Prodigy Technovations kündigt einen innovativen Logikanalysator für eingebettete Schnittstellen an

BANGALORE, Indien, 11. November 2020 /PRNewswire/ -- Das in Bangalore, Indien, ansässige Unternehmen Prodigy Technovations Pvt. Ltd. kündigt einen innovativen Logikanalysator für eingebettete Schnittstellen an, um Probleme bei der Designverifizierung, Validierung und des Testens von eingebetteten Designs zu lösen. PGY-LA-EMBD ist ein branchenweit erster 1GS/s-Timing-Analyse-, 100MHz-Zustandsanalyse-fähiger 10-Kanal-Logikanalysator mit gleichzeitiger I2C- , SPI- und UART -Protokollanalysefähigkeit.