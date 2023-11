PRODUCTLIFE GROUP ACQUIERT STRATEGIQUAL ET RENFORCE SA POSITION DE LEADER EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE RÈGLEMENTATION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

PARIS, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), fournisseur mondial spécialisé dans les services réglementaires, scientifiques, de vigilance et de qualité pour le secteur des sciences de la vie, annonce l'acquisition de Strategiqual, un cabinet de conseil français proposant des conseils d'experts en matière d'affaires réglementaires, de qualité, d'approche clinique et d'accès au marché pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux.

Fondée en 2012, Strategiqual offre une gamme complète de services et de conseils d'experts dans les domaines de la stratégie, de la qualité, des affaires réglementaires, de la vigilance, de la conformité, de l'audit et de la formation. Avec une connaissance approfondie des réglementations européennes et des exigences nationales spécifiques à la France, l'équipe de Strategiqual apporte son soutien aux entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour assurer la conformité des produits et de l'organisation. L'entreprise bénéficie d'une expertise unique en matière de règlementation, consolidée par des partenariats étroits avec les acteurs institutionnels, les organisations professionnelles, les incubateurs et les universités.

Florent Audureau, président de Strategiqual, a déclaré : « Depuis notre création, nous fournissons des solutions réglementaires expertes pour aider nos clients à accéder au marché et à assurer la pérennité de leurs produits. Ce rapprochement avec PLG nous permet de compléter nos solutions respectives de manière stratégique et de couvrir l'ensemble du cycle de vie des produits pharmaceutiques, au niveau français, européen et international ».

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a quant à lui indiqué ce qui suit : « Cette acquisition lucrative s'inscrit dans notre stratégie rigoureuse de fusions et acquisitions, renforçant notre position en tant qu'entreprise de services pharmaceutiques et de dispositifs médicaux de premier plan, tout en continuant à développer l'offre de services de bout en bout de notre groupe. Avec cette acquisition, nous répondons au besoin croissant du secteur concernant l'assurance qualité des bonnes pratiques, dû à la complexité grandissante des procédés de développement, de vigilance et de fabrication des produits, ainsi qu'aux exigences réglementaires associées ».

Florent Audureau a ajouté la chose suivante : « PLG est une entreprise très appréciée qui partage notre engagement à assurer la conformité réglementaire et à fournir des services de la plus haute qualité à l'industrie mondiale de la santé. Strategiqual a réussi à se construire une base de clients étendue et stable et a gagné un haut niveau de confiance en établissant un grand nombre de relations sur le long terme. Rejoindre PLG nous permet de disposer d'une plate-forme encore plus solide pour accroître notre clientèle, développer et élargir notre offre et continuer à fournir des services d'assurance qualité haut de gamme ».

Selon Emmanuel Riffault, COO de PLG : « La combinaison inégalée du sens des affaires et de l'expertise en matière de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux qui caractérise Strategiqual a créé un espace unique sur le marché des sciences de la vie. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Strategiqual pour développer ensemble cette plate-forme. Cette fusion améliorera considérablement les services de soutien réglementaire de PLG ».

À propos de ProductLife Group :

La mission du groupe ProductLife est d'améliorer la santé humaine en fournissant des services de réglementation et de conformité pour l'utilisation sûre et efficace des solutions de soins de santé. PLG soutient ses clients tout au long du cycle de vie du produit, en combinant une expertise locale avec une portée mondiale couvrant plus de 150 pays. Elle fournit des services de conseil et d'externalisation dans les domaines du développement de produits, des affaires réglementaires, de la gestion de la qualité et de la conformité, de la vigilance et de l'information médicale, couvrant à la fois les produits établis et les thérapeutiques et diagnostics innovants.

Dans le but d'améliorer continuellement la valeur offerte aux personnes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://productlifegroup.com/

Strategiqual

Strategiqual est un cabinet de conseil et de services à la croisée des mondes du médicament et du dispositif médical. Nous proposons une approche innovante et personnalisée des missions. Nos principaux atouts : expertise, dynamisme et réactivité. C'est dans cet esprit que nous proposons des prestations haut de gamme et reconnues dans les domaines des affaires réglementaires, du management de la qualité, de l'accès au marché et de la formation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.strategiqual.com/

