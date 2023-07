Production de DME à partir de déchets : Dimeta et Enerkem collaborent sur de grands projets en Europe et aux États-Unis

LEIDEN, Pays-Bas et MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /PRNewswire/ -- Enerkem, première entreprise au monde à produire du biométhanol à partir de déchets mixtes à échelle commerciale, et Dimeta, coentreprise entre deux des plus grands distributeurs d'énergie hors réseau, annoncent qu'elles lancent une étude de faisabilité pour le développement de deux projets à grande échelle qui convertiront des déchets en dyméthyléther (DME) renouvelable et à base de carbone recyclé.

Logos for Enerkem and Dimeta Joined by members of their teams, Dominique Boies (bottom left), CEO of Enerkem, and Frankie Ugboma (bottom right), CEO of Dimeta, sign an agreement for the development of two large-scale projects that will convert waste into renewable and recycled carbon dimethyl ether (DME).

Le DME est un combustible propre qui peut contribuer à la décarbonation du secteur de l'énergie hors réseau, y compris le chauffage, la cuisson, le transport et les applications industrielles. Le DME est chimiquement similaire au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et peut être mélangé à une concentration allant jusqu'à 20 % et intégré aux chaînes d'approvisionnement en GPL existantes, ce qui permet de réduire les émissions provenant des plus de 200 millions de tonnes de GPL utilisées chaque année à l'échelle mondiale.

Les projets seront situés dans le nord-ouest de l'Europe et sur la côte du Golfe du Mexique aux États-Unis. Chaque projet produira environ 165 000 tonnes de DME renouvelable et à base de carbone recyclé par année à partir de déchets résiduels mixtes. Lorsque mélangé au GPL, le DME produit par ces deux projets permettra une réduction significative de l'empreinte carbone pour l'équivalent de plus d'un million de maisons chauffées au GPL.

Au cours des derniers mois, Dimeta et Enerkem ont complété avec succès les études de préfaisabilité pour ces projets et passent maintenant à la phase de faisabilité - visant le début de l'ingénierie préliminaire (FEED) l'an prochain.

En plus de son usine de démonstration commerciale en Alberta (Canada), Enerkem est impliquée dans le développement et la construction de nouvelles usines de transformation de déchets en méthanol à échelle commerciale au Canada et en Europe. Enerkem utilisera la conception et le développement de ces installations comme base pour la conception des nouveaux projets avec Dimeta en y ajoutant une étape supplémentaire de synthèse du méthanol en DME, intégrée à la fin du processus.

Les deux projets de DME produit avec la technologie d'Enerkem s'inscrivent dans le prolongement de l'annonce de la première usine de transformation des déchets en DME de Dimeta au Royaume-Uni, qui sera opérationnelle en 2025. Ces projets en collaboration avec Enerkem sont un élément clé pour atteindre l'objectif de Dimeta de créer plus de 300 000 tonnes de capacité de production durable de DME d'ici 2027.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Enerkem pour transformer d'importants volumes de déchets non recyclables en DME renouvelable et à base de carbone recyclé à l'échelle mondiale. Ce partenariat est une autre étape importante dans le parcours de Dimeta. Enerkem possède une vaste expérience dans le développement de solutions renouvelables, et j'ai hâte de voir comment nous continuerons à révolutionner le DME pour offrir un avenir plus vert aux communautés hors réseau », déclare Frankie Ugboma, chef de la direction de Dimeta.

« Nous sommes déterminés à soutenir Dimeta dans l'atteinte de ses objectifs en matière de décarbonation. Ce partenariat est un exemple de la flexibilité de notre plateforme technologique comme solution pour les secteurs difficiles à décarboner. Nos projets conjoints peuvent servir de base à d'autres projets à l'échelle mondiale dans le marché de l'énergie hors réseau et constituent une occasion d'élargir la plateforme de production de méthanol à partir de déchets d'Enerkem », ajoute Dominique Boies, chef de la direction d'Enerkem.

À propos de Dimeta

Fondée en février 2022, Dimeta est une coentreprise entre SHV Energy et UGI International, développée pour favoriser la production et l'utilisation du diméthyléther (DME) renouvelable et à base de carbone recyclé, un gaz liquide durable à faible teneur en carbone. L'organisation a pour objectif de créer une capacité de production de 300 000 tonnes de DME renouvelable et à base de carbone recyclé d'ici à 2027.

Basée à Leiden, aux Pays-Bas, Dimeta s'est engagée à être un pionnier dans l'avancement des technologies de DME renouvelable et à base de carbone recyclé qui accélèrent la transition du marché de l'énergie hors réseau vers une énergie durable, à faible intensité carbone et qui contribuent à la mise en place d'une économie décarbonée.

En 2022, Dimeta a inauguré sa première usine de production commerciale, la première installation de transformation des déchets en DME au Royaume-Uni, qui sera opérationnelle en 2025 et produira plus de 50 000 tonnes de DME durable fabriqué à partir de déchets. D'autres usines sont en cours de développement en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, consultez dimeta.nl

À propos d'Enerkem

Fondée en 2000, Enerkem développe et commercialise sa technologie innovante de gazéification qui transforme les déchets non recyclables en biocarburants, en carburants à faible intensité carbone et en produits chimiques circulaires pour les secteurs difficiles à décarboner, y compris les carburants durables pour l'aviation et le transport maritime. La technologie d'Enerkem est une solution aux problèmes de gestion des matières résiduelles et à la dépendance aux combustibles fossiles, tout en contribuant au développement d'une économie circulaire pour un avenir durable et sans émission de carbone.

Avec son siège social établi à Montréal, Enerkem compte près de 300 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, et réalise divers projets à travers le globe, dont la première bioraffinerie commerciale au monde en Alberta (Canada) qui produit du biométhanol avancé et du méthanol circulaire à partir de déchets non recyclables. Une installation à grande échelle basée sur la plateforme de transformation des déchets en méthanol d'Enerkem est en cours de construction au Québec (Canada) et devrait être opérationnelle en 2025. À Tarragone (Espagne), la technologie d'Enerkem est au cœur du projet Ecoplanta qui produira du biométhanol et du méthanol circulaire à partir de déchets non recyclables.

Pour plus d'information, consultez enerkem.com

