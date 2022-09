Prodigy Technovations ogłasza premierę innowacyjnego analizatora protokołów PCIeGen3/4

BENGALURU, Indie, 21 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd , spółka z siedzibą w Bengaluru, wprowadza analizator protokołów PGY-PCIeGen3/4-PA PCIe Protocol Analyzer obsługujący prędkości 2,5, 5,0. 8,0 i 16GT/S. Analizator https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/protokołów PCIeGen3/4 stosowany jest do opracowywania i weryfikacji interfejsów PCIe dla M.2, U.2 i Embedded PCIe Bus. Inżynierowie rozwiązań mobilnych, motoryzacyjnych i związanych z siecią 5G wykorzystują ten produkt do weryfikowania (debugowania) interfejsów PCIe pod kątem problemów związanych z projektem warstwy protokołu. PGY-PCIeGen3/4-PA zapewnia najlepsze w branży rozwiązanie do jednoczesnego monitorowania i dekodowania ruchu PCIe przy prędkościach 2,5GT/S do 16GT/s i obsługuje dekodowanie i analizę protokołów dla pakietów TS1, TS2, DLLP i TLP. Inżynierowie otrzymują szczegółowy wgląd w LTSSM, co pozwala im zobaczyć zmiany stanu maszyny stanowej PCIe.

PCIe Protocol Analysis Software

PGY-PCIeGen3/4-PA dołączone oprogramowanie umożliwia najlepsze dekodowanie i analizę głębokiego ruchu PCIe, co zapewnia oszczędność czasu debugowania. Inżynierowie mogą szybko wybierać i przeglądać interesujące ich parametry w pakietach TS1, TS2, DLLP i TLP. Oddzielne widoki do dekodowania i analizy pakietów konfiguracyjnych wymienianych pomiędzy magistralą root complex, a punktem końcowym. Obecna generacja interfejsu wizualnego użytkownika zapewnia możliwość korzystania z wielu pływających okien i elastyczność podglądu zawartości wymaganych protokołów z łatwym ukrywaniem i wyświetlaniem kolumn, co ułatwia odnajdowanie problemów projektowych. Analiza LTSSM w oprogramowaniu zapewnia graficzne odzwierciedlenie różnych stanów warstwy protokołu oraz informacji o podstanach.

Analizator protokołów PGY-PCIeGen3/4-PA oferuje głębokość pamięci 64GB do przechwytywania ruchu x4. Analizator protokołów PCIe obsługuje wyzwalanie zależne od zawartości pakietów protokołu oraz możliwości wielopoziomowego wyzwalania warunkowego if-then-elseif. Pozwala to inżynierom na przechwytywanie szczegółów protokołów wokół warunku wyzwolenia i długotrwałe monitorowanie magistrali PCIe.

Kluczowe funkcje analizatorów protokołów PGY-PCIeGen3/4-PA PCIe Gen3/4:

- jednoczesna analiza protokołów dla ruchu 2,5, 5, 8 i 16 GT/S,

- zarządzanie pamięcią akwizycji w celu przechwytywania ruchu protokołów przy pomocy filtrów wyzwalaczy, pamięci segmentowanej, buforu cyklicznego i sprzętu,

- responsywne oprogramowanie do analizowania długich ciągów przechwyconych danych z widokiem LTSSM,

- aktywne moduły interposer M.2, U.2 oraz wbudowane i personalizowane rozwiązania sondujące,

- proste i zaawansowane wyzwalacze w oparciu o zawartość pakietów protokołów TS1, TS2, DLLP i TLP.

Informacje o produkcie na stronie https://prodigytechno.com/device/pcie-protocol-analyzer/

cena, dostępność:

PGY-PCIeGen3/4-PA jest już dostępny do zamówienia. W celu uzyskania wyceny i sprawdzenia cennika prosimy o wiadomość na adres [email protected] .

Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt Ltd jest czołowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań do analizy protokołów i próbników dla powszechnych i wschodzących technologii, takich jak UFS4 , eMMC , SD , SDIO , UHS II , I3C , RFFE , SPMI .

Godfree Coelho

e-mail: [email protected]

tel: +91 80 4212 6100

