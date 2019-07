Productores de duraznos cling de California: los factores económicos están impulsando la elección en las tiendas de comestibles

1. Los productores de California producen las frutas y verduras más seguras y de más alta calidad, de acuerdo con las leyes y normativas más rigurosas del mundo. Por ejemplo, los productores de duraznos de California deben cumplir más de 70 normas diferentes para aplicar pesticidas, normas que no existen en muchos de los países extranjeros que exportan duraznos de bajo costo a los Estados Unidos. Como resultado, el principal país exportador ha encontrado que aproximadamente la quinta parte de su tierra de cultivo es tóxica, con niveles inseguros de metales pesados, entre ellos, cadmio, níquel y arsénico.

2. Los agricultores de California pagan a sus trabajadores algunos de los salarios más altos del mundo, además de asegurar que su capacitación y su seguridad estén a la altura de estándares de nivel mundial.

3. Para reducir el impacto del cambio climático, los agricultores de California han cumplido disposiciones normativas tales como la adquisición de tractores con emisiones reducidas de contaminantes y el transporte de la fruta en camiones con emisiones reducidas. Pero estos esfuerzos quedan invalidados cuando las tiendas y los restaurantes compran duraznos de origen extranjero procedentes de lugares muy distantes, donde tales disposiciones normativas no existen.

4. Los procesadores de duraznos de California usan carretillas elevadoras más limpias y calderas más eficientes en sus plantas, y envían los productos a los clientes usando flotas de transporte con un consumo de combustible más eficiente. Aun así, en 2018, una planta de procesamiento de duraznos del centro de California que empleaba a 265 trabajadores cesó sus operaciones debido al aumento de las importaciones extranjeras de minoristas y restaurantes.

5. Los productores de duraznos de California están buscando nuevas formas de adaptarse a las presiones ambientales y los costos laborales para seguir ofreciendo la fruta más segura y de la mayor calidad. Al mismo tiempo, los productores se ven instados a extraer más de sus huertas por el continuo aumento de las importaciones. Como resultado, la superficie de producción de duraznos cling de California se está reduciendo rápidamente.

Sarb Johl, presidente del California Cling Peach Board y segunda generación de productores de duraznos cling, conoce personalmente la frustración que sienten sus colegas.

"Tenemos una gran historia para contar aquí, en California: un producto de calidad mundial, una fuerza de trabajo comprometida e innovación de vanguardia para llevarlo al mercado. Sabemos que los consumidores prefieren los duraznos cling de California sin duda alguna... cuando los encuentran. Solo les pedimos a los minoristas que lo faciliten, y a los compradores, que lean las etiquetas".

Johl cree que los consumidores comprarían duraznos cling de California en lugar de duraznos extranjeros enlatados si el precio fuera similar. "En cuanto a calidad, sabor y seguridad, no hay duda: California es mejor", dice.

Los compradores tienen el beneficio adicional de disfrutar de una excelente nutrición todo el año, pues los duraznos cling de California enlatados o en frascos son tan nutritivos como los frescos, o más. Los duraznos cling enlatados y envasados de California contienen menos azúcar por porción de fruta que otras elecciones y más nutrientes por menos dinero que los duraznos frescos y congelados. Para detalles sobre los estudios universitarios: https://californiaclingpeaches.com/nutrition.

Acerca del California Cling Peach Board

Fundado en 1996, el California Cling Peach Board (Consejo del Durazno Cling de California) es una orden de comercialización estatal de California, emitida de conformidad con el deseo de los productores de duraznos cling de California de crear un ambiente que fomente el uso de duraznos cling mediante la promoción, la publicidad, la educación del consumidor, la producción y la investigación de mercado, la creación de grados y estándares, y la compilación de estadísticas del sector. Los duraznos cling de California se eligen, envasan y envían en su punto justo de madurez y se pueden adquirir en tiendas de comestibles todo el año en latas, envases de una sola porción y frascos.

