éducation et de leadership, en visant à augmenter le nombre de femmes qui poursuivent des études supérieures. Prodigy Finance invite les organisations partageant les mêmes idées à participer à la création d'un avenir plus inclusif et plus prospère pour tous.

